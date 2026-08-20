Пра́вый укло́н

Пра́вый укло́н — группа руководителей Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), ВКП (б) (лидеры Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский ), выступавшая против ликвидации основ Новой экономической политики (НЭП) в 1928–1929. Неудача хлебозаготовок зимой 1927–1928 привела И. В. Сталина и его сторонников к выводу, что модель НЭП не в состоянии обеспечить устойчивое экономическое развитие и задачи индустриализации . 6 января 1928 от имени Политбюро ЦК ВКП(б) сталинский секретариат выпустил чрезвычайные директивы местным парторганизациям о недопустимости частной торговли, пока не выполнен государственный план хлебозаготовок. 14 января Политбюро утвердило это решение. Действия Сталина и кризис заготовок вызвали острый конфликт в руководстве, который в 1928 развивался негласно. Подчиненные Сталину партийные структуры развернули критику П. у., не называя конкретных фамилий его приверженцев. Бухарин выступил со статьей «Заметки экономиста», в которой критиковал политику форсированной индустриализации. Завоевав на свою сторону большинство в Политбюро, Сталин развернул наступление на организации, в которых преобладали сторонники «правых», сменяя их руководителей. В знак протеста Бухарин и Томский подали в отставку со своих постов. 30 января 1929 Бухарину пришлось давать ответ на заседании Центральной контрольной комиссии (ЦКК) ВКП(б) за неосторожную встречу с оппозиционером Л. Б. Каменевым . В заявлении 9 февраля Бухарин, Рыков и Томский критиковали Сталина за то, что он «протаскивает» троцкистский лозунг «дани» с крестьян на нужды индустриализации. На объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 16–23 апреля 1929 произошла решающая дискуссия между Бухариным и Сталиным. Взгляды «правых» были осуждены ЦК. В августе 1929 началась уже открытая критика Бухарина «и его школы». Пленум ЦК ВКП(б) 10–17 ноября осудил «правых уклонистов (группа т. Бухарина)». 26 ноября 1929 лидеры «правых» нехотя признали ошибочность своих взглядов. По инициативе Сталина плановые показатели I Пятилетнего плана в СССР были снова повышены, период НЭП фактически завершился.

Ист .: Сталин И. В. Сочинения. Т. 5–11. М., 1947–1949; Бухарин Н. И. Избранные труды. М., 1988; Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг. М., 2000.

Лит. : Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888–1938. М., 1988; Шубин А. В. Вожди и заговорщики: политическая борьба в СССР в 20–30‑е гг. М., 2004. А. В. Шубин.