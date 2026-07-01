ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ
ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ - (ПВЛ; «Несторова летопись», «Начальная летопись»), наиболее ранний из сохранившихся в полном объёме сводов древнерусского летописания.
Создана в Киеве в 1110-х годах и лежит в основе большинства русских летописей. Традиционным названием памятника стали первые слова его заглавия в Ипатьевской летописи: «Повэсть временных лэт черноризца Феодосьева манастыря Печерского, откуду есть пошла Руская земля…». Полный текст ПВЛ сохранился в 5 списках XIV-XVI веков: Лаврентьевском (1377 год; ныне в РНБ; смотреть Лаврентьевская летопись), Радзивилловском (Радзивиловском) (конец XV века; ныне в Библиотеке РАН; смотреть Радзивилловская летопись), Московско-Академическом (конец XV века; ныне в РГБ), Ипатьевском (начало 1420-х годов; ныне в Библиотеке РАН) и Хлебниковском (конец 1550-х - начало 1560-х годов; ныне в РНБ). Списки «лаврентьевской» группы (Лаврентьевский, Радзивилловский, Московско-Академический) представляют владимиро-суздальскую ветвь рукописной традиции памятника, к которой принадлежала также сгоревшая в московском пожаре 1812 года Троицкая летопись. Общий протограф этой группы определяется как владимирский летописный свод 2-й половины XII века. При этом протографом Лаврентьевского списка, а также Троицкой летописи послужил сам этот свод вместе с его продолжением, а протографом Радзивилловского и Московско-Академического списков - основанный на нём владимирский летописный свод начала XIII века. В списках «ипатьевской» группы (Ипатьевский, Хлебниковский), образующих южнр-русскую ветвь традиции, текст ПВЛ продолжен киевским летописным сводом 1198 года и Галицко-Волынской летописью. В Лаврентьевском, Радзивилловском и Московско-Академическом списках текст ПВЛ обрывается на статье 1110 года, за которой следует запись игумена киевского Выдубицкого (Выдубецкого) монастыря Сильвестра о написании им «летописца» в 1116 году, при князе Владимире (то есть Владимире Всеволодовиче Мономахе). В Ипатьевском и Хлебниковском списках запись Сильвестра отсутствует, а текст ПВЛ доходит до 1117 года. Согласно гипотезе А.А. Шахматова, в Лаврентьевской летописи отразилась 2-я редакция ПВЛ, составленная Сильвестром, а в Ипатьевской летописи - 3-я редакция, созданная в 1117 году. Появление несохранившейся 1-й редакции Шахматов датировал 1111-1113 годами, считая её составителем Нестора. Ныне существование 3-й редакции ПВЛ частью исследователей отрицается; текст Лаврентьевской летописи трактуется при этом как сокращение текста, дошедшего в Ипатьевской летописи. Не встречает поддержки предположение о переработке Сильвестром 1-й редакции ПВЛ: одни учёные считают Сильвестра составителем оригинала ПВЛ (А.Г. Кузьмин, А.П. Толочко, С.М. Михеев), другие отводят ему роль переписчика летописи (М.Х. Алешковский, П.П. Толочко, А.А. Гиппиус). По-разному решается и вопрос о причастности к созданию ПВЛ Нестора, имя которого читается лишь в Хлебниковском списке, где, по-видимому, представляет собой вторичную вставку. Большинство современных исследователей сходятся в том, что ПВЛ была создана в Киеве в период между смертью киевского князя Святополка Изяславича (16.4.1113 год; до неё доведены хронологические расчёты в статье 862 года) и появлением записи Сильвестра в 1116 году.
Композиционно в ПВЛ выделяются вводная часть, лишённая абсолютных дат, и анналистическая часть, излагающая события в форме годовых статей. Роль космографической экспозиции в вводной части выполняет рассказ о разделе земли сыновьями Ноя (с подробным описанием «жребиев» каждого из них), Вавилонском столпотворении и разделении языков. Среди потомков Иафета летописец находит славян и подробно описывает их расселение по Восточно-Европейской равнине, уделяя особое внимание союзу племён полян. История основания Киева тремя братьями-полянами и подчинения их потомков хазарами образует канву, на которую накладываются, перебивая друг друга, разнообразные сведения о древних восточно-славянских народах, их происхождении, нравах и обычаях, описание пути «из варяг в греки» и легенда о посещении Поднепровья и Приильменья апостолом Андреем Первозванным.
Анналистическая часть ПВЛ открывается статьёй 852 года. За точку отсчёта датированной истории Русской земли взято начало правления византийского императора Михаила III, при котором народ русь совершил свой первый поход на Константинополь. Как и эта дата, вся древнейшая хронология ПВЛ представляет собой продукт искусственных калькуляций и исторически малодостоверна (исключение составляет дата 912 года; почерпнута из русско-византийского договора, в действительности заключённого в 911 году). Сквозными темами основной части ПВЛ являются история династии Рюриковичей от призвания варягов (862) до начала правления в Киеве Владимира Всеволодовича Мономаха (1113), Крещение Руси и христианское просвещение Русской земли, борьба русских князей с набегами кочевников - печенегов, торков и половцев (смотреть в статье Кипчаки).
ПВЛ предстаёт как сплав материалов, почерпнутых из широкого круга источников: письменных и устных, оригинальных и переводных. Роль последних особенно велика в древнейшей части летописи (до 945), активно использующей материал византийской хронографии: Хронику Георгия Амартола (непосредственно и в составе компилятивного Хронографа), Хронику Иоанна Малалы, «Летописец вскоре» патриарха Никифора. Сложную компиляцию на основе библейских, хронографических и апокрифических источников представляет собой «Речь философа» - сжатое изложение Священной истории, вложенное в уста греческого миссионера в повествовании о Крещении Руси (988). Подборка выдержек из Хронографа с описанием древних знамений помещена в статье 1065 года. Среди переводных источников ПВЛ - также «Житие Василия Нового» (использовано в рассказе о походе киевского князя Игоря на греков под 944 годом), «Откровение Мефодия Патарского» (привлечено в комментарии о происхождении половцев под 1096 годом), «Слово о ведре и казнях Божиих» из болгарского «Златоструя» (на нём основано поучение в статье 1068 года). В переводах с греческого языка использованы и тексты русско-византийских договоров, включённые в статьи 907, 912, 945 и 971 годы. Источником сведений о древнейших судьбах славянства и деятельности святых Кирилла и Мефодия считается гипотетически «Сказание о преложении книг на славянский язык» западно-славянского происхождения.
Изложение деяний первых русских князей - Олега и Игоря, княгини Ольги, Святослава Игоревича и Владимира Святославича опирается на устную традицию: дружинное предание, местные сказания и прочее. Несомненно эпическое происхождение рассказов о смерти Олега от укуса змеи (под 912), мести Ольги древлянам за убийство Игоря (под 945), поединке юноши-кожемяки (под 992), об осаде печенегами Белгорода (под 997) и других сюжетов. На рубеже X и XI веков появились первые погодные записи, степень их подробности постепенно возрастает к концу XI века; с 1061 года встречаются дневные даты, а с 1090 года - указания на час события. В этот анналистический каркас (в котором имеются и «пустые», не заполненные событиями годы) встроены рассказы, записанные ретроспективно, со слов участников событий и на основе личных припоминаний. Одним из главных информаторов летописца был киевский боярин Ян Вышатич, со слов которого описано, в частности, подавление выступления волхвов в Ростовской земле (1071). Выделяется своей подробностью рассказ об ослеплении теребовльского князя Василько Ростиславича (1097); его автор - Василий был, по-видимому, одним из киево-печерских летописцев. Характер интерполяций в первоначальный текст имеют повествования об убийстве святых Бориса и Глеба (1015) и ранней истории Киево-Печерского монастыря (1051).
Исторический нарратив перемежается в ПВЛ основанным на библейских цитатах назидательным комментарием, вскрывающим провиденциальную суть событий. В похвалах княгине Ольге (969), князю Владимиру Святославичу (1015), князю Ярославу Владимировичу Мудрому (1037) и других отступлениях гомилетического характера проводится идея богоизбранности Русской земли и её народа - «новых людей-христиан». Поражения от половцев трактуются летописцем как «казни», посылаемые Богом для испытания избранного народа. История Руси мыслится как продолжение Священной истории, а её описание нередко строится по библейским образцам - иногда в явной, иногда в скрытой форме (например, речь Владимира Святославича при освящении Десятинной церкви в статье 996 года воспроизводит слова царя Соломона при освящении Иерусалимского храма; завет сыновьям Ярослава Владимировича Мудрого вторит завещанию Иакова в апокрифической «Книге юбилеев»). Пронизанная духом библейского провиденциализма, ПВЛ в то же время далека от концептуальной целостности, заключая в себе целый ряд идейных противоречий. Например, утверждение, что Русская земля осталась в стороне от апостольской проповеди (983), несовместимо с изложенной во введении легендой об апостоле Андрее Первозванном.
Идейные и содержательные противоречия, а также многочисленные вставки, выявляемые в тексте ПВЛ, заставляют предполагать постепенность его формирования. Представление о многослойности текста лежит в основе концепции А.А. Шахматова, рассматривавшего ПВЛ как заключительный этап в цепи летописных памятников, восходящей к Древнейшему киевскому своду 1039 года. Наиболее обоснованным звеном этого построения является реконструкция в качестве прямого предшественника ПВЛ киевского Начального свода 1090-х годов, отразившегося в древнейшей (до 1015) части Новгородской первой летописи младшего извода. Более ранние стадии истории текста ПВЛ восстанавливаются лишь гипотетически, однако поставленная Шахматовым задача стратификации текста сохраняет свою актуальность.
Издания:
Шахматов А.А. Повесть временных лет. П., 1916. Т. 1 (реконструкция текста; переиздано: Шахматов А.А. История русского летописания. СПб., 2003. Т. 1: Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 2: Раннее русское летописание XI–XII вв.);
Полное собрание русских летописей. Л., 1926. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Вып. 1: Повесть временных лет / Под ред. Е.Ф. Карского (переиздано: М., 1997);
СПб., 1908. Т. 2: Ипатьевская летопись / Под ред. А.А. Шахматова (переиздано: М., 1998);
Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., статьи и коммент. Д.С. Лихачева, под ред. В.А. Адриановой-Перетц. М.;
Л., 1950. 2-е изд. СПб., 1996;
Die Nestorchronik: die altrussische Chronik, zugeschrieben dem Mönch des Kiever Höhlenklosters Nestor, in der Redaktion des Abtes Sil’vestr aus dem Jahre 1116. Münch., 2001 (немецкий перевод реконструированного архетипа);
The Povest’ vremennykh let: An interlinear collation and paradosis / Ed. by D. Ostrowski. [Harvard, 2003]. Vol. 1–3;
Бугославский С.А. Текстология Древней Руси. М., 2006. Т. 1: Повесть временных лет (реконструкция оригинала).
Дополнительная литература:
Сухомлинов М.И. О древней русской летописи как памятнике литературном. СПб., 1856; Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908 (переиздано: Шахматов А.А. История русского летописания. СПб., 2002. Т. 1. Кн. 1); он же. Повесть временных лет и ее источники // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1940. Т. 4; Еремин И.П. Литература Древней Руси. (Этюды и характеристики). М.; Л., 1966; Алешковский М.Х. Повесть временных лет. Судьба литературного произведения в древней Руси. М., 1971; Творогов О.В. Повесть временных лет и начальный свод (текстологический комментарий) // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1976. Т. 30; он же. Лексический состав «Повести временных лет»: (Словоуказатели и частотный словник). К., 1984; Кузьмин А.Г.Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977; Лихачев Д.С. «Повесть временных лет» // Лихачев Д.С. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. 2-е изд. М., 1980;Franklin S. Some Apocryphal Sources of Kievan Russian historiography // Oxford Slavonic Papers. 1982. Vol. 15; Зиборов В.К. О летописи Нестора. Основной летописный свод в русском летописании XI в. СПб., 1995; Timberlake А. Redactions of the primary chronicle // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1; Русинов В.Н. Летописные статьи 1051–1117 гг. в связи с проблемой авторства и редакций «Повести временных лет» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. История. 2003. Вып. 1; Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004;