ПОЗНАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918-1919
ПОЗНАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918-1919 годов (Великопольское восстание) - вооруженное выступление польского населения на территории Великой Польши против германского господства.
В условиях начавшейся в Германии Ноябрьской революции 1918 года в прусской провинции Позен стихийно возникли несколько организаций поляков: Гражданская стража, рабочие и солдатские советы, народные комитеты. Поскольку заключённое 11.11.1918 года Компьенское перемирие оставляло открытым вопрос о будущем польских земель, находившихся в составе Пруссии, поляки стремились создать условия для их объединения с Польшей. 12.11.1918 года Центральный гражданский комитет (создан в июле 1918 года из польских депутатов рейхстага и прусского ландтага) преобразован в Верховный народный совет (ВНС), возглавляемый Комиссариатом (КВНС) в составе С. Адамского, В. Корфанты и А. Пошвиньского. В Познани и ряде других городов провинции поляки взяли в свои руки органы управления и установили контроль над местными рабочими и солдатскими советами. 18.11.1918 года избраны поветовые народные советы и Сейм польских земель Пруссии. На сессии 3-5.12.1918 года представители Сейма высказались за объединение с Польшей, избрали новый состав ВНС и КВНС из депутатов Великой Польши, Силезии, Гданьского Поморья и Куявии. Обеспокоенные сепаратистскими действиями поляков, германские власти стали создавать и направлять в Великую Польшу добровольческие части. 12-13.12.1918 года состоялся съезд делегатов германских народных советов провинции Познань, сопровождавшийся массовыми демонстрациями с требованиями сохранения провинции в составе Германии. После разрыва польским правительством дипломатических отношений с Берлином (15.12.1918) и решения провести в польских землях Пруссии выборы в Учредительный сейм ситуация ещё более обострилась.
Непосредственным поводом к познанскому восстанию стал приезд 26.12.1918 года в Познань члена Польского национального комитета (ПНК) И.Я. Падеревского. Его речь на торжественном банкете и массовые манифестации поляков, вывешивание ими флагов держав Антанты спровоцировали 27.12.1918 года ответные демонстрации немцев. К вечеру того же дня в Познани начались вооруженные столкновения. Руководство восстанием осуществлял КВНС. 28.12.1918 года он поручил временное командование повстанцами в Познани майору С. Тачаку, а затем подчинил ему все польские военные формирования в Великой Польше. К 30.12.1918 года повстанцы овладели почти всей Познанью (гарнизон цитадели сдался 6.1.1919 года) и районами Великой Польши с преобладанием польского населения. 8.1.1919 года КВНС официально объявил об установлении своей власти на территории Великой Польши. В конце января - начале февраля 1919 года повстанцы успешно противостояли германским войскам. Командующий повстанческими отрядами (с 16.1.1919) генерал Ю. Довбор-Мусницкий преобразовал их в регулярную армию, провёл мобилизацию нескольких призывных возрастов. В боях с превосходящими германскими силами потери поляков составили около 2 тысяч человек. КВНС предпринимал дипломатические усилия по прекращению боевых действий через ПНК в Париже и путём прямых переговоров с германским правительством (начало февраля 1919 года). С помощью Франции при очередном продлении Компьенского перемирия (16.2.1919) его условия были распространены и на Великую Польшу. В результате Германия согласилась с временной демаркационной линией, оставлявшей за поляками большая часть Познанской провинции. Официально Великая Польша была возвращена в состав польского государства по условиям Версальскоого мирного договора 1919 года.