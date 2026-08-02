ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ
ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ (Верхний палеолит) - завершающий период (эпоха) палеолита (45-40 - 12-10 тысяч лет назад на основании в основном радиоуглеродных датировок).
Для индустрий позднего палеолита характерно использование призматических нуклеусов для снятия регулярных сколов, часто - пластинчатых. Появляется много специализированных форм орудий. Широко распространяется обработка кости для изготовления орудий, в том числе комбинации костяных или деревянных деталей с каменными. Распространяются шлифование, пиление, сверление камня. Многочисленны памятники изобразительного искусства. Увеличивается темп и многообразие развития культуры. Культуры позднего палеолита зафиксированы на территории Европы, Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Сибири, Центральной и Южной Азии, Северного Китая. На остальных территориях продолжали развиваться традиции обработки каменного сырья, известные в Мустье. Для наиболее исследованных регионов (в основном в Европе и на Ближнем Востоке) сложилась дробная периодизация позднего палеолита.
Начальный Поздний палеолит (45/44 - 42/35 тысячи лет назад) характеризуется так называемыми переходными индустриями, для которых показательно сочетание средне- и верхнепалеолитических техник раскалывания камня и типов орудий. На Ближнем Востоке такие индустрии характерны для культур Эмиран и Ахмариан (смотреть Кзар-Акил), в Центральной Европе - так называемый богунисьен на территории Моравии, ранний Селет. В Западном Средиземноморье существовали 2 выразительные культуры, которые одни исследователи рассматривают как переходные, другие - как уже сформировавшиеся позднепалеолитические: Шательперрон и Улуццо. Наиболее ранняя индустрия позднепалеолитического облика (44-45 тысяч лет назад) зафиксирована на стоянке Костёнки XIV века «горизонте очагов» (смотреть Костёнковско-Борщевский район).
Ранняя пора Позднего палеолита (36/35 - 30/25 тысяч лет назад) характеризуется исчезновением переходных индустрий и распространением на Ближнем и Среднем Востоке, в Европе Ориньяка. В Центральной и Восточной Европе существуют и позднеселетские культуры, например костёнковско-стрелецкая. В конце этого периода в Европе возникают культуры Граветта, например перигордьен на территории Франции, павловьен (смотреть в статье Павлов) на территории Моравии. На Русской равнине ранний Граветт представлен слоем 2 стоянки Костёнки 8.
Развитие Граветта наиболее ярко характеризует среднюю пору европейского Позднего палеолита (25 - 20/19 тысяч лет назад). Наряду с граветтскими индустриями (например, костёнковско-авдеевская культура, Хотылёво 2 в Восточной Европе), существуют поздне- или финально-ориньякские. Широко распространяются каменные индустрии, в которых значительное место занимало производство микролитов. В Сибири этот период представленмальтийско-буретской культурой. Переход от Граветта к эпиграветту представлен в Пушкарях.
Поздняя пора Позднего палеолита (19/18 - около 14/12 тысяч лет назад) характеризуется распространением каменных индустрий с относительно обеднённым, стандартизированным набором орудий и широким применением микролитов. В Западной и Центральной Европе к этому времени относятся культуры Мадлен, на юге Европы - так называемая эпиграветта. Для Русской равнины характерны памятники так называемая восточная эпиграветта (например, Межирич, Мезин), костёнковско-замятнинской культуры, каменнобалковской культуры, для Сибири - афонтовской культуры (в том числе основные слои Майнинской стоянки), кокоревской культуры.
Финал Позднего палеолита (14/12 - 10 тысяч лет назад) в Европе характеризуется распространением культур, которые стали основой для развития мезолита, например на севере - культуры гамбургская, аренсбургская, Федермессер. На Ближнем Востоке переход к мезолиту начинается во время, синхронное переходу в Европе от средней к поздней поре Позднего палеолита, например кебарийская культура (смотреть в статье Кебара). В Восточной и Юго-Восточной Азии, Африке южнее Сахары мезолит не выделяют, хотя отмечают памятники, которые приходятся на эпоху, переходную от культур, типичных для палеолита, к неолиту. К концу Позднего палеолита человек заселил значительную часть Америки. С этим процессом соотносят в основном носителей традиций Кловис и Фолсом. На Аляске для этого времени выделяют культуры Ненана, Денали, Меса, истоки которых связывают с рядом культур Северо-Восточной Азии - дюктайской культурой, круга Ушки и другие.