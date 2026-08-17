ПОЗДНЕСКИФСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ
ПОЗДНЕСКИФСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ - (Позднескифская культура; позднескифские памятники и тому подобное), группы археологических памятников II века до нашей эры III века нашей эры в части степной и лесостепной зон Восточной Европы.
Начало систематического изучения в Крыму с 1920-х годов (Н.Л. Эрнст), в Нижнем Поднепровье - с 1930-х годов (И.В. Фабрициус, Б.Н. Граков); многие исследователи относят к Позднескифской археологической общности только эти группы. А.В. Гудкова (с 1980-х годов) включает в неё более широкий круг древностей западнее Днепра; А.М. Обломский и другие расширяют Позднескифскую археологическую общность до Поволжья. В соответствии с «широким» пониманием Позднескифские археологические общности составляют ряд анклавов, расположенных чересполосно с памятниками сарматских археологических культур, позднезарубинецкими (смотреть в статье Зарубинецкая культура), античными: на территории Буджака (выделены в 1990-е годы М.М. Фокеевым), в Нижнем Поднестровье и близ Днепровско-Бугского лимана (в 1980-е годы А.В. Гудковой), в Нижнем Поднепровье (в 1950-е годы Н.Г. Елагиной и Н.Н. Погребовой), Южных и Западных частях Крыма (с конца 1940-х годов П.Н. Шульцем), лесостепном Подонье (к 1990-м годам А.П. Медведевым). Отдельные памятники есть в Среднем Поднепровье (выделены в 1980-е годы Е.В. Максимовым), Днепровском лесостепном Левобережье (в 2000-е годы А.М. Обломским), в Поволжье - в черте города Саратов и на Самарской Луке (в 2000-е годы Д.А. Сташенковым). С Позднескифской археологической общностью связано формирование памятников типа Ново-Клеймёново в бассейне верхнего течения Оки. Элементы Позднескифской археологической общности отмечены на памятниках Нижнего Подонья (Танаис и другие), позднезарубинецких в Южном Побужье и другие. Большинство исследователей ограничиваются изучением одной из локальных групп.
Преобладают селища. Городища исследованы в Крыму, Нижнем Поднепровье (в том числе Каменское городище), Верхнем Подонье, в том числе сложной планировки, иногда с каменными стенами и башнями. Постройки в Северо-Западном Причерноморье, Нижнем Поднепровье, Крыму каменные, в том числе 2- или 3-камерные и типа мегарон, с каменным цоколем и каркасно-глинобитными или сырцовыми стенами, каркасно-глинобитные наземные, полуземлянки. В Верхнем Подонье и Буджакской степи - в основном полуземлянки. Крыши - камышовые или соломенные, иногда обмазанные глиной. В Нижнем Поднепровье и Крыму применялась и черепица. Дома отапливались открытыми очагами или глиняными переносными жаровнями. Показательны глиняные зооморфные подставки для вертелов. В Нижнем Поднепровье исследованы усадьбы, огороженные каменной стеной. В Неаполе Скифском - дворцовый комплекс; предположительно дворцом было каменное здание на Знаменском городище в Нижнем Поднепровье. Могильники в Северо-Западном Причерноморье, Нижнем и Среднем Поднепровье, Крыму - бескурганные трупоположения, есть впускные погребения в курганах и в валах. Склепы, катакомбы, одиночные захоронения в простых ямах и ямах с подбоями. Известны захоронения младенцев в амфорах под порогами домов, мавзолей в Неаполе Скифском. В погребениях знати встречаются овальные пластины из золота, закрывавшие глаза и рот. В Нижнем Поднепровье и в Крыму на могильниках есть каменные стелы, в Крыму - антропоморфные, в том числе с изображением всадников.
Характерны груболепные округлобокие горшки с S-овидным профилем, сосуды с раструбообразным венчиком, конические и полусферические крышки с полыми ручками. Есть локальные формы керамики. Встречены корчаги, миски с лощёной и шероховатой поверхностью, кувшины, кружки, курильницы, в Крыму - лепные светильники. Орнаментация - вдавлениями по краю венчиков кухонных сосудов, прочерченными композициями, налепами (особенно популярны в Нижнем Поднепровье, Крыму, низовьях Дона). Железные мотыги, серпы, рыболовные крючки, иглы; каменные ручные мельницы, ступы, зернотёрки, лощила; глиняные грузила для сетей и ткацкого станка, пряслица; костяные иглы, проколки (в Крыму и напильники). Вооружение представлено мечами, кинжалами, копьями, стрелами, шлемом из Неаполя Скифского, чешуйчатыми панцирями, кольчугами, умбонами щитов (Крым); конское снаряжение - удилами с псалиями. Металлические серьги, гривны, фибулы, подвески, браслеты, перстни, поясные крючки, сменяющиеся пряжками, зеркала, детали шкатулок. В основе хозяйства - земледелие (пшеница, ячмень, просо, рожь) и животноводство (мелкий и крупный рогатый скот, лошадь, свинья). В Крыму практиковалось виноградарство; исследованы печи для обжига лепной керамики.
Разнообразен античный импорт (особенно в Крыму): столовая посуда, амфоры, украшения, бусы, стеклянные сосуды, монеты. С античным влиянием связаны некоторые строительные традиции, погребальные сооружения, формы столовой посуды, позднескифские монеты с именем царя Скилура. С сарматской культурой общие типы оружия и узды, ряд украшений, некоторые формы лепных сосудов, детали погребального обряда; на вещах и граффити встречены изображения сарматских тамг. На ранних стадиях Позднескифской археологической общности в Крыму и Нижнем Поднепровье зафиксировано влияние культуры Латен, в Нижнем Поднепровье - зарубинецкой культуры, в Северо-Западном Причерноморье и Нижнем Поднепровье - фракийской (по лепной керамике).
Наиболее ранние памятники Позднескифской археологической общности (II век до нашей эры) исследованы в Нижнем Поднепровье и Крыму. Их формирование связывают с оттоком носителей скифской археологической культуры в результате экспансии сарматов, экологическим кризисом. Большинство памятников Причерноморья и лесостепной зоны датируется I-III веками нашей эры; в Буджакской степи - не ранее II века. Источники распространения Позднескифской археологической общности в ряде регионов не изучены. Возникновение её памятников в Северо-Западном Причерноморье А.В. Гудкова связывает с миграциями из Нижнего Поднепровья. В Верхнем Подонье, по А.П. Медведеву, происходило развитие традиций местного населения скифского времени.
Исчезновение Позднескифской археологической общности в ряде регионов связывается с миграциями около середины III века, судя по всему, на юге зафиксированными как Скифские войны, а также вызванными экспансией алан Северного Кавказа и другими процессами. К концу III века в Буджакской степи распространяются памятники типа Этулия (есть точка зрения об отнесении к ним и местных памятников Позднескифской археологической общности), в Северо-Западном Причерноморье и Нижнем Поднепровье - черняховской культуры, в Верхнем Подонье - типа Каширка - Седелки, связанные с черняховскими традициями, в Крыму - типа Дружное - Нейзац. На многих из них фиксируются традиции Позднескифской археологической общности. Памятники, близкие комплексу Рогожкино, связывают с нижнедонским населением, мигрировавшим после разгрома Танаиса и других центров. Судьба Позднескифской археологической общности Поволжья не изучена.