ПОЖАРНАЯ ОХРАНА, МУЗЕЙ

Музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» расположился в отреставрированном здании Пожарного обоза, построенного в 1874 году при 1-ой части Симбирского полицейского управления.

И хотя современники считали, что здание было слишком экономным: «…эта постройка напоминает нынешние дамские платья: все в обтяжку…», оно стало одним из самых ярких исторических памятников Московской улицы. В 1920-е годы в здании бывшего Пожарного обоза разместилась первая пожарная часть, до 1968 года - городская пожарная часть № 3 Ульяновского горисполкома. В годы Великой Отечественной войны здесь располагалась мастерская по ремонту пожарной техники. Отряд профессиональной пожарной охраны и пожарная часть технической службы находилась в здании до 1979 года.

17 апреля 1979 года, в год 60-летия Советской пожарной охраны в здании была открыта Постоянно действующая Ульяновская пожарно-техническая выставка. Каждая веха жизни Пожарного обоза оставила следы в этом здании. В 1930-х годах на три открытые арки южного фасада были навешаны ворота, заложены окна и дверные проемы. Во второй половине XX века неоднократно менялась внутренняя планировка.

Реставрация открыла историческую планировку помещений коридора и конюшен, где сегодня представлены уникальные экспонаты - выполненные в натуральную величину конно-бочечные ходы: ручной насосный, санный параконный и линейка на рессорном ходу. Эти интерактивные экспонаты видны и со стороны улицы Ленина в открытые реставрацией арки главного фасада.

В помещении конюшен восстановлены стойла «образцового варианта». Эта часть экспозиции - результат огромной исследовательской работы коллектива музея. Увидеть такие экспонаты – свидетельства технической культуры наших предков, связанные с организацией пожарной охраны русских городов XIX столетия, можно только в Ульяновске. Кроме этого, дореволюционный раздел включает в себя большой комплекс подлинных материалов и документов, диорам и виртуальных персонажей. Нашел отражение и советский период развития пожарного дела.

Он включает в себя комплекс пожарно-технического оборудования и большой раздел по предупреждению пожаров. В новой экспозиции открыт и восстановлен гараж - свидетельство жизни пожарной части 1940-1950-х годов, в котором экспонируется уникальный автомобиль на шасси ГАЗ-АА. Это единственный из пяти сохранившихся в мире автомобилей этой марки, доступный широкому зрителю.

Иллюстрации:

Музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска».