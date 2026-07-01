ПРАДЖНЯ ПАРАМИТЫ СУТРЫ

ПРАДЖНЯ ПАРАМИТЫ СУТРЫ - цикл самых ранних текстов буддизма махаяны, основа для развития более поздней философии и религиозной литературы махаяны , особенно школы мадхьямака.

Со­глас­но тра­ди­ции, сутры праджня парамитры со­дер­жат сло­ва са­мо­го Буд­ды, не по­ня­тые по­сле­до­ва­те­ля­ми «уз­ко­го пу­ти» (хи­ная­ны), но вос­при­ня­тые не­зри­мо при­сут­ст­во­вав­ши­ми на бе­се­де бод­хи­сат­тва­ми, что­бы в оп­ре­де­лён­ный мо­мент до­не­сти их до ос­таль­ных лю­дей. Сутры праджня парамитры соз­да­ны на сан­ск­ри­те, за­тем пе­ре­ве­де­ны на ки­тай­ский и другие язы­ки.

По мне­нию учё­ных, древ­ней­ши­ми яв­ля­ют­ся «Аш­та­са­хас­ри­ка прадж­ня­па­ра­ми­та сут­ра» («Сут­ра о со­вер­шен­ст­ве муд­ро­сти в 8 ты­сяч строк») и «Вад­жрачч­хе­ди­ка прадж­ня­па­ра­ми­та сут­ра» («Сут­ра о со­вер­шен­ст­ве муд­ро­сти, рас­се­каю­щей [тьму не­ве­же­ст­ва], как удар мол­нии», или «Ал­маз­ная сут­ра»). «Ал­маз­ная сут­ра» и «Хри­дая сут­ра» («Сут­ра серд­ца», 2-я пол. 2 в.; су­ще­ст­ву­ет в вер­си­ях 14 и 25 строк) яв­ля­ют­ся са­мы­ми крат­ки­ми тек­ста­ми цик­ла. На­зва­ние «Ма­хап­радж­ня­па­ра­ми­та сут­ра» («Ве­ли­кая сут­ра о со­вер­шен­ст­ве муд­ро­сти»), ко­то­рую при­пи­сы­ва­ют На­гард­жу­не, мо­жет от­но­сить­ся к 2 са­мым об­шир­ным тек­стам - «Ша­та­са­хас­ри­ке» («100 ты­сяч строк») и «Пан­ча­вим­ша­ти­ке» («25 ты­сяч строк»). На­зва­ния ос­таль­ных сутр так­же оп­ре­де­ля­ют­ся ко­ли­че­ст­вом строк: «Да­ша­са­хас­ри­ка» («10 ты­сяч строк»), «Сап­та­ша­ти­ка» («700 строк») и другие сут­ры (все­го 8 тек­стов с «чи­сло­вы­ми» на­зва­ния­ми). Близ­ким к цик­лу сутра праджня парамитры счи­та­ет­ся «Ви­ма­ла­кир­ти­нир­де­ша сут­ра» («Сут­ра Ви­ма­ла­кир­ти»).

Сутры праджня парамитры про­воз­гла­ша­ют прадж­ню (муд­рость) выс­шим со­вер­шен­ст­вом (па­ра­ми­той) и са­мым дей­ст­вен­ным сред­ст­вом дос­ти­же­ния ос­во­бо­ж­де­ния - нир­ва­ны , со­став­ляю­щим прак­ти­ку бод­хи­саттв. При­ро­да прадж­ни - осоз­на­ние взаи­мо­за­ви­си­мо­сти, а зна­чит, внут­рен­ней пус­то­ты (шунь­я­та) и ил­лю­зор­но­сти всех ве­щей, а так­же мыс­лей о них. Нир­ва­на ото­жде­ст­в­ля­ет­ся в сутрах праджня парамитры с вне­вер­баль­ным и вне­ра­цио­наль­ным про­ник­но­ве­ни­ем в пус­то­ту все­го про­цес­са пе­ре­ро­ж­де­ния (сан­са­ры). Од­на­ко под­чёр­ки­ва­ет­ся, что та­кая трак­тов­ка нир­ва­ны, как и других клю­че­вых по­ня­тий буд­диз­ма, не долж­на ста­но­вить­ся дог­ма­тической док­три­ной.

Сутры праджня парамитры стре­ми­лись при­дать выс­шим буд­дий­ским цен­но­стям как бо­лее по­пу­ляр­ное, так и бо­лее мис­тическое зву­ча­ние. Идеи сутр праджня парамитры раз­вил На­гард­жу­на и другие ма­ха­ян­ские мыс­ли­те­ли в уче­нии школ мад­хь­я­ма­ка и йо­га­ча­ра. Не­ко­то­рые из сутр праджня парамитры, осо­бен­но «Ал­маз­ная сут­ра» и «Сут­ра серд­ца», чрез­вы­чай­но по­чи­та­лись в Центральной Азии, Ти­бе­те, Ки­тае, Ко­рее и Япо­нии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)