ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ
ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ - система счёта времени, в которой время считается одинаковым в пределах одного часового пояса и меняется на границе соседних поясов ровно на 1 час.
Необходимость введения поясного времени возникла в XIX веке в связи с развитием железно-дорожного транспорта. Так как местное время изменяется при изменении географической долготы, каждая станция железной дороги жила по своему местному времени и при движении с запада на восток (или обратно) нужно было непрерывно переводить стрелки часов. Кроме того, разные железно-дорожные компании в пределах одной страны использовали разное время (например, в Германии устанавливали одно из пяти времён: Берлина, Мюнхена, Штутгарта, Карлсруэ, Людвигсхафена). В 1870 году директор частной американской школы Ч. Дауд представил в Конгресс США заявку на введение в стране 4 временн ́ых зон, которая, однако, была отклонена. В 1878 году канадский инженер С. Флеминг предложил общемировую систему часовых поясов. Поясное время впервые было введено в США (1883), а к началу XX века принято во многих странах.
По международному соглашению земной шар был разбит на 24 часовых пояса, примерно по 15° долготы каждый. В качестве начального (среднего меридиана нулевого часового пояса) был принят гринвичский меридиан. Примерно по 180-му меридиану проходит линия перемены даты.
В России поясное время было введено в 1919 году. В 1930 году на всей территории СССР к поясному времени был добавлен 1 ч (введено декретное время). В ряде стран (например, в Западной Европе) вводится так называемое летнее время: стрелки часов весной переводят на час вперёд относительно поясного времени, а осенью - на час назад (возвращают поясное время). В России в 2011-2014 годы круглогодично действовало летнее время. С 26.10.2014 года Россия перешла на круглогодичное зимнее время, при котором московское время опережает поясное время 2-го часового пояса (где находится Москва) на 1 час, всемирное время - на 3 часа, а местное время Москвы - в среднем на полчаса.