ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И БЫТ В ЭПОХУ ПЕТРА I

Дворянское обучение и служба

Во время Петра Великого молодые дворяне, достигшие 16 – 17-летнего возраста, обязаны были нести пожизненную службу. Начинали они службу рядовыми в пехотных и драгунских полках или матросами на кораблях. Военная форма – «немецкий» мундир.

Дворяне изучали артиллерийское или инженерное дело. Отсутствовала единая система преподавания, учебники. Те из дворян, кто отправлялся за границу, должны были освоить математику или «навигацию» на чужом языке. Экзамены принимал лично Петр I.

Если дворянин увольнялся с военной службы, то он назначался на «статскую», исполнял обязанности воеводы в провинциальном городе, чиновника в одном из учреждений или сборщика подушной подати.

Дворянская одежда и облик дворянина

Изменения произошли в ношении одежды. Началась борьба с широкорукавным платьем. 29 августа 1699 г. Петр указом запретил носить старый русский костюм, а в январе 1700 г. обязал носить платье на манер венгерского. Позднее все бояре и дворяне должны были одевать немецкое платье по будням и французское – по праздникам. Дворяне обязывались брить бороду. За нарушение царского указа следовал штраф и битье батогами.

С 1 января 1701 г. женщинам предписывалось носить европейское платье. Появилось много украшений, в моду вошло кружево, жабо. Среди головных уборов лидером стала треуголка. Вводился парик, корсет, широкие юбки, узконосая обувь.

Дворянские развлечения и быт

В дворянских домах появились предметы роскоши: зеркала, гравюры, кровати, столики, табуреты, кресла, шкафы-кабинеты для бумаг, серебряная, оловянная и стеклянная посуда. На это тратились большие средства.

Дворяне обучались манерам. Пленные шведские офицеры и женщины из немецкой слободы обучали русских таким танцам, как полонез, менуэт и гросфатер.

Указами от 19 и 20 декабря 1699 г. вводилось летоисчисление от Рождества Христова. Новолетие начиналось с 1 января, как во многих европейских государствах. Праздновали с 1 по 7 января. Ворота дворов украшались сосновыми, еловыми и можжевельными деревьями, ворота бедных владельцев – ветвями. В столице устраивались фейерверки.

Создавалась новая система праздников; устраивались маскарады, балы. С 1718 г. Петр ввел ассамблеи, на которые мужчины обязаны были являться вместе с женами и взрослыми дочерьми. В XVIII в. появились игры в карты и шахматы. Для высшего общества организовывались катания по Неве.

Крестьянская жизнь и быт

Крестьянский быт не претерпел существенных изменений. Шесть дней в неделю крепостные крестьяне работали на помещика, по воскресеньям и праздникам – на собственных земельных участках. Дети с 8 – 9 лет приучались трудиться. Отец воспитывал своего сына по своему подобию.

Все земельные вопросы находились в ведении общины, которая следила за порядком, разбирала ссоры между односельчанами, занималась раскладкой повинностей. Все были объединены круговой порукой. Местные дела решал сход женатых мужчин.

Сохранилось сильное влияние традиций в быту, следование обычаям. Одежда продолжала оставаться традиционной и шилась из холстины и других дешевых материалов. Гардероб женщины составляла рубаха, сарафан, телогрея, шуба. Европейская мода пришла в русскую деревню только в конце XVIII в.

Основные развлечения крестьян – массовые игры и хороводы по большим праздникам и прогулки на природе. Еда – похлебка, щи и мучные изделия.

Городской быт

Горожане жили в усадьбах, разводили лошадей, коров, свиней, птицу; обрабатывали огороды. Разрешалось курение.

В 1714 г. вводился ценз грамотности жениха, без достижения определенного уровня образованности брак не допускался.

Обязательным становилось изучение «Юности честного зерцала» – свода правил общежития.