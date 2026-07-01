ПОЗИТИВ (фотографическое изображение)

ПОЗИТИВ (от латинского positivus - по­ло­жи­тель­ный) (по­зи­тив­ное изо­бра­же­ние), фо­то­гра­фическое изо­бра­же­ние, в ко­то­ром от­но­сительное рас­пре­де­ле­ние по­чер­не­ний (чёр­но-бе­лый позитив) или ок­ра­шен­ных по­тем­не­ний (цвет­ной позитив), ко­ли­че­ст­вен­но оце­ни­вае­мых оп­ти­че­ской плот­но­стью, со­от­вет­ст­ву­ет рас­пре­де­ле­нию яр­ко­стей (чёр­но-бе­лая фо­то­гра­фия) или цве­тов (цвет­ная фо­то­гра­фия) объ­ек­та съём­ки.

Этим позитив про­ти­во­по­ло­жен не­га­ти­ву, в ко­то­ром об­рат­ное рас­пре­де­ле­ние яр­ко­стей или пе­ре­да­ча изо­бра­же­ния в до­пол­ни­тель­ных цве­тах. Позитив, как пра­ви­ло, по­лу­ча­ют ли­бо кон­такт­ным или про­ек­ци­он­ным пе­ча­та­ни­ем с не­га­ти­ва на по­зи­тив­ный фо­то­гра­фический ма­те­ри­ал - фо­то­бу­ма­гу, по­зи­тив­ную фо­то- и ки­но­плён­ку (не­га­тив­но-по­зи­тив­ный про­цесс), ли­бо ме­то­дом об­ра­ще­ния фо­то­изо­бра­же­ния. Ка­че­ст­во позитива оце­ни­ва­ют по об­щей (сред­ней) оп­тической плот­но­сти, зер­ни­сто­сти, кон­тра­сту изо­бра­же­ния, на­ли­чию фо­то­гра­фической вуа­ли и другого.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)