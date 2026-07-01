ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ - (ПВЛ; «Не­сто­ро­ва ле­то­пись», «На­чаль­ная ле­то­пись»), наи­бо­лее ран­ний из со­хра­нив­ших­ся в пол­ном объ­ё­ме сво­дов древнерусского ле­то­пи­са­ния.

Соз­да­на в Кие­ве в 1110-х годах и ле­жит в ос­но­ве боль­шин­ст­ва русских ле­то­пи­сей. Тра­диционным на­зва­ни­ем па­мят­ни­ка ста­ли пер­вые сло­ва его за­гла­вия в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си : «Повэсть вре­мен­ных лэт чер­но­риз­ца Фео­дось­е­ва ма­на­сты­ря Пе­чер­ско­го, от­ку­ду есть по­шла Рус­кая зем­ля…». Пол­ный текст ПВЛ со­хра­нил­ся в 5 спи­сках XIV-XVI веков: Лав­рен­ть­ев­ском (1377 год; ны­не в РНБ; смотреть Лав­рен­тьев­ская ле­то­пись), Рад­зи­вил­лов­ском (Рад­зи­ви­лов­ском) (конец XV века; ны­не в Библиотеке РАН; смотреть Рад­зи­вил­лов­ская ле­топись), Мо­с­ков­ско-Ака­де­ми­че­ском (конец XV века; ны­не в РГБ), Ипать­ев­ском (начало 1420-х годов; ны­не в Библиотеке РАН) и Хлеб­ни­ков­ском (конец 1550-х - начало 1560-х годов; ны­не в РНБ). Спи­ски «лав­рен­ть­ев­ской» груп­пы (Лав­рен­ть­евский, Рад­зи­вил­лов­ский, Мо­с­ков­ско-Ака­де­ми­че­ский) пред­став­ля­ют вла­ди­ми­ро-суз­даль­скую ветвь ру­ко­пис­ной тра­ди­ции па­мят­ни­ка, к ко­то­рой при­над­ле­жа­ла так­же сго­рев­шая в московском по­жа­ре 1812 года Тро­иц­кая ле­то­пись. Об­щий про­то­граф этой груп­пы оп­ре­де­ля­ет­ся как вла­ди­мир­ский ле­то­пис­ный свод 2-й половины XII века. При этом про­то­гра­фом Лав­рен­ть­ев­ско­го спи­ска, а так­же Тро­иц­кой ле­то­пи­си по­слу­жил сам этот свод вме­сте с его про­дол­же­ни­ем, а про­то­гра­фом Рад­зи­вил­лов­ско­го и Мо­с­ков­ско-Ака­де­ми­че­ско­го спи­сков - ос­но­ван­ный на нём вла­ди­мир­ский ле­то­пис­ный свод начала XIII века. В спи­сках «ипать­ев­ской» груп­пы (Ипать­ев­ский, Хлеб­ни­ков­ский), об­ра­зую­щих южнр-русскую ветвь тра­ди­ции, текст ПВЛ про­дол­жен ки­ев­ским ле­то­пис­ным сво­дом 1198 года и Га­лиц­ко-Во­лын­ской ле­то­пи­сью. В Лав­рен­ть­ев­ском, Рад­зи­вил­лов­ском и Мо­с­ков­ско-Ака­де­ми­че­ском спи­сках текст ПВЛ об­ры­ва­ет­ся на ста­тье 1110 го­да, за ко­то­рой сле­ду­ет за­пись игу­ме­на ки­ев­ско­го Вы­ду­биц­ко­го (Вы­ду­бец­ко­го) мо­на­сты­ря Силь­ве­ст­ра о на­пи­са­нии им «ле­то­пис­ца» в 1116 году, при князе Вла­ди­ми­ре (то есть Вла­ди­ми­ре Все­во­ло­до­ви­че Мо­но­ма­хе). В Ипать­ев­ском и Хлеб­ни­ков­ском спи­сках за­пись Силь­ве­ст­ра от­сут­ст­ву­ет, а текст ПВЛ до­хо­дит до 1117 года. Со­глас­но ги­по­те­зе А.А. Шах­ма­то­ва, в Лав­рен­ть­ев­ской ле­то­пи­си от­ра­зи­лась 2-я ре­дак­ция ПВЛ, со­став­лен­ная Силь­ве­ст­ром, а в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си - 3-я ре­дак­ция, соз­дан­ная в 1117 году. По­яв­ле­ние не­со­хра­нив­шей­ся 1-й ре­дак­ции Шах­ма­тов да­ти­ро­вал 1111-1113 годами, счи­тая её со­ста­ви­те­лем Не­сто­ра. Ны­не су­ще­ст­во­ва­ние 3-й ре­дак­ции ПВЛ ча­стью ис­сле­до­ва­те­лей от­ри­ца­ет­ся; текст Лав­рен­ть­ев­ской ле­то­пи­си трак­ту­ет­ся при этом как со­кра­ще­ние тек­ста, до­шед­ше­го в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си. Не встре­ча­ет под­держ­ки пред­по­ло­же­ние о пе­ре­ра­бот­ке Силь­ве­ст­ром 1-й ре­дак­ции ПВЛ: од­ни учё­ные счи­та­ют Силь­ве­ст­ра со­ста­ви­те­лем ори­ги­на­ла ПВЛ (А.Г. Кузь­мин, А.П. То­лоч­ко, С.М. Ми­хе­ев), дру­гие от­во­дят ему роль пе­ре­пис­чи­ка ле­то­пи­си (М.Х. Але­ш­ков­ский, П.П. То­лоч­ко, А.А. Гип­пи­ус). По-раз­но­му ре­ша­ет­ся и во­прос о при­ча­ст­но­сти к соз­да­нию ПВЛ Не­сто­ра, имя ко­то­ро­го чи­та­ет­ся лишь в Хлеб­ни­ков­ском спи­ске, где, по-ви­ди­мо­му, пред­став­ля­ет со­бой вто­рич­ную встав­ку. Боль­шин­ст­во современных ис­сле­до­ва­те­лей схо­дят­ся в том, что ПВЛ бы­ла со­зда­на в Кие­ве в пе­ри­од ме­ж­ду смер­тью ки­ев­ско­го князя Свя­то­пол­ка Изя­сла­ви­ча (16.4.1113 год; до неё до­ве­де­ны хро­но­ло­гические рас­чё­ты в ста­тье 862 го­да) и по­яв­ле­ни­ем за­пи­си Силь­ве­ст­ра в 1116 году.

Ком­по­зи­ци­он­но в ПВЛ вы­де­ля­ют­ся ввод­ная часть, ли­шён­ная аб­со­лют­ных дат, и ан­на­ли­стическая часть, из­ла­гаю­щая со­бы­тия в фор­ме го­до­вых ста­тей. Роль кос­мо­гра­фической экс­по­зи­ции в вводной ча­сти вы­пол­ня­ет рас­сказ о раз­де­ле зем­ли сы­новь­я­ми Ноя (с под­роб­ным опи­са­ни­ем «жре­би­ев» ка­ж­до­го из них), Ва­ви­лон­ском стол­по­тво­ре­нии и раз­де­ле­нии язы­ков. Сре­ди по­том­ков Иа­фе­та ле­то­пи­сец на­хо­дит сла­вян и под­роб­но опи­сы­ва­ет их рас­се­ле­ние по Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­не, уде­ляя осо­бое вни­ма­ние сою­зу пле­мён по­лян. Ис­то­рия ос­но­ва­ния Кие­ва тре­мя брать­я­ми-по­ля­на­ми и под­чи­не­ния их по­том­ков ха­за­ра­ми об­ра­зу­ет кан­ву, на ко­то­рую на­кла­ды­ва­ют­ся, пе­ре­би­вая друг дру­га, раз­но­об­раз­ные све­де­ния о древ­них восточно-славянских на­ро­дах, их про­ис­хо­ж­де­нии, нра­вах и обы­ча­ях, опи­са­ние пу­ти «из ва­ряг в гре­ки» и ле­ген­да о по­се­ще­нии По­днеп­ро­вья и При­иль­ме­нья апо­сто­лом Ан­д­ре­ем Пер­во­зван­ным .

Ан­на­ли­стическая часть ПВЛ от­кры­ва­ет­ся стать­ёй 852 го­да. За точ­ку от­счё­та да­ти­ро­ван­ной ис­то­рии Рус­ской зем­ли взя­то на­ча­ло прав­ле­ния ви­зантийского императора Ми­хаи­ла III , при ко­то­ром на­род русь со­вер­шил свой пер­вый по­ход на Кон­стан­ти­но­поль. Как и эта да­та, вся древ­ней­шая хро­но­ло­гия ПВЛ пред­став­ля­ет со­бой про­дукт ис­кусственных каль­ку­ля­ций и ис­то­ри­че­ски ма­ло­дос­то­вер­на (ис­клю­че­ние со­став­ля­ет дата 912 года; по­черп­ну­та из русско-ви­зантийского до­го­во­ра, в дей­ст­ви­тель­но­сти за­клю­чён­но­го в 911 году). Сквоз­ны­ми те­ма­ми основной час­ти ПВЛ яв­ля­ют­ся ис­то­рия ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей от при­зва­ния ва­ря­гов (862) до на­ча­ла прав­ле­ния в Кие­ве Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха (1113), Кре­ще­ние Ру­си и хри­сти­ан­ское про­све­ще­ние Рус­ской зем­ли, борь­ба русских кня­зей с на­бе­га­ми ко­чев­ни­ков - пе­че­не­гов, тор­ков и по­лов­цев (смотреть в статье Кип­ча­ки).

ПВЛ пред­ста­ёт как сплав ма­те­риа­лов, по­черп­ну­тых из ши­ро­ко­го кру­га ис­точ­ни­ков: пись­мен­ных и уст­ных, ори­ги­наль­ных и пе­ре­вод­ных. Роль по­след­них осо­бен­но ве­ли­ка в древ­ней­шей час­ти ле­то­пи­си (до 945), ак­тив­но ис­поль­зую­щей ма­те­ри­ал ви­зантийской хро­но­гра­фии: Хро­ни­ку Ге­ор­гия Амар­то­ла (не­по­сред­ст­вен­но и в со­ста­ве ком­пи­ля­тив­но­го Хро­но­гра­фа), Хро­ни­ку Ио­ан­на Ма­ла­лы, «Ле­то­пи­сец вско­ре» пат­ри­ар­ха Ни­ки­фо­ра. Слож­ную ком­пи­ля­цию на ос­но­ве биб­лей­ских, хро­но­гра­фических и апок­ри­фических ис­точ­ни­ков пред­став­ля­ет со­бой «Речь фи­ло­со­фа» - сжа­тое из­ло­же­ние Свя­щен­ной ис­то­рии, вло­жен­ное в ус­та греческого мис­сио­не­ра в по­ве­ст­во­ва­нии о Кре­ще­нии Ру­си (988). Под­бор­ка вы­дер­жек из Хро­но­гра­фа с опи­са­ни­ем древ­них зна­ме­ний по­ме­ще­на в ста­тье 1065 го­да. Сре­ди пе­ре­вод­ных ис­точ­ни­ков ПВЛ - так­же «Жи­тие Ва­си­лия Но­во­го» (ис­поль­зо­ва­но в рас­ска­зе о по­хо­де ки­ев­ско­го князя Иго­ря на гре­ков под 944 годом), «От­кро­ве­ние Ме­фо­дия Па­тар­ско­го» (при­вле­че­но в ком­мен­та­рии о про­ис­хо­ж­де­нии по­лов­цев под 1096 годом), «Сло­во о вед­ре и каз­нях Бо­жи­их» из болгарского «Зла­то­струя» (на нём ос­но­ва­но по­уче­ние в ста­тье 1068 го­да). В пе­ре­во­дах с греческого языка ис­поль­зо­ва­ны и тек­сты рус­ско-ви­зан­тий­ских до­го­во­ров, вклю­чён­ные в ста­тьи 907, 912, 945 и 971 годы. Ис­точ­ни­ком све­де­ний о древ­ней­ших судь­бах сла­вян­ст­ва и дея­тель­но­сти свя­тых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия счи­та­ет­ся ги­по­те­тически «Ска­за­ние о пре­ло­же­нии книг на сла­вян­ский язык» западно-славянского про­ис­хо­ж­де­ния.

Из­ло­же­ние дея­ний пер­вых русских кня­зей - Оле­га и Иго­ря , княгини Оль­ги, Свя­то­сла­ва Иго­ре­ви­ча и Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча опи­ра­ет­ся на уст­ную тра­ди­цию: дру­жин­ное пре­да­ние, ме­ст­ные ска­за­ния и прочее. Не­со­мнен­но эпическое про­ис­хо­ж­де­ние рас­ска­зов о смер­ти Оле­га от уку­са змеи (под 912), мес­ти Оль­ги древ­ля­нам за убий­ст­во Иго­ря (под 945), по­един­ке юно­ши-ко­же­мя­ки (под 992), об оса­де пе­че­не­га­ми Бел­го­ро­да (под 997) и других сю­же­тов. На ру­бе­же X и XI веков поя­ви­лись пер­вые по­год­ные за­пи­си, сте­пень их под­роб­но­сти по­сте­пен­но воз­рас­та­ет к концу XI века; с 1061 года встре­ча­ют­ся днев­ные да­ты, а с 1090 года - ука­за­ния на час со­бы­тия. В этот ан­на­ли­стический кар­кас (в ко­то­ром име­ют­ся и «пус­тые», не за­пол­нен­ные со­бы­тия­ми го­ды) встрое­ны рас­ска­зы, за­пи­сан­ные рет­ро­спек­тив­но, со слов уча­ст­ни­ков со­бы­тий и на ос­но­ве лич­ных при­по­ми­на­ний. Од­ним из главных ин­фор­ма­то­ров ле­то­пис­ца был ки­ев­ский боя­рин Ян Вы­ша­тич, со слов ко­то­ро­го опи­са­но, в ча­ст­но­сти, по­дав­ле­ние вы­сту­п­ле­ния вол­хвов в Рос­тов­ской зем­ле (1071). Вы­де­ля­ет­ся сво­ей под­роб­но­стью рас­сказ об ос­ле­п­ле­нии те­ре­бовль­ско­го князя Ва­силь­ко Рос­ти­сла­ви­ча (1097); его ав­тор - Ва­си­лий был, по-ви­ди­мо­му, од­ним из кие­во-пе­чер­ских ле­то­пис­цев. Ха­рак­тер ин­тер­по­ля­ций в пер­во­на­чаль­ный текст име­ют по­ве­ст­во­ва­ния об убий­ст­ве свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба (1015) и ран­ней ис­то­рии Кие­во-Пе­чер­ско­го монастыря (1051).

Ис­то­рический нар­ра­тив пе­ре­ме­жа­ет­ся в ПВЛ ос­но­ван­ным на биб­лей­ских ци­та­тах на­зи­да­тель­ным ком­мен­та­ри­ем, вскры­ваю­щим про­ви­ден­ци­аль­ную суть со­бы­тий. В по­хва­лах княгине Оль­ге (969), князю Вла­ди­ми­ру Свя­то­сла­ви­чу (1015), князю Яро­сла­ву Вла­ди­ми­ро­ви­чу Му­дро­му (1037) и других от­сту­п­ле­ни­ях го­ми­ле­тического ха­рак­тера про­во­дит­ся идея бо­го­из­бран­но­сти Рус­ской зем­ли и её на­ро­да - «но­вых лю­дей-хри­сти­ан». По­ра­же­ния от по­лов­цев трак­ту­ют­ся ле­то­пис­цем как «каз­ни», по­сы­лае­мые Бо­гом для ис­пы­та­ния из­бран­но­го на­ро­да. Ис­то­рия Ру­си мыс­лит­ся как про­дол­же­ние Свя­щен­ной ис­то­рии, а её опи­са­ние не­ред­ко стро­ит­ся по биб­лей­ским об­раз­цам - ино­гда в яв­ной, ино­гда в скры­той фор­ме (например, речь Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча при ос­вя­ще­нии Де­ся­тин­ной церк­ви в ста­тье 996 го­да вос­про­из­во­дит сло­ва ца­ря Со­ло­мо­на при ос­вя­ще­нии Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма; за­вет сы­новь­ям Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го вто­рит за­ве­ща­нию Иа­ко­ва в апок­ри­фической «Кни­ге юби­ле­ев»). Про­ни­зан­ная ду­хом биб­лей­ско­го про­ви­ден­циа­лиз­ма, ПВЛ в то же вре­мя да­ле­ка от кон­цеп­ту­аль­ной це­ло­ст­но­сти, за­клю­чая в се­бе це­лый ряд идей­ных про­ти­во­ре­чий. Например, ут­вер­жде­ние, что Рус­ская зем­ля ос­та­лась в сто­ро­не от апо­столь­ской про­по­ве­ди (983), не­со­вмес­ти­мо с из­ло­жен­ной во вве­де­нии ле­ген­дой об апо­сто­ле Ан­д­рее Пер­во­зван­ном.

Идей­ные и со­дер­жа­тель­ные про­ти­во­ре­чия, а так­же мно­го­численные встав­ки, вы­яв­ляе­мые в тек­сте ПВЛ, за­став­ля­ют пред­по­ла­гать по­сте­пен­ность его фор­ми­ро­ва­ния. Пред­став­ле­ние о мно­го­слой­но­сти тек­ста ле­жит в ос­но­ве кон­цеп­ции А.А. Шах­ма­то­ва , рас­смат­ри­вав­ше­го ПВЛ как за­клю­чительный этап в це­пи ле­то­пис­ных па­мят­ни­ков, вос­хо­дя­щей к Древ­ней­ше­му ки­ев­ско­му сво­ду 1039 года. Наи­бо­лее обос­но­ван­ным зве­ном это­го по­строе­ния яв­ля­ет­ся ре­кон­ст­рук­ция в ка­че­ст­ве пря­мо­го пред­ше­ст­вен­ни­ка ПВЛ ки­ев­ско­го На­чаль­но­го сво­да 1090-х годов, от­ра­зив­ше­го­ся в древ­ней­шей (до 1015) час­ти Нов­го­род­ской пер­вой ле­то­пи­си млад­ше­го из­во­да. Бо­лее ран­ние ста­дии ис­то­рии тек­ста ПВЛ вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся лишь ги­по­те­ти­че­ски, од­на­ко по­став­лен­ная Шах­ма­то­вым за­да­ча стра­ти­фи­ка­ции тек­ста со­хра­ня­ет свою ак­ту­аль­ность.

Издания:

Шах­ма­тов А.А. По­весть вре­мен­ных лет. П., 1916. Т. 1 (ре­кон­ст­рук­ция тек­ста; пе­ре­из­да­но: Шах­ма­тов А.А. Ис­то­рия рус­ско­го ле­то­пи­са­ния. СПб., 2003. Т. 1: По­весть вре­мен­ных лет и древ­ней­шие рус­ские ле­то­пис­ные сво­ды. Кн. 2: Ран­нее рус­ское ле­то­пи­са­ние XI–XII вв.);

Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. Л., 1926. Т. 1: Лав­рен­ть­ев­ская ле­то­пись. Вып. 1: По­весть вре­мен­ных лет / Под ред. Е.Ф. Кар­ско­го (пе­ре­из­да­но: М., 1997);

СПб., 1908. Т. 2: Ипать­ев­ская ле­то­пись / Под ред. А.А. Шах­ма­то­ва (пе­ре­из­да­но: М., 1998);

По­весть вре­мен­ных лет / Под­гот. тек­ста, пер., ста­тьи и ком­мент. Д.С. Ли­ха­че­ва, под ред. В.А. Ад­риа­но­вой-Пе­ретц. М.;

Л., 1950. 2-е изд. СПб., 1996;

Die Nes­torch­ronik: die altrussische Chronik, zugesch­rie­ben dem Mönch des Kiever Höhlenklosters Nestor, in der Redaktion des Abtes Sil’vestr aus dem Jahre 1116. Münch., 2001 (не­мец­кий пе­ре­вод ре­кон­ст­руи­ро­ван­но­го ар­хе­ти­па);

The Povest’ vremennykh let: An interlinear collation and paradosis / Ed. by D. Ostrowski. [Har­vard, 2003]. Vol. 1–3;

Бу­го­слав­ский С.А. Тек­сто­ло­гия Древ­ней Ру­си. М., 2006. Т. 1: По­весть вре­мен­ных лет (ре­кон­ст­рук­ция ори­ги­на­ла).

Дополнительная литература:

Су­хо­мли­нов М.И. О древ­ней рус­ской ле­то­пи­си как па­мят­ни­ке ли­те­ра­тур­ном. СПб., 1856; Шах­ма­тов А.А. Ра­зы­ска­ния о древ­ней­ших рус­ских ле­то­пис­ных сво­дах. СПб., 1908 (пе­ре­из­да­но: Шах­ма­тов А.А. Ис­то­рия рус­ско­го ле­то­пи­са­ния. СПб., 2002. Т. 1. Кн. 1); он же. По­весть вре­мен­ных лет и ее ис­точ­ники // Тру­ды От­де­ла древ­не­рус­ской ли­те­ра­ту­ры. М.; Л., 1940. Т. 4; Ере­мин И.П. Ли­те­ра­ту­ра Древ­ней Ру­си. (Этю­ды и ха­рак­те­ри­сти­ки). М.; Л., 1966; Алеш­ков­ский М.Х. По­весть вре­мен­ных лет. Судь­ба ли­те­ра­тур­но­го про­из­ве­де­ния в древ­ней Ру­си. М., 1971; Тво­ро­гов О.В. По­весть вре­мен­ных лет и на­чаль­ный свод (тек­сто­ло­ги­че­ский ком­мен­та­рий) // Тру­ды От­де­ла древ­не­рус­ской ли­те­рату­ры. Л., 1976. Т. 30; он же. Лек­си­че­ский со­став «По­вес­ти вре­мен­ных лет»: (Сло­во­ука­за­те­ли и час­тот­ный слов­ник). К., 1984; Кузь­мин А.Г.На­чаль­ные эта­пы древ­не­рус­ско­го ле­то­пи­са­ния. М., 1977; Ли­ха­чев Д.С. «По­весть вре­мен­ных лет» // Ли­ха­чев Д.С. Ве­ли­кое на­сле­дие: Клас­си­че­ские про­из­ве­де­ния ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. 2-е изд. М., 1980;Frank­lin S. Some Apocryphal Sources of Kie­van Russian historiography // Oxford Slavonic Papers. 1982. Vol. 15; Зи­бо­ров В.К. О ле­то­пи­си Не­сто­ра. Ос­нов­ной ле­то­пис­ный свод в рус­ском ле­то­пи­са­нии XI в. СПб., 1995; Timberlake А. Redactions of the primary chronicle // Рус­ский язык в на­уч­ном ос­ве­ще­нии. 2001. № 1; Ру­синов В.Н. Ле­то­пис­ные ста­тьи 1051–1117 гг. в свя­зи с про­бле­мой ав­тор­ст­ва и ре­дак­ций «По­вес­ти вре­мен­ных лет» // Вест­ник Ни­же­го­род­ско­го уни­вер­си­те­та им. Н.И. Ло­ба­чев­ско­го. Сер. Ис­то­рия. 2003. Вып. 1; Да­ни­лев­ский И.Н. По­весть вре­мен­ных лет: Гер­ме­нев­ти­че­ские ос­но­вы изу­че­ния ле­то­пис­ных тек­стов. М., 2004;

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