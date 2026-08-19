ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

Пожарно-техническая выставка имени Б.И. Кончаева.

С 29 июня 1957 года в старом здании с каланчой на Большом проспекте Васильевского острова размещается постоянная Пожарно-техническая выставка имени Б.И. Кончаева, которая знакомит с историей пожарной охраны города, героическим прошлым и суровыми буднями «бойцов огненного фронта».

Красочные макеты конного пожарного обоза, каланчи пожарной части, механической лестницы дают образное представление о деятельности санкт-петербургской пожарной команды, основанной в 1803 году по Указу Александра I.

Каланчевой службе на выставке посвящена отдельная экспозиция, центральным экспонатом которой является постовой с лихо закрученными усами, выполненный в натуральную величину, одетый в зимний тулуп и медную каску.

В брандмайорском зале воссоздана обстановка кабинета начальника пожарной охраны города рубежа XIX-XX веков. Часть экспозиции исторического зала посвящена подвигу пожарных в годы Великой Отечественной войны.

Зажигательные бомбы и осколки фашистских снарядов, фотографии и картины, продуктовые карточки и «буржуйки», - все это позволяет прочувствовать весь ужас военного лихолетья и по достоинству оценить героизм людей, защищавших осажденный город. Для полноты картины в зале реконструирована часть комнаты с антуражем блокадного города, где с помощью интерьерных предметов воссоздан быт ленинградцев.

В зале старинной пожарной техники можно увидеть подлинные отечественные автомобили конца 20-х - начала 30-х годов XX века, а в дошедшем до наших дней здании конюшен Васильевской части открыт зал «Пожарная техника. XX век» - ознакомиться с коллекцией пожарных автомобилей основного и специального назначения конца 1930-х - 1970-х годов.

Выставка знакомит посетителей с основными причинами пожаров в жилых домах, на предприятиях и в учреждениях, мерами по их предупреждению, а также эффективными средствами и способами пожаротушения.

Иллюстрации:

Пожарно-техническая выставка имени Б.И. Кончаева.