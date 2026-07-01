ПРАБХУПАДА
ПРАБХУПАДА (Шри Шримад Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами (санскрит prabhupa̅da - стопа величайшего) - неоиндуистский религиозный деятель, основатель Международного общества сознания Кришны.
Происходил из семьи, поклонявшейся Вишну-Кришне в русле основанного в XVI веке движения гаудия-вишнуизм (смотреть Чайтаньи движение). Получил европейское образование в Калькутте в христианском Шотландском церковном колледже, во время учёбы в котором женился (1918), примкнул к национально-освободительному движению под руководством М.К. Ганди. Окончив колледж (1920), занялся фармацевтическим бизнесом. В 1922 году произошла его встреча с вишнуитским религиозным деятелем Бхактисиддхантой Сарасвати (1874-1937), который посвятил его в ученики (1933), внушил идею необходимости проповеди вишнуизма на английском языке. Абхай перевёл на английский язык и прокомментировал важнейшие вишнуитские тексты: «Бхагавадгита», «Бхагавата-пурана», «Чайтанья чаритамрита» («Жизнеописание Чайтаньи») и другие, издавал журнал «Возвращение к Богу» («Back to Godhead», 1944). В 1950 году он отошёл от мирской жизни, поселившись при кришнаитском храме в городе Вриндаван, в 1959 году полностью отрёкся от мира, приняв статус санньясина.
В 1965 году Абхай отправился в США для чтения лекций по индуизму. Там он стал проповедовать кришнаизм, обучать желающих пению киртанов. Обрёл популярность в молодёжной среде битников, хиппи. В 1966 году основал в Нью-Йорке Международное общество сознания Кришны (МОСК), адепты которого дали ему титул Прабхупада. С помощью учеников Прабхупада открыл отделения МОСК в нескольких городах США, а также издательство, из которого в 1972 году образовалась компания «Bhaktivedanta Book Trust», выпускающая вишнуитскую лит-ру миллионными тиражами более чем на 30 языках мира. В 1967 году Прабхупада вернулся в Индию, где способствовал строительству новых кришнаитских храмов и международных духовных центров. Не прекращал активной миссионерской деятельности: 14 раз с проповедями объехал вокруг света, в 1971 году основал кришнаитское движение в СССР. Оставался руководителем МОСК до конца жизни.
Проповедь Прабхупада была сосредоточена на идее бхакти, означающей в данном случае преданное служение богу Кришне, всепоглощающую любовь к нему, которую он считал высшей целью человеческой жизни. Прабхупада рассматривал традиционную систему варн в качестве ступеней самосовершенствования человека. Будучи противником западной цивилизации потребления, Прабхупада видел в служении Кришне путь решения её проблем и залог счастливого и мирного существования человечества. Эта мысль - движущая сила миссионерской деятельности Прабхупада в западных странах. В качестве образца социального устройства указывал на древнеиндийское теократическое государство, идеал которого был воплощён в царстве Рамы в эпической поэме «Рамаяна».
Прабхупада - автор нескольких десятков книг, среди которых наиболее известна книга «Бхагавад-Гита как она есть». Она представляет собой публикацию текста «Бхагавадгиты» на санскрите и в транслитерации, снабжённую словарём, переводом на тот или иной европейский язык и пространными комментариями Прабхупады к каждой шлоке. В книге излагаются понимание Прабхупада мира, человечества и программа спасения человечества в духе кришнаитского теизма.
Сочинения:
Бхагавад-Гита как она есть. 4-е изд. М., 2013.