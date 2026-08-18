ПОЗДНЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОЗДНЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего бронзового века (XVII/XVI-XIII/XII веках до нашей эры) в Нижнем и Среднем Поочье, Волго-Окском междуречье, Посурье, правобережных районах Марийско-Чувашского Поволжья.
Названа по поселению у современного села Поздняково (Навашинский район Нижегородской области, Россия). Первые памятники исследованы в 1880-е годы А.С. Уваровым. Выделена в 1927 году Б.С. Жуковым и О.Н. Бадером под названием Поздняковская культура, Б.А. Куфтиным как подборновская культура.
Поселения на коренных и первых надпойменных террасах рек и озёр. Полуземлянки четырёхугольной формы (от 9×6 м до 18×12 м), углублённые до 0,8 м, и слабо заглублённые сооружения (до 0,2 м), столбовой конструкции, с двускатными крышами, тамбуром-входом, 1-2 очагами в центре. Могильники - курганные (ранний этап) и грунтовые (поздний) близ поселений, иногда и на их территории. Под небольшой насыпью, окружённой ровиком, обычно находились 1-3 (до 11) неглубокие 4-угольные ямы (шириной 0,85-1,0 м, длиной до 1,5 м; исключение - на Борисоглебском могильнике: 3-3,8× 2,8× 2-2,5 м), иногда со ступеньками и подстилками из органических материалов, с 1 (реже парным) погребением. В основном скорченные трупоположения, головой часто на северо-восток (с отклонениями), единичны трупосожжения. Близ могил и в насыпи курганов - следы ритуальных костров. Инвентарь: сосуды (часто в насыпи кургана и близ могил), орудия и оружие, украшения. Керамика - банки и горшки (в погребальных памятниках часто острорёберные), с плоским (единично с круглым) дном, в основном с примесью шамота. Орнамент в верхней части сосуда наносился гребенчатым штампом, прочерчиванием, резцом, различными оттисками. Зонально расположенные композиции представлены прямыми и ломаными линиями, зигзагом, бахромой, меандром, свастиками, «флажками», сеткой, ромбами, треугольниками, «жемчужинами», ямками и другим. Медные и бронзовые ножи, серпы, топоры-кельты, шилья, иглы, наконечники копий и дротиков, кинжалы, височные кольца, браслеты, в том числе желобчатые, пластинчатые накладки, пронизи, бляхи, перстни и другое. Каменные зернотёрки, песты, булавы, кремнёвые наконечники стрел, скребки, ножи и другое. В Засеченском могильнике найдены остатки окрашенных мареной (Rubia tinctorum) шерстяных тканей. Традиции металлообработки связаны с Евразийской металлургич. провинцией. Выявлены остатки бронзолитейных мастерских с многочисленными обломками литейных форм. В Засеченском могильнике зафиксировано погребение литейщика. В основе хозяйства - животноводство с доминированием крупного рогатого скота; разводили также лошадей и свиней. Важную подсобную роль играли охота и рыболовство.
Происхождение Поздняковской культуры связывают с продвижением в 1-й четверти II-го тысячелетия до нашей эры в северные районы лесостепи Русской равнины носителей срубной культуры и её взаимодействием с постволосовской, шагарской и другими местными культурами. На протяжении всего существования Поздняковской культуры взаимодействовала с текстильной керамики культурой, что привело к ассимиляции основной части носителей Поздняковской культуры. Традиции Поздняковской культуры в раннем железном веке фиксируются на памятниках продолжавшей существовать культуры текстильной керамики, в дьяковской культуре, городецкой культуре. Часть носителей Поздняковской культуры в ходе миграции на юго-запад приняли участие в формировании бондарихинской культуры. Этническая принадлежность Поздняковской культуры остаётся дискуссионной. Носители Поздняковской культуры - европеоиды с чертами лапоноидности. Предполагается связь Поздняковской культуры с финно-угорскими группами населения бронзового века, подвергшихся заметному влиянию степняков, носителей иранских языков.