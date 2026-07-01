ПОЯРКОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ

ПОЯРКОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ - русский государственный дея­тель и зем­ле­про­хо­дец; московский дво­ря­нин (с 1650).

На­чал служ­бу го­ро­до­вым дво­ря­ни­ном по городу Ка­шин. В 1638 году на­зна­чен пись­мен­ным го­ло­вой к от­прав­ляв­ше­му­ся в Си­бирь якутскому вое­во­де столь­ни­ку П.П. Го­ло­ви­ну (из ро­да Го­ло­ви­ных ). По при­ка­зу Го­ло­ви­на в 1643-1646 годы во гла­ве от­ря­да ка­за­ков (около 130 человек) пред­при­нял экс­пе­ди­цию для ясач­но­го сбо­ра и по­ис­ка се­реб­ря­ной, мед­ной и свин­цо­вой руд в Дау­рии. Поярков с от­ря­дом про­шёл Дау­рию но­вым пу­тём: про­плыл по реке Ал­дан и его при­то­ку реке Учур, пе­ре­сёк Яб­ло­но­вый хре­бет, спла­вил­ся по ре­кам Зея и Амур в Амур­ский ли­ман Охот­ско­го моря и про­шёл вдоль бе­ре­га Охот­ско­го моря на се­вер, до устья реки Улья. По­сле зи­мов­ки 1644/1645 годов от­ряд Поярков до­шёл на лы­жах с нар­та­ми до вер­ховь­ев реки Мая (при­ток реки Ал­дан) и других рек бас­сей­на Ле­ны. В схват­ках с дау­ра­ми и другими ме­ст­ны­ми на­ро­да­ми по­нёс боль­шие по­те­ри, при этом Поярков про­явил су­ро­вый ха­рак­тер и жес­то­кость. В 1646 году, пре­одо­лев Ста­но­вой хре­бет, воз­вра­тил­ся в Якутск и при­вёз с со­бой бо­га­тые тро­феи, ясак и плен­ных дау­ров. Во вре­мя экс­пе­ди­ции Поярков пре­одо­лел около 8 тысяч км, от­крыл ре­ки Учур, Го­нам, Зею, Амур­ско-Зей­ское пла­то и Зей­ско-Бу­ре­ин­скую рав­ни­ну. Од­ним из пер­вых спус­тил­ся от устья реки Зея по реке Амур до Охот­ско­го моря и со­вер­шил пла­ва­ние вдоль юго-западных бе­ре­гов Охот­ско­го моря. Со­брал цен­ные све­де­ния о на­ро­дах При­аму­рья - дау­рах, дю­че­рах, на­най­цах , нив­хах, ги­ля­ках и других. Убе­ж­дал якутских вое­вод при­сое­ди­нить амур­ские зем­ли к Русскому государству. В 1648 году от­пу­щен из Якут­ска в Мо­ск­ву. В 1651/1652-1654/1655 годы слу­жил в Ас­т­ра­ха­ни, в 1660/1661-1666/1667 годы - в Си­би­ри. В 1662 году упо­мя­нут как при­каз­чик Кир­гин­ской сло­бо­ды (ны­не деревня Кир­га Куе­дин­ско­го р-на Перм­ско­го края).

В честь Поярков на­зва­но се­ло в Амур­ской области.

Исторические ис­точники:

Ак­ты о пла­ва­нии пись­мен­на­го го­ло­вы Ва­си­лья По­яр­ко­ва из Якут­ска в Охот­ское мо­ре // До­пол­не­ние к ак­там ис­то­ри­че­ским. СПб., 1848. Т. 3. № 12.