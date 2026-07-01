Пра́га

Пра́га ( чеш. Praha) — столица и крупнейший город Чехии. Расположена в центре страны на р. Влтава. Численность населения — 1 275 406 человек. (2022). Поселение славян (название происходит скорее всего от речного порога) существовало с VI в., в источниках впервые упоминается в 960‑х. С конца IX в. — столица чешского князя Борживоя (впоследствии крепость Пражский Град с готическим собором Св. Вита стала главной доминантой П. и символом чешской государственности). С 973 — центр епископства (с 1344 — архиепископства). В начале XII в. хронист Козьма Пражский вложил в уста легендарной княгини Либуше пророчество о славе и величии города, ставшее основой «мифа Праги» как главного аспекта чешской идентичности. С ростом городского населения, в том числе немцев ( патрициат и верхушка ремесленников) и евреев, возникли подградье (Мала Страна) и Старый Город Пражский. В 1257 П. получила от короля Пршемысла Отакара II магдебургское право. Приток чешских ремесленников и купцов привел к основанию Карлом IV Люксембургом Нового Города Пражского (1348), после чего городская агломерация стала одной из крупнейших в Европе. При Карле IV были основаны Карлов университет и монастырь на Слованех (Эммаусский), велось каменное строительство (собор Св. Вита, Карлов мост, дома горожан). Расцвет П., фактически ставшей столицей Священной Римской империи , сопровождался развитием образования, культуры и искусства. В 1419 П., где ранее проходила реформаторская деятельность Яна Гуса , стала центром гуситского движения , оплотом умеренной (бюргерской) оппозиции, здесь был выработан главный документ гуситов — «Четыре пражские статьи». Город успешно отражал нападения крестоносцев-­католиков и таборитов . В 1420 гуситы объединились и одержали верх над крестоносцами в битве на горе Витков (Жижков) близ П. Благодаря победе умеренной оппозиции среди гуситов резко усилилось значение П., ставшей главным королевским городом Чехии, коллективным феодалом и членом государственного сейма, однако в международных отношениях П. утратила прежние позиции, будучи «столицей страны еретиков». В период правления династии Ягеллонов фактической столицей была Буда, власть в П. перешла к гуситскому патрициату и верхушке ремесленников. Попытка Фердинанда I Габсбурга подчинить П. во время восстания сословий в 1547 нанесла городу значительный экономический ущерб. В это время в П. возникают здания в стиле итальянского Возрождения . После середины XVI в. П. — крупный провинциальный город. В 1556 основана иезуитская коллегия Клементинум при университете. Благодаря тому, что Рудольф II Габсбург в 1583 перенес столицу империи в П., городская жизнь вновь пережила подъем, развились придворная (рудольфинская) культура, искусство маньеризма, проводились научные, паранаучные и оккультные исследования (алхимия, астрономия, астрология и др.). Пражское гетто стало центром еврейской цивилизации Европы. Чешское сословное восстание против Габсбургов , во многом инициированное П. и превратившееся в Тридцатилетнюю войну 1618–1648, привело к фактической утрате чешской государственности после битвы на Белой Горе (1620). В XVII–XVIII вв. велось строительство церквей, монастырей, дворцов, домов бюргерства в стиле барокко; П. была одним из центров музыкальной жизни Европы.

В XIX в. П. — центр национального возрождения в Чехии, в городе обострилась борьба чешского и немецкого населения, Национальный театр (1883) стал идеологическим центром культурно-­политической эмансипации чехов. С 1918 П. — столица Чехословакии, центр политической и культурной жизни. Благодаря модернизации и индустриализации (с конца XIX в.) П. вновь вошла в число крупных городов Европы. С 1939 — столица нацистского протектората Богемия и Моравия в составе Третьего Рейха, центр движения Сопротивления. Антифашистское восстание 5 мая 1945 привело к многочисленным жертвам, вскоре город был освобожден советской армией. После политического переворота 1948 начался период ­социализма. В 1968 П. — центр движения за демократические преобразования в странах социализма ( «Пражская весна» ), подавленного советской интервенцией. В 1988 интеллигенция П. стала инициатором декоммунизации в социалистических странах Европы («бархатная революция»). С 1993 П. — столица Чешской Республики, центр культуры и туризма. Исторический центр города внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО (1992).

Лит.: Tomek V. V. Dějepis města Prahy. 12 vols. Praha, 1855–1901; Dějiny Prahy. Praha, 1964; Mencl V. Praha. Praha, 1969; Janáček J. Malé dějiny Prahy. Praha, 1983; Dějiny Prahy. T. 1. Praha–Litomyšl, 1997; Саллфелнер Г. Прага. Путеводитель. Прага, 2012. Г. П. Мельников .