ПОЗИТИВ (фотографическое изображение)
ПОЗИТИВ (от латинского positivus - положительный) (позитивное изображение), фотографическое изображение, в котором относительное распределение почернений (чёрно-белый позитив) или окрашенных потемнений (цветной позитив), количественно оцениваемых оптической плотностью, соответствует распределению яркостей (чёрно-белая фотография) или цветов (цветная фотография) объекта съёмки.
Этим позитив противоположен негативу, в котором обратное распределение яркостей или передача изображения в дополнительных цветах. Позитив, как правило, получают либо контактным или проекционным печатанием с негатива на позитивный фотографический материал - фотобумагу, позитивную фото- и киноплёнку (негативно-позитивный процесс), либо методом обращения фотоизображения. Качество позитива оценивают по общей (средней) оптической плотности, зернистости, контрасту изображения, наличию фотографической вуали и другого.