ПРАБХАКАРА МИШРА

ПРАБХАКАРА МИШРА - индийский философ, представитель мимансы .

Со­здан­ная им шко­ла про­ти­во­стоя­ла шко­ле Ку­ма­ри­ла Бхат­ты, воз­мож­но его со­вре­мен­ни­ка. О жиз­ни Прабхакара Мишры прак­ти­че­ски ни­че­го не­из­вест­но, его уче­ние бы­ло рас­про­стра­не­но главным образом на юге Ин­дии, пре­ж­де все­го в Ке­ра­ле . Из при­пи­сы­вае­мых ему ком­мен­та­ри­ев на ав­то­ри­тет­ные тек­сты ми­ман­сы «Ми­ман­са-сут­ры» и «Ми­ман­са-сут­ра-бха­шья» со­хра­нил­ся лишь один - «Бри­хат­ти­ка». Прабхакара Мишра рас­хо­дил­ся с Ку­ма­ри­лой Бхат­той в тол­ко­ва­нии по­ряд­ка и де­та­лей жерт­во­при­но­ше­ний, со­от­но­ше­ния сло­ва и пред­ло­же­ния (со­глас­но Прабхакара Мишре, зна­че­ние слов оп­ре­де­ля­ет­ся кон­тек­стом, то есть яв­ля­ет­ся про­из­вод­ным от смыс­ла все­го пред­ло­же­ния) и другом. Наи­боль­шую из­вест­ность при­об­ре­ли вы­дви­ну­тые Прабхакара Мишрой кон­цеп­ция ошиб­ки в вос­при­ятии как лож­но­го от­но­ше­ния (например, «при­ня­тие ве­рёв­ки за змею» - ото­жде­ст­в­ле­ние вос­при­ня­то­го не с тем объ­ек­том) и уче­ние о це­ли ри­ту­аль­но­го дей­ст­вия (что­бы быть эф­фек­тив­ным, оно долж­но со­вер­шать­ся бес­ко­ры­ст­но, без рас­чё­та на на­гра­ду).