ПОЗЕН ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
ПОЗЕН ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ - украинский и российский скульптор, российский государственный деятель, действительный член (1894), член Совета (1900) петербургской АХ; тайный советник (1912).
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1872). Работал помощником присяжного поверенного в Санкт-Петербурге. С 1876 года служил по ведомству Министерства юстиции: товарищ прокурора Полтавского окружного суда (1876-1891), член Санкт-Петербургской судебной палаты (1891-1912). Сенатор Уголовного кассационного департамента (1912-1917). В апреле 1917 года по прошению уволен от службы.
В 1877 году в Полтаве самостоятельно начал заниматься скульптурой. Специального художественного образования не получил, изучал иск-во мастеров нар. резьбы и керамики. Чл. ТПХВ (с 1891). Автор памятников (бронза, гранит) писателям И.П. Котляревскому (1896 год, установлен в 1903 году) и Н.В. Гоголю (1913-1915 годы, открыт в 1934 году) в Полтаве. Создавал также скульптурные группы и статуэтки в духе передвижничества на темы из жизни и истории украинского народа, полные «истинной художественности и правды» (В.В. Стасов) и отмеченные завершённостью лепки, исторической выверенностью деталей: «Кобзарь» (1883), «Переселенцы» (1884 год, оба - бронза, Национальный художественный музей Украины, Киев), «Нищий» (1886 год, воск, ГРМ; бронза, 1887 год, ГТГ), «Запорожец в разведке» (1888 год, Национальный художественный музей Украины), «Скиф» (1889-1890 годы, ГРМ; оба - бронза), «Пахота в Малороссии» (воск, 1897 год, ГРМ). Автор портретных бюстов певца Ф.И. Стравинского (1897 год, Художественный музей, Полтава), живописцев Н.А. Ярошенко (1899 год; оба - гипс тонированный), Е.Е. Волкова (бронза, 1911 год) и К.В. Лемоха (воск, 1918 год; все - ГРМ).