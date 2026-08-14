ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ПОЗДНЕЙ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Повседневная жизнь в СССР в 1964-1984 годах.

Для большей части населения СССР эпоха Л.И. Брежнева связана с чувством спокойствия, стабильности и увеличения достатка. Действительно, в это время советское руководство предпринимало усилие для решения проблемы потребления. Отсюда — линия XXIV и XXV съездов КПСС на более глубокий поворот народного хозяйства к многообразным задачам, связанным с повышением благосостояния народа.

К тому же продолжалось жилищное строительство, благодаря которому горожане привыкли к новому уровню комфорта. Перед промышленностью в годы 8-й пятилетки были поставлены задачи по повышению количества товаров массового спроса, более того, рост их производства должен был превзойти рост производства машин и оборудования. СССР удалось достичь впечатляющих показателей. Так, к середине 70-х годов на 100 семей приходилось: 71 телевизор, 62 стиральных машин, 55 холодильников. Развивалось собственное автомобилестроение, все больше семей могло позволить себе приобрести автомобиль. На рубеже 60-70-х гг. отрасль переживала настоящий бум: в короткое время было налажено производство миллиона автомобилей в год. В 1971 г. в СССР появляются первые универсамы – магазины самообслуживания, ставшие символом эпохи застоя (самыми известными из них стала сеть магазинов «Березка»).

Зарплаты и нехватка рабочих рук

В СССР продолжала развиваться наука и широкая система образования. Подавляющая часть городского населения стало получать высшее образование. В то же время стал увеличиваться уровень заработной платы: в 1970 г. средняя зарплата составляла 122 рубля, к концу десятилетия — 169 рублей. Особенно заметно выросли доходы занятых менее квалифицированным трудом, что было продиктовано нехваткой простых рабочих на предприятиях. Зарплата дипломированных специалистов стала стремительно приближаться к уровню оплаты неквалифицированных работников. Возникшая в результате уравниловка снижала мотивацию труда представителей таких массовых профессий, как инженер, учитель или врач. В то же время престиж работы просто рабочего продолжал неуклонно снижаться. В этих непростых условиях заводы получили право набирать «по лимиту» работников из сельской местности и прописывать их в общежитиях при предприятиях.

Условия жизни крестьян и сельских жителей оставалось непростым. Низкая эффективность труда в этой отрасли, недостаточная механизация, постоянный отток кадров в город и особенно огромные потери во время транспортировки и хранения урожая не позволяли наладить бесперебойное снабжение качественными продуктами питания. Чтобы как-то справиться с трудностями, широко использовалась «шефская помощь»: рабочие заводов, научные сотрудники НИИ, студенты и преподаватели вузов регулярно и в обязательном порядке привлекались на уборку урожая («на картошку»). При этом ¾ урожая убиралось именно их силами.

Дефицит и «черный рынок» продуктов и услуг

Однако это не могло повлиять на изменение тревожной ситуации в сельском хозяйстве. Обычные продукты — мясо, молоко, масло — в конце 1970-х гг. стали исчезать с прилавков магазинов, особенно в небольших городах и в сельской местности. Голода в стране все же не было, продукты и предметы первой необходимости были доступны всем. Цены на них с 1961 г. оставались стабильными: хлеб стоил от 13 до 25 копеек за батон (в зависимости от качества муки). В стране возросла проблема дефицита качественных продуктов и товаров. Их часто приходилось не покупать, а «доставать». Жители провинции приезжали в города и столицу, где снабжение было налажено лучше, к тому же нередко на полках оказывались «дефицитные» импортные товары. В результате, возникали стихийные очереди, во время обеденного перерыва или после работы люди устремлялись в магазины.

Помимо товарного дефицита возникла не менее острая проблема нехватки услуг. Это привело к бурному росту не учтенной государством и не облагаемой налогом сферы «теневой экономики». В городах на долю «теневой экономики» приходилось до 40% ремонта автомобилей и 30% ремонта бытовой техники, развивались подпольные предприятия по пошиву одежды. В стране неуклонно рос «черный рынок», на котором продавались дефицитные товары по ценам, в несколько раз превышавшим государственные. Среди граждан стал практиковаться натуральный обмен товаров. При этом особую роль играли книги, ставшие символом образованности и обеспеченности. Несмотря на многотысячные тиражи, в условиях цензуры особую ценность приобрели запрещенные книги, за которыми буквально охотились. Характерно, что официальные власти, с одной стороны, стремились обеспечить растущий спрос и потребности населения, но, с другой стороны, критиковался «вещизм», высмеивались модные тенденции в одежде и прическах. Несмотря на это, «теневая экономика» лишь росла и подчас формировала новый спрос у своих потребителей, среди которых были не только представители широких слоев населения, но также чиновники и даже партийные деятели.