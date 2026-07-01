ПОЯНЕШТИ-ЛУКАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОЯНЕШТИ-ЛУКАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА, Поенешти-лукашёвская культура - археологическая культура II-I веков до нашей эры в междуречье Днестра и Сирета.

Од­на из так называемых ла­те­ни­зи­ро­ван­ных куль­тур (смотреть Ла­тен ). От­кры­та в конце 1930-х годах румынский ар­хео­ло­гом К. Чи­хо­да­ру, вы­де­ле­ние обос­но­ва­но Р. Вуль­пе (Ру­мы­ния) и Г.Б. Фё­до­ро­вым в 1950-е годы На­зва­на по мо­гиль­ни­кам Поя­неш­ть (По­енеш­ти; близ города Вас­луй в Ру­мы­нии) и село Лу­ка­шёв­ка (Ор­ге­ев­ский район Мол­да­вии). Не­боль­шие от­кры­тые по­се­ле­ния; пря­мо­уголь­ные гли­но­бит­ные на­зем­ные и по­лу­зем­ля­ноч­ные до­ма с оча­га­ми, ино­гда с гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми. Ис­сле­до­ва­лись мас­тер­ские по про­изводству ке­ра­ми­ки, из­де­лий из брон­зы. Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки; ос­тат­ки тру­по­сож­же­ний в основном очи­ща­ли и по­ме­ща­ли в ур­ну (час­то по­кры­та мис­кой), не­ред­ко вме­сте с эле­мен­та­ми убо­ра, бы­то­вы­ми пред­ме­та­ми, ино­гда с ору­жи­ем. Ха­рак­тер­ны фи­бу­лы ла­тен­ских ти­пов, по­яс­ные крюч­ки, леп­ные горш­ки, в том числе с хро­по­ва­той (пред­на­ме­рен­но ошер­шав­лен­ной) по­верх­но­стью, мис­ки, кув­ши­ны и другое (по­ка­за­тель­ны чер­но­ло­щё­ные, с утол­щён­ным гра­нё­ным вен­чи­ком, ино­гда - с нале­па­ми). Им­порт­ные из­де­лия в основном ан­тич­ные и ла­тен­ские. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во. Сло­жи­лась в ре­зуль­та­те ми­гра­ций главным образом но­си­те­лей яс­торф­ской куль­ту­ры при уча­стии гет­ско­го суб­стра­та (смотреть Фра­кий­цы). На се­ве­ре Поенешти-лукашёвская культура сме­ни­ла ли­пиц­кая куль­ту­ра, на юге - па­мят­ни­ки, близ­кие куль­ту­ре да­ков . Ряд ис­сле­до­ва­те­лей свя­зы­ва­ют Поенешти-лукашёвскую культуру с бас­тар­на­ми - на­ро­дом, по об­ра­зу жиз­ни близ­ким гер­ман­цам.

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