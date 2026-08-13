ПОЗЕН ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ

ПОЗЕН ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ - украинский и российский скульптор, российский государственный дея­тель, действительный член (1894), член Со­ве­та (1900) пе­тербургской АХ; тайный советник (1912).

Окон­чил юри­дический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1872). Ра­бо­тал по­мощ­ни­ком при­сяж­но­го по­ве­рен­но­го в Санкт-Пе­тер­бур­ге. С 1876 года слу­жил по ве­дом­ст­ву Министерства юс­ти­ции : то­ва­рищ про­ку­ро­ра Пол­тав­ско­го ок­руж­но­го су­да (1876-1891), член Санкт-Пе­тербургской су­деб­ной па­ла­ты (1891-1912). Се­на­тор Уго­лов­но­го кас­са­ци­он­но­го департамента (1912-1917). В апреле 1917 года по про­ше­нию уво­лен от служ­бы.

В 1877 году в Пол­та­ве са­мо­стоя­тель­но на­чал за­ни­мать­ся скульп­ту­рой. Специального ху­дожественного об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил, изу­чал иск-во мас­те­ров нар. резь­бы и ке­ра­мики. Чл. ТПХВ (с 1891). Ав­тор па­мятни­ков (брон­за, гра­нит) пи­са­те­лям И.П. Кот­ля­рев­ско­му (1896 год, ус­та­нов­лен в 1903 году) и Н.В. Го­го­лю (1913-1915 годы, от­крыт в 1934 году) в Пол­та­ве. Соз­да­вал так­же скульп­тур­ные груп­пы и ста­ту­эт­ки в ду­хе пе­ре­движ­ни­че­ст­ва на те­мы из жиз­ни и ис­то­рии украинского на­ро­да, пол­ные «ис­тин­ной ху­до­же­ст­вен­но­сти и прав­ды» (В.В. Ста­сов) и от­ме­ченные за­вер­шён­но­стью леп­ки, ис­то­рической вы­ве­рен­но­стью де­та­лей: «Коб­зарь» (1883), «Пе­ре­се­лен­цы» (1884 год, оба - брон­за, Национальный ху­дожественный му­зей Ук­раи­ны, Ки­ев), «Ни­щий» (1886 год, воск, ГРМ; брон­за, 1887 год, ГТГ), «За­по­ро­жец в раз­вед­ке» (1888 год, Национальный ху­дожественный му­зей Ук­раи­ны), «Скиф» (1889-1890 годы, ГРМ; оба - брон­за), «Па­хо­та в Ма­ло­рос­сии» (воск, 1897 год, ГРМ). Ав­тор порт­рет­ных бюс­тов пев­ца Ф.И. Стра­вин­ско­го (1897 год, Ху­дожественный му­зей, Пол­та­ва), жи­во­пис­цев Н.А. Яро­шен­ко (1899 год; оба - гипс то­ни­ро­ван­ный), Е.Е. Вол­ко­ва (брон­за, 1911 год) и К.В. Ле­мо­ха (воск, 1918 год; все - ГРМ).