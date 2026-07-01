ПРАБХУПАДА

ПРАБХУПАДА (Шри Шримад Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами (санскрит prabhupa̅da - сто­па ве­ли­чай­ше­го) - неоиндуистский религиозный деятель, основатель Международного общества сознания Кришны.

Про­ис­хо­дил из се­мьи, по­кло­няв­шей­ся Виш­ну-Криш­не в рус­ле ос­но­ван­но­го в XVI веке дви­же­ния гау­дия-виш­ну­изм (смотреть Чай­та­ньи дви­же­ние). По­лу­чил ев­ропейское об­ра­зо­ва­ние в Каль­кут­те в хри­сти­ан­ском Шотландском цер­ков­ном кол­лед­же, во вре­мя учё­бы в ко­то­ром же­нил­ся (1918), при­мк­нул к национально-ос­во­бо­дительному дви­же­нию под руководством М.К. Ган­ди. Окон­чив кол­ледж (1920), за­нял­ся фар­ма­цев­тическим биз­не­сом. В 1922 году про­изош­ла его встре­ча с виш­ну­ит­ским ре­лигиозным дея­те­лем Бхак­ти­сидд­хан­той Са­рас­ва­ти (1874-1937), ко­то­рый по­свя­тил его в уче­ни­ки (1933), вну­шил идею не­об­хо­ди­мо­сти про­по­ве­ди виш­ну­из­ма на английском язы­ке. Аб­хай пе­ре­вёл на английский язык и про­ком­мен­ти­ро­вал важ­ней­шие виш­ну­ит­ские тек­сты: «Бха­га­вад­ги­та», «Бха­га­ва­та-пу­ра­на», «Чай­та­нья ча­ри­там­ри­та» («Жиз­не­опи­са­ние Чай­та­ньи») и другие, из­да­вал журнал «Воз­вра­ще­ние к Бо­гу» («Back to God­head», 1944). В 1950 году он ото­шёл от мир­ской жиз­ни, по­се­лив­шись при криш­на­ит­ском хра­ме в городе Врин­да­ван, в 1959 году пол­но­стью от­рёк­ся от ми­ра, при­няв ста­тус сан­нь­я­си­на.

В 1965 году Аб­хай от­пра­вил­ся в США для чте­ния лек­ций по ин­ду­из­му. Там он стал про­по­ве­до­вать криш­на­изм, обу­чать же­лаю­щих пе­нию кир­та­нов. Об­рёл по­пу­ляр­ность в мо­ло­дёж­ной сре­де бит­ни­ков, хип­пи. В 1966 году ос­но­вал в Нью-Йор­ке Ме­ж­ду­народное общество соз­на­ния Криш­ны (МОСК), адеп­ты ко­то­ро­го да­ли ему ти­тул Праб­ху­па­да. С по­мо­щью уче­ни­ков Прабхупада от­крыл от­де­ле­ния МОСК в не­сколь­ких го­ро­дах США, а так­же из­да­тель­ст­во, из ко­то­ро­го в 1972 году об­ра­зо­ва­лась ком­па­ния «Bhaktivedanta Book Trust», вы­пус­каю­щая виш­ну­ит­скую лит-ру мил­ли­он­ны­ми ти­ра­жа­ми бо­лее чем на 30 язы­ках ми­ра. В 1967 году Прабхупада вер­нул­ся в Ин­дию, где спо­соб­ст­во­вал строи­тель­ст­ву но­вых криш­на­ит­ских хра­мов и ме­ж­ду­народных ду­хов­ных цен­тров. Не пре­кра­щал ак­тив­ной мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти: 14 раз с про­по­ве­дя­ми объ­е­хал во­круг све­та, в 1971 году ос­но­вал криш­на­ит­ское дви­же­ние в СССР . Ос­та­вал­ся ру­ко­во­ди­те­лем МОСК до кон­ца жиз­ни.

Про­по­ведь Прабхупада бы­ла со­сре­до­то­че­на на идее бхак­ти, оз­на­чаю­щей в дан­ном слу­чае пре­дан­ное слу­же­ние бо­гу Криш­не, все­по­гло­щаю­щую лю­бовь к не­му, ко­то­рую он счи­тал выс­шей це­лью че­ло­ве­че­ской жиз­ни. Прабхупада рас­смат­ри­вал тра­диционную сис­те­му варн в ка­че­ст­ве сту­пе­ней са­мосо­вер­шен­ст­во­ва­ния че­ло­ве­ка. Бу­ду­чи про­тив­ни­ком западной ци­ви­ли­за­ции по­треб­ле­ния, Прабхупада ви­дел в слу­же­нии Криш­не путь ре­ше­ния её про­блем и за­лог сча­ст­ли­во­го и мир­но­го су­ще­ст­во­ва­ния че­ло­ве­че­ства. Эта мысль - дви­жу­щая си­ла мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти Прабхупада в западных стра­нах. В ка­че­ст­ве об­раз­ца со­ци­аль­ного уст­рой­ст­ва ука­зы­вал на древнеиндийское тео­кра­тическое го­су­дар­ст­во, иде­ал ко­то­ро­го был во­пло­щён в цар­ст­ве Ра­мы в эпической по­эме «Ра­мая­на».

Прабхупада - ав­тор не­сколь­ких де­сят­ков книг, сре­ди ко­то­рых наи­бо­лее из­вест­на книга «Бха­га­вад-Ги­та как она есть». Она пред­став­ля­ет со­бой пуб­ли­ка­цию тек­ста «Бха­га­вад­ги­ты» на сан­ск­ри­те и в транс­ли­те­ра­ции, снаб­жён­ную сло­ва­рём, пе­ре­во­дом на тот или иной ев­ропейский язык и про­стран­ны­ми ком­мен­та­рия­ми Прабхупады к ка­ж­дой шло­ке. В кни­ге из­ла­га­ют­ся по­ни­ма­ние Прабхупада ми­ра, че­ло­ве­че­ст­ва и про­грам­ма спа­се­ния че­ло­ве­че­ст­ва в ду­хе криш­на­ит­ско­го те­из­ма.

Сочинения:

Бха­га­вад-Ги­та как она есть. 4-е изд. М., 2013.