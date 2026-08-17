Пожа́рская, Светлана Петровна

Пожа́рская, Светлана Петровна (18.09.1928, Ленинград — 11.12.2010, Москва) — советский и российский историк, один из ведущих отечественных испанистов, организатор науки.

Родилась в семье кадрового военного Петра Николаевича Пожарского, с 1920‑х работавшего в сфере народного образования. В 1937 он, в 1935–1937 заведующий Калининским областным отделом народного образования, был арестован по доносу и осужден (впоследствии посмертно реабилитирован), П. с матерью остались в Москве. По окончании в 1946 средней школы № 71 поступила на исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. Участие в семинаре, посвященном событиям Гражданской вой­ны в Испании 1936–1939 , который с 1948 вел академик И. М. Майский , повлияло на выбор направления научных исследований П. — истории Испании. Получив университетский диплом, в 1951–1956 преподавала историю в средней школе с. Семеновское Уваровского района Московской области, а затем в школе рабочей молодежи № 2 г. Электросталь. Параллельно в 1952–1956 училась в заочной аспирантуре исторического факультета МГУ. В 1958 защитила кандидатскую диссертацию «О роли социалистической рабочей партии Испании в первый период буржуазно-­демократической революции 1931–1933 гг.». С 1958 работала в Институте истории Академии наук СССР, с октября 1968 — в отделившемся от него Институте всеобщей истории (ИВИ РАН). Публикация в 1966 монографии П. «Социалистическая рабочая партия Испании. 1931–1939 гг.» фактически заложила основы отечественной испанистики ХХ в., не развивавшейся до этого времени в связи с отсутствием доступа к источникам. В 1971 защитила докторскую диссертацию «Внешняя политика Испании в годы Второй мировой вой­ны». Дальнейшая исследовательская деятельность П. шла по следующим направлениям: Вторая Рес­публика 1931–1936 и гражданская вой­на в Испании 1936–1939, фашизм в Испании, внешняя политика Испании в годы Второй мировой вой­ны, испано-­американские отношения, история франкизма, политика Коминтерна в отношении Испании. Занималась и проблемами Новой истории Испании (Испания в XVIII–XIX вв., Бурбоны в Испании, Кадисские кортесы, российско-­испанские отношения). Участвовала в подготовке сборников документов из отечественных и зарубежных архивов (Россия и Испания. 1667–1917 гг. (2 т. на исп. и рус. 1991–1997); Коминтерн и гражданская вой­на в Испании. М., 2001), в создании коллективных трудов ИВИ РАН (Монархи Европы: судьбы династий. М., 1996; История Европы. Т. 5. М., 2000; Мировые вой­ны XX века. Кн. 1, 3. М., 2002), была инициатором и автором разделов «Истории Испании» (Т. 2. М., 2014), «Истории внешней политики Испании» (М., 2014).

После восстановления российско-­испанских дипломатических отношений в 1977 П. сыграла важную роль в активизации научных связей с испанскими коллегами. Руководила группой по изучению Пиренейского п-ова, объединяющей специалистов по истории Испании и Португалии, являлась ответственным редактором (1979–1992) научного сборника «Проблемы испанской истории», членом бюро Ассоциации испанистов России. Участник семи двусторонних коллоквиумов испанских и отечественных историков, читала курсы лекций в университетах Испании. Создала научную школу российских историков-­испанистов.

С 1999 — главный научный сотрудник ИВИ РАН, в 1995–2003 заведующий отделом истории Европы в Новое время; член Ученого и Диссертационного советов ИВИ, диссертационных советов МГУ, МГИМО РФ, экспертного совета по всеобщей истории ВАК. Заслуженный деятель науки РСФСР (1989). Преподавала в ведущих вузах страны, с 1992 — профессор.

Итогом ее исследовательской деятельности стала первая в отечественной историографии научная биография Ф. Франко , в которой на обширном историческом фоне представлена вся жизнь каудильо и показаны причины возникновения франкизма. Работы П. переведены в Испании, Германии, Польше, Чехии, Венгрии.

Супругом П. был известный историк-­американист Н. Н. Яковлев .

Соч .: Тайная дипломатия Мадрида (Внешняя политика Испании в годы Второй мировой вой­ны). М., 1971; От 18 июля 1936 — долгий путь. М., 1977; Испания и США: Внешняя политика и общество, 1936–1976. М., 1982; Breve historia del franquismo. Barcelona, 1987; Франсиско Франко и его время. М., 2007.

Лит .: Малай В. В., Новиков М. В. Светлана Петровна Пожарская и новейшая история Испании // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. «Всеобщая история». 2011. № 1. С. 106–117; Медников И. Ю. Историк Светлана Петровна Пожарская (1928–2010): «Она любила Испанию» // Новая и новейшая история. 2015. № 4. С. 122–138. Г. А. Шатохина-­Мордвинцева .