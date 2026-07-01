ПОВТОРЕНИЕ (в риторике)
ПОВТОРЕНИЕ в риторике - основная разновидность стилистических фигур прибавления.
В простейшем его случае слова повторяются подряд (эпаналепсис: А А); в более сложных - в началах и концах смежных отрезков текста (анафора: А..., А...; эпифора: ...А, ...А; анадиплосис: ...А, А...; симплока: А... В, А... В). Повторение с ослаблением смыслового тождества повторяемых слов даёт антанакласис («У кого нет в жизни ничего милее жизни, тот не в силах вести достойный образ жизни» - старинная сентенция), с ослаблением звукового тождества - паронимию («Есть соль земли - есть сор земли», А.А. Вознесенский), этимологизацию (повтор нетождественных слов с тождественными корнями: «огород городить»), полиптотон. По аналогии с этими словесными повторениями различаются также звуковые повторения (различные виды аллитераций), фразовые повторения (рефрен, припев), образные повторения (одних и тех же мотивов, ситуаций и другие; смотреть Лейтмотив). Смотреть также статью Тропы и фигуры речи.