ПОВЕСТЬ О НАЧАЛЕ МОСКВЫ
ПОВЕСТЬ О НАЧАЛЕ МОСКВЫ - («Повесть о зачале Москвы»), древнерусская повесть XVII века. Рассказывает об основании Москвы и о её правителях вплоть до сыновей Ивана Калиты.
Ключевой эпизод построен на мотиве основания города на крови и семейной мести: князь Юрий Долгорукий казнил за непочтительность боярина Ивана Кучку, основал на его земле Москву, а дочь Кучки выдал за своего сына Андрея Боголюбского. «Повесть…» - образец исторической беллетристики, содержит множество анахронизмов; историчность сведений о Кучке и его дочери - предмет дискуссий.
Повестями о начале Москвы называют также ещё три псевдоисторических произведения XVII века: «Сказание о зачатии Москвы и Крутицкой епископии», «Сказание об убиении Даниила Суздальского и о начале Москвы», «Предание об основании Москвы Олегом».
Издания:
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2006. Т. 15. С. 136-147.