ПОЯРКОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ
ПОЯРКОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ - русский государственный деятель и землепроходец; московский дворянин (с 1650).
Начал службу городовым дворянином по городу Кашин. В 1638 году назначен письменным головой к отправлявшемуся в Сибирь якутскому воеводе стольнику П.П. Головину (из рода Головиных). По приказу Головина в 1643-1646 годы во главе отряда казаков (около 130 человек) предпринял экспедицию для ясачного сбора и поиска серебряной, медной и свинцовой руд в Даурии. Поярков с отрядом прошёл Даурию новым путём: проплыл по реке Алдан и его притоку реке Учур, пересёк Яблоновый хребет, сплавился по рекам Зея и Амур в Амурский лиман Охотского моря и прошёл вдоль берега Охотского моря на север, до устья реки Улья. После зимовки 1644/1645 годов отряд Поярков дошёл на лыжах с нартами до верховьев реки Мая (приток реки Алдан) и других рек бассейна Лены. В схватках с даурами и другими местными народами понёс большие потери, при этом Поярков проявил суровый характер и жестокость. В 1646 году, преодолев Становой хребет, возвратился в Якутск и привёз с собой богатые трофеи, ясак и пленных дауров. Во время экспедиции Поярков преодолел около 8 тысяч км, открыл реки Учур, Гонам, Зею, Амурско-Зейское плато и Зейско-Буреинскую равнину. Одним из первых спустился от устья реки Зея по реке Амур до Охотского моря и совершил плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря. Собрал ценные сведения о народах Приамурья - даурах, дючерах, нанайцах, нивхах, гиляках и других. Убеждал якутских воевод присоединить амурские земли к Русскому государству. В 1648 году отпущен из Якутска в Москву. В 1651/1652-1654/1655 годы служил в Астрахани, в 1660/1661-1666/1667 годы - в Сибири. В 1662 году упомянут как приказчик Киргинской слободы (ныне деревня Кирга Куединского р-на Пермского края).
В честь Поярков названо село в Амурской области.
Исторические источники:
Акты о плавании письменнаго головы Василья Пояркова из Якутска в Охотское море // Дополнение к актам историческим. СПб., 1848. Т. 3. № 12.