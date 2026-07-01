Позитиви́зм в истори́ческом по­зна́­нии

Позитиви́зм в истори́ческом по­зна́­нии — 1) течение в исторической науке, представители которого, отождествляя исторический процесс с природным, считали, что методы естественных наук могут применяться в познании истории, включающем сбор фактов, независимых от познающего субъекта, и каузальное объяснение событий исторических путем логической дедукции из некоего охватывающего (универсального) закона, который может быть социальным, психологическим, биологическим или физическим; 2) направление в исторической науке, представители которого рассматривали прошлое как процесс закономерного развития, основной движущей силой которого являются народные массы, а не отдельные личности, а историческое познание как процесс установления фактов , обнаружения причинных связей между ними и разработки законов путем обобщения фактов посредством индукции.

Позитивизм (П.) утверждается в исторической науке XIX в. под лозунгом отказа от умозрительных рассуждений о прошлом, свой­ственных спекулятивной философии истории , и превращения истории в точную науку. Это предполагало создание «положительной» исторической теории , которая должна быть такой же доказательной, как в естественных науках. Доказательность исторической теории позитивисты видели в обоснованности ее фактами историческими . В соответствии с этим одним из принципов П. становится эмпиризм. Двумя другими принципами являются теоретизм, направленный на установление закономерностей исторического процесса, и объективизм , ориентирующий ученого как «нейтрального наблюдателя» на изучение прошлого таким, каким оно было «на самом деле», что предполагает отказ от оценочных суждений по поводу исторических фактов. Наконец, в противовес «индивидуалистическому» подходу, направленному на казуальное изучение истории, позитивисты выдвинули «коллективистический». В результате предметом исторического познания у позитивистов стала выступать не индивидуальная, а надындивидуальная историческая реальность, которую они изучали, опираясь на «теорию факторов».

В научно-­исследовательской практике П. можно выделить несколько познавательных парадигм. В рамках парадигмы механицизма общество рассматривалось как «механизм», подчиняющийся законам социальной статики и динамики; парадигмы органицизма — как разумный организм, в котором каждая социальная группа и организация выполняют определенные функции; парадигмы психологизма — как совокупности коллективных психических процессов.

Поскольку фундаментом исторического познания позитивисты объявили факты, рассматриваемые ими как абсолютно независимые от познающего субъекта и его оценок, то многие историки-­практики XIX в. с большим вниманием отнеслись к их методологическим рекомендациям. Однако им удалось выполнить лишь первую часть позитивистской программы, связанную с превращением истории в точную науку, результатом которой был громадный прирост фактического знания, основанного на скрупулезном изучении источников исторических . Вторую ее часть, связанную с открытием исторических законов, осуществить не удалось.

Позитивистская попытка сциентизации исторической науки по образцу естествознания к концу XIX в. окончилась провалом. Радикальный научный эмпиризм, примененный к изучению истории, вместо согласия по вопросу об общих тенденциях и закономерностях исторического процесса открыл предельное разнообразие эмпирических форм, а главное — привел к многообразию их интерпретаций. Классический П. XIX в. оказался в кризисе, что обусловило появление критического П., представители которого, не отказываясь ни от идеи единства научного знания, ни от номотетической когнитивной стратегии, ни от роли общих понятий в историческом познании, стали рассматривать субъекта исторического познания в качестве активного творческого начала и уделять особое внимание разработке методологических проблем исторического познания.

В 1‑й половине XX в. большое влияние на развитие представлений о научности исторического познания оказал неопозитивизм в историческом познании , придававший большое значение теоретическим аспектам исторического познания и изучению языка научных высказываний. Во 2‑й половине XX в. возникают различные концепции пост­позитивизма, представители которого стали уделять особое внимание парадигмальным основаниям и развитию исторического знания, в качестве которого ими был предложен принцип фальсификации как возможности эмпирического опровержения теоретических положений исторической науки.

Лит .: Гемпель К. Мотивы и «охватывающие» законы в историческом объяснении / Пер. с англ. // Философия и методология истории. М., 1977; Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Пер. с англ. М., 1980; Конт О. Общий обзор позитивизма (извлечение) // Западно-­европейская социология XIX века. Тексты. М., 1996; Нечухрин А. Н. Теоретико-­методологические основы российской позитивистской историографии (80‑е гг. XIX в. — 1917 г.). Гродно, 2003; Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания: Учебное пособие. М., 2004. А. В. Лубский .￼