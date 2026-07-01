ПРАГА Эмилио

ПРАГА ЭМИЛИО - итальянский по­эт.

Сын бо­га­то­го про­мыш­лен­ни­ка. В 1857-1859 годах пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе; в Па­ри­же брал уро­ки жи­во­пи­си и му­зы­ки. Де­бю­ти­ро­вал книгой сти­хо­тво­ре­ний «Па­лит­ра» («Tavolozza», 1862 года) в ду­хе итальянской поэзии начала XIX века (И. Нье­во, А. Але­ар­ди), от­ме­чен­ной не­бро­ской по­этич­но­стью сель­ских пей­за­жей, изо­бра­же­ни­ем кар­тин се­мей­но­го бы­та, ми­ра по­все­днев­ных чувств и за­бот.

В 1860-е годы в Ми­ла­не при­мкнул к круж­ку Ска­пилья­ту­ра. Ув­ле­че­ни­ем по­эзи­ей Ш. Бод­ле­ра от­ме­чен по­этический сборник «По­лу­те­ни» («Penombre», 1864 года).

По­лу­чил из­вест­ность как ав­тор ко­ме­дии «Ма­ма­ши-лю­без­ни­цы» («Le madri galanti», 1863 года, совместно с А. Бой­то) и опер­ный либ­рет­тист [опе­ры «Ата­ла» Дж. Га­линь­я­ни (1876 год), «Ма­рия Тю­дор» А.К. Го­ме­са (1879 года, по пье­се В. Гю­го) и другие].

Сре­ди про­из­ве­де­ний: по­этические сборники «По­ба­сен­ки и ле­ген­ды» («Fiabe e leggende», 1867 года), «Про­зрач­ность» («Tra­s­parenze», издано в 1877 году); бы­то­пи­са­тель­ный ро­ман «За­пис­ки до­ма свя­щен­ни­ка» («Le memorie del presbiterio», издано в 188 году, совместно с Р. Сак­кет­ти; не за­вершён).

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