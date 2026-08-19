ПОВЕСТЬ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ
ПОВЕСТЬ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ - русская плутовская новелла; создана между 1680-ми и 1720-ми годами.
Повествует о женитьбе бедного и неродовитого дворянина плута Фрола Скобеева на дочери вельможи. Новаторский характер новеллы заключается в полном отсутствии нравств. оценки предприимчивого и циничного героя. Сюжет нашёл отражение в «Комедии о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничьей Нардын-Нащокина, дочери Аннушке» Д.В. Аверкиева (поставлена в 1868 году, издана в 1869 году), которая была очень высоко оценена Ф.М. Достоевским и стала основой либретто комической оперы Т.Н. Хренникова «Фрол Скобеев» (1950 год; 2-я редакция под названием «Безродный зять», 1967 год).
Издание:
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2006. Т. 15. С. 67-75.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
Душечкина Е.В. Стилистика русской бытовой повести XVII в. («Повесть о Фроле Скобееве»). Тал., 1986