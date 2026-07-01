ПРАДЖНЯ
ПРАДЖНЯ - в буддизме высшая мудрость, самое глубокое и всеохватывающее понимание реальности, свойственное лишь интуитивному знанию.
В раннем буддизме праджня отождествлялась с постижением четырёх благородных истин и закона взаимозависимого возникновения (пратитьясамутпада). Составляет важнейший компонент буддийской практики (смотрите «Восьмеричный путь»), придающий высший смысл как моральному поведению (шила), так и медитации (самадхи). В вайбхашике и саутрантике праджня связывается со способностью различать дхармы - элементы существования.
Особое внимание праджне уделяется в махаяне, где она выступает как высшее совершенство (парамита), присущее буддам и бодхисаттвам, как знание реальности сансары (перерождения) и нирваны (освобождения от перерождений) как пустоты (шуньята). Вместе с каруной (состраданием) праджня составляет «опору» махаянского пути.
В ваджраяне праджня трактуется как женское начало - она и богиня, и низкородная потаскуха. Соединяясь со своим мужским партнёром упаи («искусными средствами»), праджня приводит адепта к реализации недвойственности в опыте пробуждения (бодхичитта).
Смотрите также Праджняпарамиты сутры.
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