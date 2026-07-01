ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО - памятник древнерусской литературы XIII века. Написана вскоре после смерти князя Александра Невского (смотреть Александр Ярославич) выходцем из Галицко-Волынской земли в Рождественском монастыре во Владимире.
Сохранилась в нескольких редакциях, в том числе относящихся к XVIII веку. Сочетает черты жанра княжеского жития (благочестие, правоверие и смирение князя, отстаивание православной веры, чудеса) с элементами воинской повести (прославление подвига князя и его воинов, описание Невской битвы 1240 года и Ледового побоища 1242 года). Существует мнение, что «Повесть…» представляет собой житийную переработку несохранившейся светской биографии Александра Невского, вступлением к которой является древнерусский памятник «Слово о погибели Русской земли» (между 1238 и 1246 годами), однако большинство исследователей полагают, что она изначально была создана как произведение церковной книжности.
К сюжету жития обращались художники Н.К. Рерих, А.К. Горбунов, П.Д. Корин; исторический факультет «Александр Невский» создал С.М. Эйзенштейн (1938).
Издания:
Мансикка В. Житие Александра Невского: Разбор редакций и текст. СПб., 1913;
Древнерусские княжеские жития / Подгот. текста, пер. и коммент. В.В. Кускова. М., 2001. С. 194-207.
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