ПРАГА Эмилио
ПРАГА ЭМИЛИО - итальянский поэт.
Сын богатого промышленника. В 1857-1859 годах путешествовал по Европе; в Париже брал уроки живописи и музыки. Дебютировал книгой стихотворений «Палитра» («Tavolozza», 1862 года) в духе итальянской поэзии начала XIX века (И. Ньево, А. Алеарди), отмеченной неброской поэтичностью сельских пейзажей, изображением картин семейного быта, мира повседневных чувств и забот.
В 1860-е годы в Милане примкнул к кружку Скапильятура. Увлечением поэзией Ш. Бодлера отмечен поэтический сборник «Полутени» («Penombre», 1864 года).
Получил известность как автор комедии «Мамаши-любезницы» («Le madri galanti», 1863 года, совместно с А. Бойто) и оперный либреттист [оперы «Атала» Дж. Галиньяни (1876 год), «Мария Тюдор» А.К. Гомеса (1879 года, по пьесе В. Гюго) и другие].
Среди произведений: поэтические сборники «Побасенки и легенды» («Fiabe e leggende», 1867 года), «Прозрачность» («Trasparenze», издано в 1877 году); бытописательный роман «Записки дома священника» («Le memorie del presbiterio», издано в 188 году, совместно с Р. Саккетти; не завершён).