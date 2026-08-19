ПОЗДЕЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Родился в 1923 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1946 г.

Кандидатская диссертация : Английская политика ремилитаризации Германии. 1933-1936 (Институт истории АН СССР, 1950).

Докторская диссертация : Англо-американские отношения в годы Второй мировой войны, 1939-1945 гг. (Институт всеобщей истории АН СССР, 1971).

Доктор исторических наук. Работала ведущим научным сотрудником-консультантом Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : История Второй мировой войны, новейшая история Великобритании.

Сочинения: Англия и ремитаризация Германии в 1933–1936 гг. М., 1956;

Англо-американские отношения в годы Второй мировой войны. 1939-1941 гг. М., 1964;

Англо-американские отношения в годы Второй мировой войны. 1941-1945 гг. М.: Наука, 1969;

Новейшая история стран Зап. Европы и Америки. Т. 1-2. М., 1966 (в соавт.);

История Второй мировой войны. 1941-1945гг. Т.4-8. М., 1975-1977 (в соавт.);

Англо-американские отношения в годы второй мировой войны. Кн.1,2 (1962,1969);

История Второй мировой войны 1939-1945 гг. В 6 тт. М., 1973-1985 (в соавт.);

Вторая мировая война: краткая история. М., 1984 (в соавт.);

Канада в годы Второй мировой войны. М., 1986;

Лондон-Москва; Государственный строй и политические партии Великобритании. М.:, 1958 (в соавторстве с А.М.Некричем);

Британское общественное мнение и СССР. 1939-1945. М., 1999.

Лондон – Москва: британское общественное мнение и СССР, 1939–1945.М.: ИВИ РАН, 2000