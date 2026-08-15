ПОВЕСТЬ О САВВЕ ГРУДЦЫНЕ

ПОВЕСТЬ О САВВЕ ГРУДЦЫНЕ - памятник древнерусской литературы 1660-х годов. В основе - приключения купеческого сына Саввы Грудцына, который ради мирских наслаждений заключает договор с дьяволом, но в результате спасает свою душу благодаря чудесной помощи Богородицы .

«По­весть…», уко­ре­нён­ная в древнерусской ре­лигиозной сло­вес­но­сти (ска­за­ние о чу­де Бо­го­ро­ди­цы) и од­но­вре­мен­но со­дер­жа­щая чис­то бел­лет­ри­стические эле­мен­ты (аван­тюр­ный сю­жет, по­стро­ен­ный на ос­но­ве вол­шеб­ной сказ­ки), счи­та­ет­ся на­чаль­ным эта­пом ста­нов­ле­ния жан­ра ро­ма­на в русской литературе. Бы­ла об­ра­бо­та­на А.М. Ре­ми­зо­вым («Сав­ва Груд­цын», 1949 год).

Издание:

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2006. Т. 15. С. 44-58.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)