ПОВЕСТЬ О САВВЕ ГРУДЦЫНЕ
ПОВЕСТЬ О САВВЕ ГРУДЦЫНЕ - памятник древнерусской литературы 1660-х годов. В основе - приключения купеческого сына Саввы Грудцына, который ради мирских наслаждений заключает договор с дьяволом, но в результате спасает свою душу благодаря чудесной помощи Богородицы.
«Повесть…», укоренённая в древнерусской религиозной словесности (сказание о чуде Богородицы) и одновременно содержащая чисто беллетристические элементы (авантюрный сюжет, построенный на основе волшебной сказки), считается начальным этапом становления жанра романа в русской литературе. Была обработана А.М. Ремизовым («Савва Грудцын», 1949 год).
Издание:
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2006. Т. 15. С. 44-58.
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