ПОЗДНЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОЗДНЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­логическая куль­ту­ра позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка (XVII/XVI-XIII/XII веках до нашей эры) в Ниж­нем и Сред­нем По­очье, Вол­го-Ок­ском ме­ж­ду­ре­чье, По­су­рье, пра­во­бе­реж­ных рай­онах Ма­рий­ско-Чу­ваш­ско­го По­вол­жья.

На­зва­на по по­се­ле­нию у современного села Позд­ня­ко­во (На­ва­шин­ский район Ни­же­го­род­ской области, Рос­сия). Пер­вые па­мят­ни­ки ис­сле­до­ва­ны в 1880-е годы А.С. Ува­ро­вым . Вы­де­ле­на в 1927 году Б.С. Жу­ко­вым и О.Н. Ба­де­ром под названием Поздняковская культура, Б.А. Куф­ти­ным как под­бор­нов­ская куль­ту­ра.

По­се­ле­ния на ко­рен­ных и пер­вых над­пой­мен­ных тер­ра­сах рек и озёр. По­лу­зем­лян­ки че­ты­рёх­уголь­ной фор­мы (от 9×6 м до 18×12 м), уг­луб­лён­ные до 0,8 м, и сла­бо за­глуб­лён­ные со­ору­же­ния (до 0,2 м), стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, с дву­скат­ны­ми кры­ша­ми, там­бу­ром-вхо­дом, 1-2 оча­га­ми в цен­тре. Мо­гиль­ни­ки - кур­ган­ные (ран­ний этап) и грун­то­вые (позд­ний) близ по­се­ле­ний, иног­да и на их тер­ри­то­рии. Под не­боль­шой на­сы­пью, ок­ру­жён­ной ро­ви­ком, обыч­но на­хо­ди­лись 1-3 (до 11) не­глу­бо­кие 4-уголь­ные ямы (ши­ри­ной 0,85-1,0 м, дли­ной до 1,5 м; исключение - на Борисоглебском могильнике: 3-3,8× 2,8× 2-2,5 м), иног­да со сту­пень­ка­ми и под­стил­ка­ми из ор­га­нических ма­те­риа­лов, с 1 (ре­же пар­ным) по­гре­бе­ни­ем. В основном скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния, го­ло­вой час­то на се­ве­ро-во­сток (с от­кло­не­ния­ми), еди­нич­ны тру­по­сож­же­ния. Близ мо­гил и в на­сы­пи кур­га­нов - сле­ды ри­ту­аль­ных ко­ст­ров. Ин­вен­тарь: со­су­ды (ча­сто в на­сы­пи кур­га­на и близ мо­гил), ору­дия и ору­жие, ук­ра­ше­ния. Ке­ра­ми­ка - бан­ки и горш­ки (в по­гре­баль­ных па­мят­ни­ках час­то ост­ро­рё­бер­ные), с плос­ким (еди­нич­но с круг­лым) дном, в основном с при­ме­сью ша­мо­та. Ор­на­мент в верх­ней час­ти со­су­да на­но­сил­ся гре­бен­ча­тым штам­пом, про­чер­чи­ва­ни­ем, рез­цом, различными от­тис­ка­ми. Зо­наль­но рас­по­ло­жен­ные ком­по­зи­ции пред­став­ле­ны пря­мы­ми и ло­ма­ны­ми ли­ния­ми, зиг­за­гом, ба­хро­мой, ме­ан­дром, сва­сти­ка­ми, «флаж­ка­ми», сет­кой, ром­ба­ми, тре­уголь­ни­ка­ми, «жем­чу­жи­на­ми», ям­ка­ми и другим. Мед­ные и брон­зо­вые но­жи, сер­пы, то­по­ры-кель­ты, ши­лья, иг­лы, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и дро­ти­ков, кин­жа­лы, ви­соч­ные коль­ца, брас­ле­ты, в том числе же­лоб­ча­тые, пла­стин­ча­тые на­клад­ки, про­ни­зи, бля­хи, пер­ст­ни и другое. Ка­мен­ные зер­но­тёр­ки, пес­ты, була­вы, крем­нё­вые на­ко­неч­ни­ки стрел, скреб­ки, но­жи и другое. В За­се­чен­ском мо­гиль­ни­ке най­де­ны ос­тат­ки ок­ра­шен­ных ма­ре­ной (Rubia tinctorum) шерстяных тканей. Тра­ди­ции ме­тал­ло­об­ра­бот­ки свя­за­ны с Ев­ра­зий­ской ме­тал­лур­гич. про­вин­ци­ей. Вы­яв­ле­ны ос­тат­ки брон­зо­ли­тей­ных мас­тер­ских с мно­го­численными об­лом­ка­ми ли­тей­ных форм. В За­се­чен­ском мо­гиль­ни­ке за­фик­си­ро­ва­но по­гре­бе­ние ли­тей­щи­ка. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - жи­вот­но­вод­ст­во с до­ми­ни­ро­ва­ни­ем круп­но­го ро­га­то­го ско­та; раз­во­ди­ли так­же ло­ша­дей и сви­ней. Важ­ную под­соб­ную роль иг­ра­ли охо­та и ры­бо­лов­ст­во.

Про­ис­хо­ж­де­ние Поздняковской культуры свя­зы­ва­ют с про­дви­же­ни­ем в 1-й четверти II-го тысячелетия до нашей эры в северные рай­оны ле­со­сте­пи Рус­ской рав­ни­ны но­си­те­лей сруб­ной куль­ту­ры и её взаи­мо­дей­ст­ви­ем с по­ство­ло­сов­ской, ша­гар­ской и другими ме­ст­ны­ми куль­ту­ра­ми. На про­тя­же­нии все­го су­ще­ст­во­ва­ния Поздняковской культуры взаи­мо­дей­ст­во­ва­ла с тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­рой, что при­ве­ло к ас­си­ми­ля­ции основной час­ти но­си­те­лей Поздняковской культуры. Тра­ди­ции Поздняковской культуры в ран­нем же­лез­ном ве­ке фик­си­ру­ют­ся на па­мят­ни­ках про­дол­жав­шей су­ще­ст­во­вать куль­ту­ры тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки, в дья­ков­ской куль­ту­ре, го­ро­дец­кой куль­ту­ре. Часть но­си­те­лей Поздняковской культуры в хо­де ми­гра­ции на юго-за­пад при­ня­ли уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии бон­да­ри­хин­ской куль­ту­ры. Эт­ническая при­над­леж­ность Поздняковской культуры ос­та­ёт­ся дис­кус­си­он­ной. Но­си­те­ли Поздняковской культуры - ев­ро­пео­и­ды с чер­та­ми ла­по­но­ид­но­сти. Пред­по­ла­га­ет­ся связь Поздняковской культуры с фин­но-угор­ски­ми груп­па­ми на­се­ле­ния брон­зо­во­го ве­ка, под­верг­ших­ся за­мет­но­му влия­нию степ­ня­ков, но­си­те­лей иран­ских язы­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)