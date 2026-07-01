ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО - па­мят­ник древнерусской ли­те­ра­ту­ры XIII века. На­пи­са­на вско­ре по­сле смер­ти князя Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (смотреть Алек­сандр Яро­сла­вич ) вы­ход­цем из Га­лиц­ко-Во­лын­ской зем­ли в Ро­ж­де­ст­вен­ском монастыре во Вла­ди­ми­ре.

Со­хра­ни­лась в не­сколь­ких ре­дак­ци­ях, в том числе от­но­ся­щих­ся к XVIII веку. Со­че­та­ет чер­ты жан­ра кня­же­ско­го жи­тия (бла­го­чес­тие, пра­во­ве­рие и сми­ре­ние кня­зя, от­стаи­ва­ние пра­во­слав­ной ве­ры, чу­де­са) с эле­мен­та­ми во­ин­ской по­вес­ти (про­слав­ле­ние под­ви­га кня­зя и его вои­нов, опи­са­ние Нев­ской бит­вы 1240 года и Ле­до­во­го по­бои­ща 1242 года ). Су­ще­ст­ву­ет мне­ние, что «По­весть…» пред­став­ля­ет со­бой жи­тий­ную пе­ре­ра­бот­ку не­со­хра­нив­шей­ся свет­ской био­гра­фии Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, всту­п­ле­ни­ем к ко­то­рой яв­ля­ет­ся древнерусский па­мят­ник «Сло­во о по­ги­бе­ли Рус­ской зем­ли» (ме­ж­ду 1238 и 1246 годами), од­на­ко боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей по­ла­га­ют, что она из­на­чаль­но бы­ла соз­да­на как про­из­ве­де­ние цер­ков­ной книж­но­сти.

К сю­же­ту жи­тия об­ра­ща­лись ху­дож­ни­ки Н.К. Ре­рих, А.К. Гор­бу­нов, П.Д. Ко­рин; ис­то­рический факультет «Алек­сандр Нев­ский» соз­дал С.М. Эй­зен­штейн (1938).

Издания:

Ман­сик­ка В. Жи­тие Алек­сан­д­ра Нев­ско­го: Раз­бор ре­дак­ций и текст. СПб., 1913;

Древ­не­рус­ские кня­же­ские жи­тия / Под­гот. тек­ста, пер. и ком­мент. В.В. Кус­ко­ва. М., 2001. С. 194-207.

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