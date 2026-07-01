ПОЯНЕШТИ-ЛУКАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОЯНЕШТИ-ЛУКАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА, Поенешти-лукашёвская культура - археологическая культура II-I веков до нашей эры в междуречье Днестра и Сирета.
Одна из так называемых латенизированных культур (смотреть Латен). Открыта в конце 1930-х годах румынский археологом К. Чиходару, выделение обосновано Р. Вульпе (Румыния) и Г.Б. Фёдоровым в 1950-е годы Названа по могильникам Поянешть (Поенешти; близ города Васлуй в Румынии) и село Лукашёвка (Оргеевский район Молдавии). Небольшие открытые поселения; прямоугольные глинобитные наземные и полуземляночные дома с очагами, иногда с глинобитными печами. Исследовались мастерские по производству керамики, изделий из бронзы. Грунтовые могильники; остатки трупосожжений в основном очищали и помещали в урну (часто покрыта миской), нередко вместе с элементами убора, бытовыми предметами, иногда с оружием. Характерны фибулы латенских типов, поясные крючки, лепные горшки, в том числе с хроповатой (преднамеренно ошершавленной) поверхностью, миски, кувшины и другое (показательны чернолощёные, с утолщённым гранёным венчиком, иногда - с налепами). Импортные изделия в основном античные и латенские. В основе хозяйства - земледелие и животноводство. Сложилась в результате миграций главным образом носителей ясторфской культуры при участии гетского субстрата (смотреть Фракийцы). На севере Поенешти-лукашёвская культура сменила липицкая культура, на юге - памятники, близкие культуре даков. Ряд исследователей связывают Поенешти-лукашёвскую культуру с бастарнами - народом, по образу жизни близким германцам.