ПОЗИЛЛИПО ШКОЛА
ПОЗИЛЛИПО ШКОЛА (Итальянский Scuola di Posillipo) - группа художников-пейзажистов, работавших в Италии в 1-й половине XIX века.
Сложилась в Неаполе около 1820 года, когда вокруг живописца А.С. Питлоо (голландца по происхождению) сплотился круг художников, близких друг другу по стилю и по духу: А. Вианелли, Г. Змарджасси, Т. Дюклер, Сильвестр Ф. Щедрин и других, а также Дж. Джиганте, ставший самым известным представителем Позиллипо школы.
Главная тема творчества мастеров Позиллипо школы - виды Неаполя и его окрестностей, в том числе города Сорренто, а также Позиллипо (холма близ Неаполя, название которого дало имя всей группе). Выступая противниками академизма, художники Позиллипо школы обратились к более спонтанному и эмоциональному типу пейзажа, передающему свойственное романтизму отношение к природе («Лунная ночь в Неаполе» Щедрина, 1828 год, ГТГ). Нередко в пейзажи включались сцены из повседневной жизни. Существенное влияние на мастеров Позиллипо школы оказало пребывание в Неаполе У. Тёрнера и К. Коро: оно проявилось во внимании к передаче состояний света, колористической тонкости, предвосхищении эффектов пленэрной живописи. Начиная с середины 1830-х годов в картинах художников Позиллипо школы усиливается стереотипность композиционных схем, пейзажи всё более сближаются с «олеографическими» изображениями популярных видов, предшественниками современной сувенирной открытки. Широкий спрос на произведения мастеров Позиллипо школы со стороны иностранных путешественников объясняется в том числе распространением «итальянского жанра» в европейской живописи XIX века.