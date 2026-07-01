ПРАДЖНЯ ПАРАМИТЫ СУТРЫ
ПРАДЖНЯ ПАРАМИТЫ СУТРЫ - цикл самых ранних текстов буддизма махаяны, основа для развития более поздней философии и религиозной литературы махаяны, особенно школы мадхьямака.
Согласно традиции, сутры праджня парамитры содержат слова самого Будды, не понятые последователями «узкого пути» (хинаяны), но воспринятые незримо присутствовавшими на беседе бодхисаттвами, чтобы в определённый момент донести их до остальных людей. Сутры праджня парамитры созданы на санскрите, затем переведены на китайский и другие языки.
По мнению учёных, древнейшими являются «Аштасахасрика праджняпарамита сутра» («Сутра о совершенстве мудрости в 8 тысяч строк») и «Ваджраччхедика праджняпарамита сутра» («Сутра о совершенстве мудрости, рассекающей [тьму невежества], как удар молнии», или «Алмазная сутра»). «Алмазная сутра» и «Хридая сутра» («Сутра сердца», 2-я пол. 2 в.; существует в версиях 14 и 25 строк) являются самыми краткими текстами цикла. Название «Махапраджняпарамита сутра» («Великая сутра о совершенстве мудрости»), которую приписывают Нагарджуне, может относиться к 2 самым обширным текстам - «Шатасахасрике» («100 тысяч строк») и «Панчавимшатике» («25 тысяч строк»). Названия остальных сутр также определяются количеством строк: «Дашасахасрика» («10 тысяч строк»), «Сапташатика» («700 строк») и другие сутры (всего 8 текстов с «числовыми» названиями). Близким к циклу сутра праджня парамитры считается «Вималакиртинирдеша сутра» («Сутра Вималакирти»).
Сутры праджня парамитры провозглашают праджню (мудрость) высшим совершенством (парамитой) и самым действенным средством достижения освобождения - нирваны, составляющим практику бодхисаттв. Природа праджни - осознание взаимозависимости, а значит, внутренней пустоты (шуньята) и иллюзорности всех вещей, а также мыслей о них. Нирвана отождествляется в сутрах праджня парамитры с вневербальным и внерациональным проникновением в пустоту всего процесса перерождения (сансары). Однако подчёркивается, что такая трактовка нирваны, как и других ключевых понятий буддизма, не должна становиться догматической доктриной.
Сутры праджня парамитры стремились придать высшим буддийским ценностям как более популярное, так и более мистическое звучание. Идеи сутр праджня парамитры развил Нагарджуна и другие махаянские мыслители в учении школ мадхьямака и йогачара. Некоторые из сутр праджня парамитры, особенно «Алмазная сутра» и «Сутра сердца», чрезвычайно почитались в Центральной Азии, Тибете, Китае, Корее и Японии.