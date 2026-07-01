ПРАДЖНЯ

ПРАДЖНЯ - в буд­диз­ме выс­шая муд­рость, са­мое глу­бо­кое и все­ох­ва­ты­ваю­щее по­ни­ма­ние ре­аль­ности, свой­ст­вен­ное лишь ин­туи­тив­но­му зна­нию.

В ран­нем буд­диз­ме праджня ото­жде­ст­в­ля­лась с по­сти­же­ни­ем че­ты­рёх бла­го­род­ных ис­тин и за­ко­на взаи­мо­за­ви­си­мо­го воз­ник­но­ве­ния (пра­тить­я­са­мут­па­да). Со­став­ля­ет важ­ней­ший ком­по­нент буд­дий­ской прак­ти­ки (смотрите «Вось­ме­рич­ный путь»), при­даю­щий выс­ший смысл как мо­раль­но­му по­ве­де­нию (ши­ла), так и ме­ди­та­ции (са­мад­хи). В вайб­ха­ши­ке и са­ут­ран­ти­ке праджня свя­зы­ва­ет­ся со спо­соб­но­стью раз­ли­чать дхар­мы - эле­мен­ты су­ще­ст­во­ва­ния.

Осо­бое вни­ма­ние праджне уде­ля­ет­ся в ма­хая­не , где она вы­сту­па­ет как выс­шее со­вер­шен­ст­во (па­ра­ми­та), при­су­щее буд­дам и бод­хи­сат­твам, как зна­ние ре­аль­но­сти сан­са­ры (пе­ре­ро­ж­де­ния) и нир­ва­ны (ос­во­бо­ж­де­ния от пе­ре­ро­ж­де­ний) как пус­то­ты (шунь­я­та). Вме­сте с ка­ру­ной (со­стра­да­ни­ем) праджня со­став­ля­ет «опо­ру» ма­ха­ян­ско­го пу­ти.

В вад­жрая­не праджня трак­ту­ет­ся как жен­ское на­ча­ло - она и бо­ги­ня, и низ­ко­род­ная по­тас­ку­ха. Со­еди­ня­ясь со сво­им муж­ским парт­нё­ром упаи («ис­кус­ны­ми сред­ст­ва­ми»), праджня при­во­дит адеп­та к реа­ли­за­ции не­двой­ст­вен­но­сти в опы­те про­бу­ж­де­ния (бод­хи­чит­та).

Смотрите так­же Прадж­ня­па­ра­ми­ты сут­ры .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)