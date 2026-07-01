ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В СССР В 1920-1930-Е ГОДЫ

Жизнь и умонастроения советских граждан в период 20-30-х гг., во многом определявшиеся зигзагами экономической политики государства.

Повседневная жизнь в эпоху 20-х гг.

Начало 20-х годов было связано в жизни советского общества со значительными изменениями в экономической политике Советской России. С 1921 г. страна перешла к НЭПу, что не могло не сказаться на жизни простого человека. Крестьяне с надеждой смотрели в будущее, так как отменялись чрезвычайные меры времен Гражданской войны. В то же время в 1921-1922 гг. страна столкнулась с засухой и неурожаем, от голода погибло от 1 до 5 млн. человек. В 1924 г. был введен единый сельхозналог (в денежном виде) вместо продразверстки, крестьянам разрешалась аренда земли и использование наемного труда. Рос слой среднего крестьянства. Также происходило разгосударствление и в сфере промышленности и услуг, росло количество частных предприятий, их собственников стали называть «нэпманами». Для борьбы с гиперинфляцией в 1922-1924 гг. Совнарком принял решение о введении червонца, что стабилизировало экономическую систему. В городе была отменена карточная система, восстановлена плата за проезд и жильё. Предприятия перешли на хозрасчет, а рабочие стали получать сдельную оплату труда. Возвращение товарно-денежных отношений вызвало неоднозначную реакцию общества, вновь случались забастовки на заводах, рабочие требовали повышения оплаты труда, росла безработица.

Повседневная жизнь в эпоху 30-х гг.

Индустриальный рывок начала 30-х годов был также в значительной степени достигнут за счет социальной сферы жизни общества. В 1929 г. был провозглашен курс на сплошную коллективизацию, ударивший не только по кулакам, но и среднему крестьянству. Среди крестьян вспыхивали волнения, в ходе которых было убито около 10 тысяч представителей советской власти и колхозных активистов. Параллельно все частные лавки, магазины, мастерские, предприятия перешли в собственность государства.

В 1932-1933 гг. из-за голода погибло около 3-4 млн. человек. В результате коллективизации и «ликвидации аграрного переселения» городское население в СССР значительно выросло. Росло население старых городов, стремительно увеличивалось количество городских поселков, возникавших вокруг новых центров промышленности. Государство стремилось регулировать процесс миграции населения: в 1932 г. вводились паспорта, появился институт прописки населения, как крестьян, так и горожан. Колхозникам и единоличникам паспорта были не положены. При этом масштабного жилищного строительства в Москве, Ленинграде не велось. Горожане в основном жили в бараках и коммунальных квартирах в крайне стесненных условиях. До конца 1934 г. основные продукты питания и промтовары распространялись среди населения по карточкам. При этом население распределялось на категории, в зависимости от принадлежности к той или иной группе устанавливался и размер пайка. Лишенцы, урезанные в гражданских правах (представители буржуазии, дворянства, лица духовного сословия), были вне системы распределения и покупали необходимые товары в магазинах. С начала 1935 г. карточная система была отменена, но вместо нее вводились ограничения на продажу товаров в одни руки. 1936 и 1939 гг. были неурожайными, что привело к острой нехватке продовольствия в городах. Ситуация со снабжением городского населения непродовольственными товарами также оставалась непростой, поскольку после свертывания НЭПа фактически не осталось кустарного производства, не хватало обуви и одежды, за ними выстраивались очереди в магазинах. Дефицит рождал появление спекулянтов.

Индустриализация требовала больших ресурсов и высоких темпов строительства. В 1930 г. была закрыта последняя биржа труда, что означало решение проблемы безработицы. При этом рабочие сталкивались с крайне тяжелыми бытовыми условиями: зачастую спали в палатках, страдали от перебоев со снабжением. В этих условиях власти решили поддержать инициативы рабочих и опереться на трудовой энтузиазм. В августе 1935 г. состоялся рекорд шахтера А.Г. Стаханова, добывшего 102 т. угля за смену. Эти рекорды поддерживались властями мерами материального поощрения, имена ударников труда были известны всей стране. В тоже время в рабочей среде росло социальное недовольство, увеличивался разрыв в оплате труда между рабочими, повышались нормы труда.

Но власти не только поощряли ударников производства, но и ужесточали режим работы на предприятиях в условиях текучки кадров и увеличения брака на производстве. С 15 января 1939 г. в СССР вновь вводились трудовые книжки единого образца для рабочих и служащих всех государственных и кооперативных предприятий и учреждений. На следующий год был принят указ, заменявший 6-дневную рабочую неделю 7-дневной, а семичасовой рабочий день восьмичасовым.