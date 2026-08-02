ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ

ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ (Верх­ний па­лео­лит) - за­вер­шаю­щий пе­ри­од (эпо­ха) па­лео­ли­та (45-40 - 12-10 тысяч лет на­зад на ос­но­ва­нии в основном ра­дио­уг­ле­род­ных да­ти­ро­вок).

Для ин­ду­ст­рий позднего палеолита ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние приз­ма­тических нук­ле­усов для сня­тия ре­гу­ляр­ных ско­лов, час­то - пла­стин­ча­тых. По­яв­ля­ет­ся мно­го спе­циа­ли­зированных форм ору­дий. Ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ет­ся об­ра­бот­ка кос­ти для из­го­тов­ле­ния ору­дий, в том числе ком­би­на­ции кос­тя­ных или де­ревянных де­та­лей с ка­мен­ны­ми. Рас­про­стра­ня­ют­ся шли­фо­ва­ние, пи­ле­ние, свер­ле­ние кам­ня. Мно­го­чис­лен­ны па­мят­ни­ки изо­бра­зительного искусства. Уве­ли­чи­ва­ет­ся темп и мно­го­об­ра­зие раз­ви­тия куль­ту­ры. Куль­ту­ры позднего палеолита за­фик­си­ро­ва­ны на тер­ри­то­рии Ев­ро­пы, Северной Аф­ри­ки, Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка, Си­би­ри, Центральной и Южной Азии, Северного Ки­тая. На ос­таль­ных тер­ри­то­ри­ях про­дол­жа­ли раз­ви­вать­ся тра­ди­ции об­ра­бот­ки ка­мен­но­го сы­рья, из­вест­ные в Му­стье. Для наи­бо­лее ис­сле­до­ван­ных ре­гио­нов (в основном в Ев­ро­пе и на Ближ­нем Вос­то­ке) сло­жи­лась дроб­ная пе­рио­ди­за­ция позд­не­го па­лео­ли­та .

На­чаль­ный Поздний палеолит (45/44 - 42/35 тысячи лет на­зад) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся так называемыми пе­ре­ход­ны­ми ин­ду­ст­рия­ми, для ко­то­рых по­ка­за­тель­но со­че­та­ние сред­не- и верх­не­па­лео­ли­тических тех­ник рас­ка­лы­ва­ния кам­ня и ти­пов ору­дий. На Ближ­нем Вос­то­ке та­кие ин­ду­ст­рии ха­рак­тер­ны для куль­тур Эми­ран и Ах­ма­ри­ан (смотреть Кзар-Акил), в Центральной Ев­ро­пе - так называемый бо­гу­нись­ен на тер­ри­то­рии Мо­ра­вии, ран­ний Се­лет. В Западном Сре­ди­зем­но­мо­рье су­ще­ст­во­ва­ли 2 вы­ра­зи­тель­ные куль­ту­ры, ко­то­рые од­ни ис­сле­до­ва­те­ли рас­смат­ри­ва­ют как пе­ре­ход­ные, дру­гие - как уже сфор­ми­ро­вав­шие­ся позд­не­па­ле­о­ли­ти­че­ские: Ша­тель­пер­рон и Улуц­цо. Наи­бо­лее ран­няя ин­ду­ст­рия позд­не­па­ле­о­ли­тического об­ли­ка (44-45 тысяч лет на­зад) за­фик­си­ро­ва­на на сто­ян­ке Кос­тён­ки XIV века «го­ри­зон­те оча­гов» (смотреть Кос­тён­ков­ско-Бор­щев­ский рай­он).

Ран­няя по­ра Позднего палеолита (36/35 - 30/25 тысяч лет на­зад) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ис­чез­но­ве­ни­ем пе­ре­ход­ных ин­ду­ст­рий и рас­про­стра­не­ни­ем на Ближ­нем и Сред­нем Вос­то­ке, в Ев­ро­пе Оринь­я­ка. В Центральной и Восточной Ев­ро­пе су­ще­ст­ву­ют и позд­не­се­лет­ские куль­ту­ры, например кос­тён­ков­ско-стре­лец­кая. В кон­це это­го пе­рио­да в Ев­ро­пе воз­ни­ка­ют куль­ту­ры Гра­вет­та, например пе­ри­гор­дь­ен на тер­ри­то­рии Фран­ции, пав­ловь­ен (смотреть в статье Пав­лов) на тер­ри­то­рии Мо­ра­вии. На Рус­ской рав­ни­не ран­ний Гра­ветт пред­став­лен сло­ем 2 сто­ян­ки Кос­тён­ки 8.

Раз­ви­тие Гра­вет­та наи­бо­лее яр­ко ха­рак­те­ри­зу­ет сред­нюю по­ру ев­ропейского Позднего палеолита (25 - 20/19 тысяч лет на­зад). На­ря­ду с гра­ветт­ски­ми ин­ду­ст­рия­ми (например, кос­тён­ков­ско-ав­де­ев­ская куль­ту­ра, Хо­ты­лё­во 2 в Восточной Ев­ро­пе), су­ще­ст­ву­ют позд­не- или фи­наль­но-оринь­як­ские. Ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ют­ся ка­мен­ные ин­ду­ст­рии, в ко­то­рых зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ло про­изводство мик­ро­ли­тов . В Си­би­ри этот пе­ри­од пред­став­ленмаль­тий­ско-бу­рет­ской куль­ту­рой. Пе­ре­ход от Гра­вет­та к эпи­гра­вет­ту пред­став­лен в Пуш­ка­рях.

Позд­няя по­ра Позднего палеолита (19/18 - около 14/12 тысяч лет на­зад) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся рас­про­стра­не­ни­ем ка­мен­ных ин­ду­ст­рий с от­но­си­тель­но обед­нён­ным, стан­дар­ти­зи­рованным на­бо­ром ору­дий и ши­ро­ким при­ме­не­ни­ем мик­ро­ли­тов. В Западной и Центральной Ев­ро­пе к это­му вре­ме­ни от­но­сят­ся куль­ту­ры Мад­лен, на юге Ев­ро­пы - так называемая эпи­гра­вет­та. Для Рус­ской рав­ни­ны ха­рак­тер­ны па­мят­ни­ки так называемая восточная эпи­гра­вет­та (например, Ме­жи­рич, Ме­зин), кос­тён­ков­ско-за­мят­нин­ской куль­ту­ры, ка­мен­но­бал­ков­ской куль­ту­ры, для Си­би­ри - афон­тов­ской куль­ту­ры (в том числе основные слои Май­нин­ской сто­ян­ки), ко­ко­рев­ской куль­ту­ры .

Фи­нал Позднего палеолита (14/12 - 10 тысяч лет на­зад) в Ев­ро­пе ха­рак­те­ри­зу­ет­ся рас­про­стра­не­ни­ем куль­тур, ко­то­рые ста­ли осно­вой для раз­ви­тия ме­зо­ли­та , например на се­ве­ре - куль­ту­ры гам­бург­ская, аренс­бург­ская, Фе­дер­мес­сер. На Ближ­нем Вос­то­ке пе­ре­ход к ме­зо­ли­ту на­чи­на­ет­ся во вре­мя, син­хрон­ное пе­ре­хо­ду в Ев­ро­пе от сред­ней к позд­ней по­ре Позднего палеолита, например ке­ба­рий­ская куль­ту­ра (смотреть в статье Ке­ба­ра). В Восточной и Юго-Восточной Азии, Аф­ри­ке юж­нее Са­ха­ры ме­зо­лит не вы­де­ля­ют, хо­тя от­ме­ча­ют па­мят­ни­ки, ко­то­рые при­хо­дят­ся на эпо­ху, пе­ре­ход­ную от куль­тур, ти­пич­ных для па­лео­ли­та, к не­оли­ту. К кон­цу Позднего палеолита че­ло­век за­се­лил зна­чительную часть Аме­ри­ки. С этим про­цес­сом соот­носят в основном но­си­те­лей тра­ди­ций Кло­вис и Фол­сом. На Аля­ске для это­го вре­ме­ни вы­де­ля­ют куль­ту­ры Не­на­на, Де­на­ли, Ме­са, ис­то­ки ко­то­рых свя­зы­ва­ют с ря­дом куль­тур Северо-Восточной Азии - дюк­тай­ской куль­ту­рой, кру­га Уш­ки и другие.

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