ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ

ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ - система счёта времени, в которой время считается одинаковым в пределах одного часового пояса и меняется на границе соседних поясов ровно на 1 час.

Не­об­хо­ди­мость вве­де­ния поясного времени воз­ник­ла в XIX веке в свя­зи с раз­ви­ти­ем железно-дорожного транс­пор­та. Так как ме­ст­ное вре­мя из­ме­ня­ет­ся при из­ме­не­нии гео­гра­фической дол­го­ты, ка­ж­дая стан­ция же­лез­ной до­ро­ги жи­ла по сво­ему ме­ст­но­му вре­ме­ни и при дви­же­нии с за­па­да на вос­ток (или об­рат­но) нуж­но бы­ло не­пре­рыв­но пе­ре­во­дить стрел­ки ча­сов. Кро­ме то­го, раз­ные железно-дорожные ком­па­нии в пре­де­лах од­ной стра­ны ис­поль­зо­ва­ли раз­ное вре­мя (например, в Гер­ма­нии ус­та­нав­ли­ва­ли од­но из пя­ти вре­мён: Бер­ли­на , Мюн­хе­на, Штут­гар­та, Кар­лс­руэ, Люд­вигс­ха­фе­на). В 1870 году ди­рек­тор ча­ст­ной американской шко­лы Ч. Да­уд пред­ста­вил в Кон­гресс США за­яв­ку на вве­де­ние в стра­не 4 вре­менн ́ых зон, ко­то­рая, од­на­ко, бы­ла от­кло­не­на. В 1878 году ка­надский инженер С. Фле­минг пред­ло­жил об­ще­ми­ро­вую сис­те­му ча­со­вых поя­сов. Поясное время впер­вые бы­ло вве­де­но в США (1883), а к началу XX века при­ня­то во многих стра­нах.

По ме­ж­ду­народному со­гла­ше­нию зем­ной шар был раз­бит на 24 ча­со­вых поя­са, при­мер­но по 15° дол­го­ты ка­ж­дый. В ка­че­ст­ве на­чаль­но­го (сред­не­го ме­ри­диа­на ну­ле­во­го ча­со­во­го поя­са) был при­нят грин­вич­ский ме­ри­ди­ан. При­мер­но по 180-му ме­ри­диа­ну про­хо­дит ли­ния пе­ре­ме­ны да­ты.

В Рос­сии поясное время бы­ло вве­де­но в 1919 году. В 1930 году на всей тер­ри­то­рии СССР к поясному времени был до­бав­лен 1 ч (вве­де­но дек­рет­ное вре­мя). В ря­де стран (например, в Западной Ев­ро­пе) вво­дит­ся так называемое лет­нее вре­мя: стрел­ки ча­сов вес­ной пе­ре­во­дят на час впе­рёд от­но­си­тель­но поясного времени, а осе­нью - на час на­зад (воз­вра­ща­ют поясное время). В Рос­сии в 2011-2014 годы круг­ло­го­дич­но дей­ст­во­ва­ло лет­нее вре­мя. С 26.10.2014 года Рос­сия пе­ре­шла на круг­ло­го­дич­ное зим­нее вре­мя, при ко­то­ром мо­с­ков­ское вре­мя опе­ре­жа­ет поясное время 2-го ча­со­во­го поя­са (где на­ходит­ся Мо­ск­ва) на 1 час, все­мир­ное время - на 3 часа, а ме­ст­ное время Мо­ск­вы - в сред­нем на пол­ча­са.

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