ПОЗНЯКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 22.02.1946. В 1965–1968 гг. – учился на кафедре истории Ирана восточного факультета Ленинградского государственного университета. В 1976 г. окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова .

Тема кандидатской диссертации "Общественное мнение США и советско-американские отношения, 1939-1945" (ИВИ РАН, 1992).

Тема докторской диссертации : "Советские разведывательные службы в Соединенных Штатах, 1918-1941" (ИВИ РАН, 2006).

Преподавал на историческом факультете ГАУГН (с 2000 г.), на факультете мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова (с 2006 г.).

Доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН .

Член Российской ассоциации историков-американистов. Член Ассоциации историков Второй мировой войны.

Область интересов : История советской и американской разведывательных служб, 1917-1960-е гг., история Второй мировой войны.

Сочинения: Советская разведка в Америке. 1919-1941. М., Международные отношения, 2005, 502 с.

Деятельность Амторга в 1924-1929 гг. // США - Канада. Экономика - политика - культура, 2006, № 6, с. 65-79.

Контрразведчики, криптоаналитики и шпионы: советские разведывательные службы в Соединенных Штатах и проект “Венона” // Американский ежегодник. 1999. М., Наука, 2000, с. 223-251.

Наблюдая друг друга: советское и американское разведывательные сообщества, 1918-1945 // Российско-американские связи: схожие проблемы – различные взгляды. Под ред. Ю.П.Третьякова и Н.А.Александровой. Издательство «Академический проект», СПб, 2007, с. 60-80.

Начало. Советские разведывательные службы в Великобритании, 1919-1927 // Россия и Британия. М., Наука, 2008.

Профессионалы и добровольцы: советские разведывательные службы в Соединенных Штатах (1921-1945) // Американский ежегодник. 1998. М., Наука, 1999, с. 194-224.

Pазведывательные службы СССР, Великобритании и США: оценки международной ситуации и перспектив её развития (август 1939 - июнь 1941 гг.) // Международный кризис 1939-1941 гг.: от советско-геpманских договоров 1939 года до нападения Германии на СССР. Материалы международной конференции, организованной Институтом всеобщей истории Российской академии наук, Университетом Латвии Институтом современной истории (Мюнхен), Московским отделением Фонда им. Конрада Аденауэра. Москва, 3-4 февраля 2005 г. М., Издательство “Права человека”, 2006, с. 327-356.

Советские разведывательные службы и российская эмиграция в Соединенных Штатах, 1921-1945 // Американский ежегодник 2005, М., Наука, 2007 с. 218-236.

Советский Союз и Соединенные Штаты на пороге войны: разведывательные службы и информация, военно-политические решения // Американский ежегодник 2001. М., Наука, 2003, с. 186-213.

Советская дипломатия, разведка и эволюция восприятия Соединенных Штатов политическим и военным руководством СССР, 1917-1941 гг. // Российско-американские отношения в прошлом и настоящем. Образы, мифы, реальность. Материалы международной конференции, посвященной 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США. РГГУ (Москва), 21-22 февраля 2007 г. М., РГГУ, 2007, с. 218-233.