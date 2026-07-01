ПОВТОРЕНИЕ (в риторике)

ПОВТОРЕНИЕ в риторике - ос­нов­ная раз­но­вид­ность сти­ли­стических фи­гур при­бав­ле­ния.

В про­стей­шем его слу­чае сло­ва по­вто­ря­ют­ся под­ряд (эпа­на­леп­сис: А А); в бо­лее слож­ных - в на­ча­лах и кон­цах смеж­ных от­рез­ков тек­ста (ана­фо­ра: А..., А...; эпи­фо­ра: ...А, ...А; ана­ди­п­ло­сис: ...А, А...; сим­п­ло­ка: А... В, А... В). Повторение с ос­лаб­ле­ни­ем смы­сло­во­го то­ж­де­ст­ва по­вто­ряе­мых слов да­ёт ан­та­нак­ла­сис («У ко­го нет в жиз­ни ни­че­го ми­лее жиз­ни, тот не в си­лах вес­ти дос­той­ный об­раз жиз­ни» - ста­рин­ная сен­тен­ция), с ос­лаб­ле­ни­ем зву­ко­во­го то­ж­де­ст­ва - па­ро­ни­мию («Есть соль зем­ли - есть сор зем­ли», А.А. Воз­не­сен­ский), эти­мо­ло­ги­за­цию (по­втор не­то­ж­де­ст­вен­ных слов с то­ж­де­ст­вен­ны­ми кор­ня­ми: «ого­род го­ро­дить»), по­лип­то­тон . По ана­ло­гии с эти­ми сло­вес­ны­ми повторениями раз­ли­ча­ют­ся так­же зву­ко­вые повторения (раз­лич­ные ви­ды ал­ли­те­ра­ций), фра­зо­вые повторения (реф­рен, при­пев), об­раз­ные повторения (од­них и тех же мо­ти­вов, си­туа­ций и другие; смотреть Лейт­мо­тив ). Смотреть также статью Тропы и фигуры речи.

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