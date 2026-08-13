ПОЗНАНСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО

ПОЗНАНСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО - кня­же­ст­во на тер­ри­то­рии Прус­сии.

Об­ра­зо­ва­но по ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов из Быд­гощ­ско­го и западной час­ти Ка­лиш­ско­го департамента Вар­шав­ско­го кня­же­ст­ва, во­шед­ших в со­став Прус­сии на на­чалах ав­то­но­мии (площадь 28951 км2, население около 779 тысяч человек (из них 657 тысяч - по­ля­ки; к 1910 году - около 2,1 миллионов человек, из них 1,344 миллионов - по­ля­ки)). В административном от­но­ше­нии де­ли­лось на По­знан­ский и Быд­гощ­ский ок­ру­га и 26 рай­онов во гла­ве с ланд­ра­та­ми. Административный центр - город По­знань. По так называемому ок­ку­па­ци­он­но­му па­тен­ту Фрид­ри­ха Виль­гель­ма III от 15.5.1815 года, в Познанском великом княжестве га­ранти­ро­ва­лось ра­вен­ст­во польских и немецких язы­ков, пра­во по­ля­ков за­ни­мать государственные долж­но­сти. В конце 1810-х - 1820-е годы в Познанском великом княжестве ус­пеш­но раз­ви­ва­лась сеть польских на­чаль­ных школ, в 1824-1845 годы дей­ст­во­вал про­винциальный со­слов­ный Сейм с со­ве­щательными функ­ция­ми. Прусские за­ко­ны о на­де­ле­нии кре­сть­ян зем­лёй (1811, 1823) обу­сло­ви­ли воз­ник­но­ве­ние круп­ных кре­сть­ян­ских хо­зяйств (средняя площадь 14 га) и со­хра­не­ние по­ме­щичь­их име­ний. До 1831 года су­ще­ст­во­вал ин­сти­тут на­ме­ст­ни­ка, об­ла­дав­ше­го лишь пред­ста­ви­тель­ски­ми функ­ция­ми (пост за­ни­мал на­хо­див­ший­ся в род­ст­вен­ных свя­зях с Го­ген­цол­лер­на­ми князь А.Г. Рад­зи­вилл); ре­аль­ная власть фак­ти­че­ски (с 1831 года так­же фор­маль­но) при­над­ле­жа­ла обер-пре­зи­ден­ту ад­ми­ни­ст­ра­ции Познанского великого княжества, ко­то­рый на­зна­чал­ся прусским пра­ви­тель­ст­вом. Уча­стие жи­те­лей Познанскго великого княжества в Поль­ском вос­ста­нии 1830-1831 годов при­ве­ло к ог­ра­ни­че­нию ро­ли и ос­лаб­ле­нию по­зи­ций польского ду­хо­вен­ст­ва и шлях­ты. Обер-пре­зи­ден­ту Э.Г. Флот­вел­лю (на­зна­чен в 1832) бы­ло по­ру­че­но ин­кор­по­ри­ро­вать Познанское великое княжество в со­став Прус­сии. В 1833 году кас­си­ро­ва­ны мо­на­сты­ри, шлях­та ут­ра­ти­ла пра­во из­би­рать кан­ди­да­тов в ланд­ра­ты, соз­дан фонд для вы­ку­па польских име­ний, в 1836 году по­ля­ков ли­ши­ли пра­ва за­ни­мать долж­но­сти вой­тов (городских ма­ги­ст­ра­тов). В 1840 году по­ли­ти­ка гер­ма­ни­за­ции бы­ла смяг­че­на: пре­кра­ще­но изъ­я­тие зе­мель, рас­ши­ре­на об­ласть при­ме­не­ния польского языка, ос­лаб­ле­на цен­зу­ра, по­ли­тические эмиг­ран­ты из Ве­ли­кой Поль­ши по­лу­чи­ли пра­во вер­нуть­ся до­мой, эмиг­ран­там из Цар­ст­ва Поль­ско­го пре­дос­тав­ле­но убе­жи­ще. Рас­про­стра­ни­лись идеи «ор­га­ни­че­ско­го тру­да», пре­ду­смат­ри­вав­шие со­хра­не­ние польского ха­рак­те­ра Познанского великого княжества пу­тём ук­ре­п­ле­ния по­зи­ций по­ля­ков в сфе­ре эко­но­ми­ки, куль­ту­ры, про­све­ще­ния и так далее (раз­ви­ва­лись польскими по­ли­тическими дея­те­ля­ми и пуб­ли­ци­ста­ми Т. Дзя­лынь­ским, Э. Ра­чинь­ским, К. Мар­цин­ков­ским, К. Ли­бель­том). По­сле по­ра­же­ния По­знан­ско­го вос­ста­ния 1848 года по­ли­ти­ка гер­ма­ни­за­ции вновь уси­ли­лась: по ре­ше­нию Франк­фурт­ско­го на­цио­наль­но­го со­б­ра­ния 1848-1849 годов со­кра­ще­на тер­ри­то­рия Познанского великого княжества, в кон­сти­ту­ции Прус­сии от 5.12.1848 года оно упо­ми­на­лось как По­знан­ская провинция (провинция По­зен; Pro­vinz Posen) без ука­за­ния на пра­ва ав­то­но­мии.

По­сле 1848 года название Познанское великое княжество про­дол­жа­ло упот­реб­лять­ся как в оби­хо­де, так и (до 1918) в официальном ти­ту­ле прусских ко­ро­лей (за­тем германских им­пе­ра­то­ров) - «великий гер­цог Ниж­не­рейн­ский и По­знан­ский». Уси­ле­ние про­цес­са гер­ма­ни­за­ции при О. фон Бис­мар­ке (за­прет польского языка в шко­лах, су­до­про­из­вод­ст­ве, государственной ад­ми­ни­ст­ра­ции и са­мо­управ­ле­нии), рас­ши­ре­ние по­ли­ти­ки по пе­ре­се­ле­нию немецкого на­се­ле­ния (Ко­ро­лев­ская прусская ко­ло­ни­за­ци­он­ная ко­мис­сия для Западной Прус­сии и провинции По­зен, соз­дан­ная в 1886 году) вы­зы­ва­ли со­про­тив­ле­ние и не­до­воль­ст­во по­ля­ков, стре­мив­ших­ся в от­вет ук­ре­пить собственные про­све­ти­тель­ные и коо­пе­ра­тив­ные ор­га­ни­за­ции, соз­да­вать по­ли­тические пар­тии, об­щественные и спор­тив­ные объ­е­ди­не­ния. В ре­зуль­та­те По­знан­ско­го вос­ста­ния 1918-1919 годов тер­ри­то­рия По­знан­ской провинции во­шла в со­став Поль­ши.

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