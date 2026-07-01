ПОЗНАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918-1919

ПОЗНАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918-1919 годов (Ве­ли­ко­поль­ское вос­ста­ние) - воо­руженное вы­сту­п­ле­ние польского на­се­ле­ния на тер­ри­то­рии Ве­ли­кой Поль­ши про­тив германского гос­под­ства.

В ус­ло­ви­ях на­чав­шей­ся в Гер­ма­нии Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года в прусской провинции По­зен сти­хий­но воз­ник­ли несколько ор­га­ни­за­ций по­ля­ков: Гражданская стра­жа, ра­бо­чие и сол­дат­ские со­ве­ты, народные ко­ми­те­ты. По­сколь­ку за­клю­чён­ное 11.11.1918 года Ком­пь­ен­ское пе­ре­ми­рие ос­тав­ля­ло от­кры­тым во­прос о бу­дущем польских зе­мель, на­хо­див­ших­ся в со­ста­ве Прус­сии, по­ля­ки стре­ми­лись соз­дать ус­ло­вия для их объ­е­ди­не­ния с Поль­шей. 12.11.1918 года Центральный гражданский комитет (соз­дан в ию­ле 1918 года из польских де­пу­та­тов рейхс­та­га и прусского ланд­та­га) пре­об­ра­зо­ван в Вер­хов­ный народный со­вет (ВНС), воз­глав­ляе­мый Ко­мис­са­риа­том (КВНС) в со­ста­ве С. Адам­ско­го, В. Кор­фан­ты и А. По­швинь­ско­го. В По­зна­ни и ря­де других го­ро­дов про­вин­ции по­ля­ки взя­ли в свои ру­ки ор­га­ны управ­ле­ния и ус­та­но­ви­ли кон­троль над ме­ст­ны­ми ра­бо­чи­ми и сол­датски­ми со­ве­та­ми. 18.11.1918 года из­бра­ны по­ве­то­вые народные со­ве­ты и Сейм польских зе­мель Прус­сии. На сес­сии 3-5.12.1918 года пред­ста­ви­те­ли Сей­ма вы­ска­за­лись за объ­еди­не­ние с Поль­шей, из­бра­ли но­вый со­став ВНС и КВНС из де­пу­та­тов Великой Поль­ши, Си­ле­зии, Гдань­ско­го По­мо­рья и Куя­вии. Обес­по­ко­ен­ные се­па­ра­ти­ст­ски­ми дей­ст­вия­ми по­ля­ков, германские вла­сти ста­ли соз­да­вать и на­прав­лять в Великую Поль­шу доб­ро­вольческие час­ти. 12-13.12.1918 года со­сто­ял­ся съезд де­ле­га­тов германских народных со­ве­тов провинции По­знань, со­про­во­ж­дав­ший­ся мас­со­вы­ми де­мон­ст­ра­ция­ми с тре­бо­ва­ния­ми со­хра­не­ния про­вин­ции в со­ставе Гер­ма­нии. По­сле раз­ры­ва польским пра­ви­тель­ст­вом ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с Бер­ли­ном (15.12.1918) и ре­ше­ния про­вес­ти в польских зем­лях Прус­сии вы­бо­ры в Уч­ре­дительный сейм си­туа­ция ещё бо­лее обо­ст­ри­лась.

Не­по­сред­ст­вен­ным по­во­дом к познанскому восстанию стал при­езд 26.12.1918 года в По­знань члена Поль­ско­го на­цио­наль­но­го ко­ми­те­та (ПНК) И.Я. Па­де­рев­ско­го. Его речь на тор­жественном бан­ке­те и мас­со­вые ма­ни­фе­ста­ции по­ля­ков, вы­ве­ши­ва­ние ими фла­гов дер­жав Ан­тан­ты спро­во­ци­ро­ва­ли 27.12.1918 года от­вет­ные де­мон­ст­ра­ции нем­цев. К ве­че­ру то­го же дня в По­зна­ни нача­лись воо­руженные столк­но­ве­ния. Ру­ко­во­д­ство вос­ста­ни­ем осу­ще­ст­в­лял КВНС. 28.12.1918 года он по­ру­чил временное ко­ман­до­ва­ние пов­стан­ца­ми в По­зна­ни май­о­ру С. Та­ча­ку, а за­тем под­чи­нил ему все польские во­енные фор­ми­ро­ва­ния в Великой Поль­ше. К 30.12.1918 года по­встан­цы ов­ла­де­ли поч­ти всей По­зна­нью (гар­ни­зон ци­та­де­ли сдал­ся 6.1.1919 года) и рай­она­ми Великой Поль­ши с пре­об­ла­да­ни­ем польского на­се­ле­ния. 8.1.1919 года КВНС офи­ци­аль­но объ­я­вил об ус­та­нов­ле­нии сво­ей вла­сти на тер­ри­то­рии Великой Поль­ши. В кон­це января - на­ча­ле февраля 1919 года по­встан­цы ус­пеш­но про­ти­во­стоя­ли германским вой­скам. Ко­ман­ду­ю­щий пов­станческими от­ря­да­ми (с 16.1.1919) генерал Ю. Дов­бор-Мус­ниц­кий пре­об­ра­зо­вал их в ре­гу­ляр­ную ар­мию, про­вёл мо­би­ли­за­цию не­сколь­ких при­зыв­ных воз­рас­тов. В бо­ях с пре­вос­хо­дя­щи­ми германскими си­ла­ми по­те­ри по­ля­ков со­ста­ви­ли около 2 тысяч человек. КВНС пред­при­ни­мал ди­пло­ма­тические уси­лия по пре­кра­ще­нию бое­вых дей­ст­вий че­рез ПНК в Па­ри­же и пу­тём пря­мых пе­ре­го­во­ров с германским пра­ви­тель­ст­вом (на­ча­ло февраля 1919 года). С по­мо­щью Фран­ции при оче­ред­ном про­дле­нии Ком­пь­ен­ско­го пе­ре­ми­рия (16.2.1919) его ус­ло­вия бы­ли рас­про­стра­не­ны и на Великую Поль­шу. В ре­зуль­та­те Гер­ма­ния со­гла­си­лась с временной де­мар­ка­ци­он­ной ли­ни­ей, ос­тав­ляв­шей за по­ля­ка­ми большая часть По­знан­ской провинции. Офи­ци­аль­но Великая Поль­ша бы­ла воз­вра­ще­на в со­став польского государства по ус­ло­ви­ям Вер­саль­ско­ого мир­но­го до­го­во­ра 1919 года.

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