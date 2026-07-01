ПРАБХАКАРА МИШРА
ПРАБХАКАРА МИШРА - индийский философ, представитель мимансы.
Созданная им школа противостояла школе Кумарила Бхатты, возможно его современника. О жизни Прабхакара Мишры практически ничего неизвестно, его учение было распространено главным образом на юге Индии, прежде всего в Керале. Из приписываемых ему комментариев на авторитетные тексты мимансы «Миманса-сутры» и «Миманса-сутра-бхашья» сохранился лишь один - «Брихаттика». Прабхакара Мишра расходился с Кумарилой Бхаттой в толковании порядка и деталей жертвоприношений, соотношения слова и предложения (согласно Прабхакара Мишре, значение слов определяется контекстом, то есть является производным от смысла всего предложения) и другом. Наибольшую известность приобрели выдвинутые Прабхакара Мишрой концепция ошибки в восприятии как ложного отношения (например, «принятие верёвки за змею» - отождествление воспринятого не с тем объектом) и учение о цели ритуального действия (чтобы быть эффективным, оно должно совершаться бескорыстно, без расчёта на награду).