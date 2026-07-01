ПРАГМАТИЧЕСКАЯ САНКЦИЯ 1438 ГОДА
ПРАГМАТИЧЕСКАЯ САНКЦИЯ 1438 ГОДА - акт короля Карла VII, принятый ассамблеей французского духовенства в городе Бурж.
Прагматическая санкция определила автономный от папского престола статус католической Церкви во Франции (смотрите Галликанство).
Принятие прагматической санкции , с одной стороны, явилось результатом политики французских монархов, направленной на расширение прерогатив королевской власти, в том числе в церковных делах, с другой стороны, было вызвано событиями Столетней войны 1337-1453 годов, когда Карл VII в целях обретения союзника поддержал французское духовенство в его стремлении к автономии от Рима. На содержание прагматической санкции также оказали влияние Соборное движение и решения Базельского собора, многие из которых вошли в её текст (например, верховенство церковных соборов над папой).
Прагматическая санкция устанавливала выборность епископов и аббатов капитулами и монастырскими общинами при праве короля рекомендовать кандидатов на эти должности (за папой сохранялось право утверждать решения французского духовенства), отменяла право папы раздавать бенефиции и предусматривала выплату ему аннатов (сборов с новых обладателей бенефициев) только по согласованию с французским духовенством.
Согласно прагматической санкции, в судебной сфере французская Церковь была подчинена Парижскому парламенту (смотрите «Парламенты»), запрещалось подавать апелляцию в Римскую курию до рассмотрения дела во французских судебных инстанциях. Прагматическая санкция действовала на территории королевского домена, в который первоначально не входили владения крупных сеньоров - герцогов Бургундского, Бретонского и других, а также земли, находившиеся под контролем англичан.
С момента принятия прагматической санкции папы римские требовали её отмены. Пытавшийся наладить отношения со Святым Престолом Людовик XI после восшествия на престол (в 1461 году) приостановил действие прагматическая санкция , однако на деле её условия продолжали применяться. Интересы внешней политики и осложнение внутриполитической обстановки заставили Людовика XI в 1472 году заключить с папой Сикстом IV (1471-1484 годы) так называемый Амбуазский конкордат, предусматривавший право папы Римского частично пользоваться доходами с вакантных бенефициев, однако конкордат так и не вступил в действие.
Окончательно прагматическая санкция отменена Болонским конкордатом 1516 года.