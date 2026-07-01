ПРАГМАТИЧЕСКАЯ САНКЦИЯ 1438 ГОДА

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ САНКЦИЯ 1438 ГОДА - акт ко­ро­ля Кар­ла VII, при­ня­тый ас­самб­ле­ей французского ду­хо­вен­ст­ва в городе Бурж.

Прагматическая санкция оп­ре­де­ли­ла ав­то­ном­ный от пап­ско­го пре­сто­ла ста­тус ка­то­лической Церк­ви во Фран­ции (смотрите Гал­ли­кан­ст­во ).

При­ня­тие прагматической санкции , с од­ной сто­ро­ны, яви­лось ре­зуль­та­том по­ли­ти­ки французских мо­нар­хов, на­прав­лен­ной на рас­ши­ре­ние пре­ро­га­тив ко­ро­лев­ской вла­сти, в том числе в цер­ков­ных де­лах, с другой сто­ро­ны, бы­ло вы­зва­но со­бы­тия­ми Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов, ко­гда Карл VII в це­лях об­ре­те­ния со­юз­ни­ка под­дер­жал французское ду­хо­вен­ст­во в его стрем­ле­нии к ав­то­но­мии от Ри­ма. На со­дер­жа­ние прагматической санкции так­же ока­за­ли влия­ние Со­бор­ное дви­же­ние и ре­ше­ния Ба­зель­ско­го со­бо­ра, мно­гие из ко­то­рых во­шли в её текст (например, вер­хо­вен­ст­во цер­ков­ных со­бо­ров над па­пой).

Прагматическая санкция ус­та­нав­ли­ва­ла вы­бор­ность епи­ско­пов и аб­ба­тов ка­пи­ту­ла­ми и мо­на­стыр­ски­ми об­щи­на­ми при пра­ве ко­ро­ля ре­ко­мен­до­вать кан­дида­тов на эти долж­но­сти (за па­пой со­хра­ня­лось пра­во ут­вер­ждать ре­ше­ния французского ду­хо­вен­ст­ва), от­ме­ня­ла пра­во па­пы раз­да­вать бе­не­фи­ции и пре­ду­смат­ри­ва­ла вы­пла­ту ему ан­на­тов (сбо­ров с но­вых об­ла­да­те­лей бе­не­фи­ци­ев) толь­ко по со­гла­со­ва­нию с французским ду­хо­вен­ст­вом.

Со­глас­но прагматической санкции, в су­деб­ной сфе­ре французская Цер­ковь бы­ла под­чи­не­на Па­риж­ско­му пар­ла­мен­ту (смотрите «Пар­ла­мен­ты»), за­пре­ща­лось по­да­вать апел­ля­цию в Римскую ку­рию до рас­смот­ре­ния де­ла во французских су­деб­ных ин­стан­ци­ях. Прагматическая санкция дей­ст­во­ва­ла на тер­ри­то­рии ко­ро­лев­ско­го до­ме­на, в ко­то­рый пер­во­на­чаль­но не вхо­ди­ли вла­де­ния круп­ных сень­о­ров - гер­цо­гов Бур­гунд­ско­го, Бре­тон­ско­го и других, а так­же зем­ли, на­хо­див­шие­ся под кон­тро­лем анг­ли­чан.

С мо­мен­та при­ня­тия прагматической санкции па­пы рим­ские тре­бо­ва­ли её от­ме­ны. Пы­тав­ший­ся на­ла­дить от­но­ше­ния со Свя­тым Пре­сто­лом Лю­до­вик XI по­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол (в 1461 году) при­ос­та­но­вил дей­ст­вие прагматическая санкция , од­на­ко на де­ле её ус­ло­вия про­дол­жа­ли при­ме­нять­ся. Ин­те­ре­сы внеш­ней по­ли­ти­ки и ос­лож­не­ние внут­ри­по­ли­тической об­ста­нов­ки за­ста­ви­ли Лю­до­ви­ка XI в 1472 году за­клю­чить с па­пой Сик­стом IV (1471-1484 годы) так называемый Ам­бу­аз­ский кон­кор­дат, пре­ду­смат­ри­вав­ший пра­во па­пы Рим­ско­го час­тич­но поль­зо­вать­ся до­хо­да­ми с ва­кант­ных бе­не­фи­ци­ев , од­на­ко кон­кор­дат так и не всту­пил в дей­ст­вие.

Окон­ча­тель­но прагматическая санкция от­ме­не­на Бо­лон­ским кон­кор­да­том 1516 года.

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