ПОЖАРЕВАЦКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1718

ПОЖАРЕВАЦКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1718 года. За­вер­ши­ли вой­ны Тур­ции с Ве­не­ци­ей 1714-1718 годов и Ав­ст­ри­ей 1716-1718 годов.

Под­пи­са­ны по ре­зуль­та­там пе­ре­го­во­ров, про­хо­див­ших с 5.6.1718 года в городе По­жа­ре­вац (Сер­бия) ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми Тур­ции, Ав­ст­рии и Ве­не­ции при по­сред­ни­че­ст­ве Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ни­дер­лан­дов. Со­глас­но мир­но­му ав­ст­ро-турецкому до­го­во­ру от 21.7.1718 года, к Ав­ст­рии от­хо­ди­ли Ва­ла­хия до реки Алу­та (Олт), Те­меш­вар (Ти­ми­шоа­ра), Ба­нат, зна­чительная часть Сер­бии с Бел­гра­дом и Северная Бос­ния. До­го­вор пре­ду­смат­ри­вал га­ран­тии для ка­то­лического ду­хо­вен­ст­ва на тер­ри­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии, ох­ра­ну хри­сти­ан­ских ре­лигиозных свя­тынь в Па­ле­сти­не, об­мен плен­ны­ми и другие. Гра­ни­цы, ус­та­нов­лен­ные этим до­го­во­ром, бы­ли из­ме­не­ны Бел­град­ским ми­ром 1739 года. Ав­ст­ро-турецкий тор­го­вый до­го­вор от 27.7.1718 года пре­дос­тав­лял под­дан­ным австрийской мо­нар­хии при уп­ла­те 3%-ных ввоз­ной и вы­воз­ной по­шлин пра­во сво­бод­ной тор­гов­ли на всей тер­ри­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии. Ав­ст­рия по­лу­чи­ла пра­во на­зна­чать в турецкие го­ро­да, пор­ты, тор­го­вые пунк­ты сво­их кон­су­лов, ви­це-кон­су­лов, аген­тов, ко­то­рые име­ли в от­но­ше­нии австрийских под­дан­ных пра­во юрис­дик­ции и не­ко­то­рые по­ли­цей­ские пра­ва , а так­же поль­зо­ва­лись при­ви­ле­гия­ми, за­кре­п­лён­ны­ми в ка­пи­ту­ля­ци­ях за французскими и британскими кон­су­ла­ми. Ту­рец­ко-ве­не­ци­ан­ский мир­ный до­го­вор от 21.7.1718 года под­твер­ждал гра­ни­цы, сло­жив­шие­ся в хо­де вой­ны: ос­тав­лял за Ве­не­ци­ей ряд мел­ких при­бреж­ных пунк­тов в Ал­ба­нии и Дал­ма­ции, а так­же ост­ро­ва Че­ри­го (Ки­ти­ра) и Че­ри­гот­то (Ан­ди­ки­ти­ра) и при­зна­вал пе­ре­ход к Тур­ции Мо­реи и близ­ле­жа­щих ост­ро­вов. Тур­ция пре­дос­тав­ля­ла бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для тор­гов­ли Ве­не­ции на сво­ей тер­ри­то­рии (сни­же­ние по­шли­ны на ве­не­ци­ан­ские то­ва­ры с 5 до 3% и другие). По­жа­ре­вац­кий кон­гресс при­нял так­же ав­ст­ро-ве­не­ци­ан­скую дек­ла­ра­цию о со­хра­не­нии в си­ле сою­за 1684 года Ав­ст­рии, Ве­не­ции и Ре­чи По­спо­ли­той , пре­ду­смат­ри­вав­ше­го вза­им­ную обо­ро­ну от турецкого на­па­де­ния.

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