ПОВЕСТЬ
ПОВЕСТЬ - эпический жанр, преимущественно прозаический; занимает промежуточное положение между романом и рассказом как по объёму, так и по типу повествования.
Выделение повести в отдельный жанр принадлежит отечественному литературоведению и отсутствует в западно-европейской традиции.
Повесть, как правило, тяготеет к хроникальному сюжету, не осложнённому параллельными линиями и сосредоточенному вокруг гл. персонажа; охватывает сравнительно небольшой период времени; нередко характеризуется преобладанием описательности (пейзажи, душевные состояния и другое). В повести обычно отчётливее, чем в романе, выражено присутствие автора - его стремление «поведать», в котором некоторые исследователи усматривают отголосок связи повести с устной традицией рассказывания, сближающей повесть с рассказом (в противоположность роману, ориентированному на письм. культуру). Вместе с тем о неопределённости жанровых границ повести свидетельствует, в частности, тот факт, что произведение, первоначально обозначенное автором как «Повесть», в дальнейшем может быть названо им «романом» («Рудин» И.С. Тургенева). Объём также не всегда показателен: «рассказ» Ф.М. Достоевского «Вечный муж» больше его же «повести» «Хозяйка» и «романа» «Бедные люди»; подзаголовок «Повесть» дал своей четырёхтомной хронике «Жизнь Клима Самгина» М. Горький.
По характеру содержания принято выделять повести: биографические, исторические, психологические, нравоописательные, фантастические, военные и другие; имеет место также классификация Повестей по литературным направлениям: сентиментальная, романтическая и другие.
Понятие «Повесть», сохраняющее некоторую связь с повестью древнерусской, в современом значении складывается на рубеже XVIII-XIX веков и связано с творчеством Н.М. Карамзина («Бедная Лиза», «Остров Борнгольм» и другие). Употребление в заголовках произведений XVIII века слова «Повесть» не имело терминологического значения и использовалось для повествовательных произведений разного объёма и содержания. Русская повесть получила широкое распространение в 1820-1830-е годы («Роман и Ольга», «Ревельский турнир», «Фрегат "Надежда"», «Амалат-Бек» А.А. Бестужева; «Лафертовская маковница» А. Погорельского; «Вечер накануне Ивана Купала», «Ночь перед Рождеством», «Старосветские помещики», «Невский проспект» Н.В. Гоголя; «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Египетские ночи» А.С. Пушкина, и другие) и выдвинулась на первый план в литературе 1840-х годов («Большой свет», «Тарантас» В.А. Соллогуба; «Шинель» Гоголя; «Полинька Сакс» А.В. Дружинина; «Деревня», «Антон Горемыка» Д.В. Григоровича; «Двойник», «Слабое сердце», «Белые ночи» Ф.М. Достоевского; «Доктор Крупов», «Сорока-воровка» А.И. Герцена, и другие). Сыграв заметную роль во 2-й половине XIX века («Ася», «Первая любовь», «Вешние воды» И.С. Тургенева; «Детские годы Багрова-внука» С.Т. Аксакова; «Детство», «Отрочество», «Юность», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната» Л.Н. Толстого; «Село Степанчиково и его обитатели», «Записки из подполья» Достоевского; «Степь», «Палата № 6», «Три года», «Моя жизнь» А.П. Чехова, и другие), повесть и в дальнейшем продолжает оставаться одним из ведущих жанров отечественной прозы.
Среди стихотворных произведений, получивших авторское обозначение «Повесть»: «Медный всадник» («петербургская повесть») А.С. Пушкина, «Демон» и «Измаил-бей» («восточные повести») и «Тамбовская казначейша» («современная повесть») М.Ю. Лермонтова, «Эда» («финляндская повесть») Е.А. Боратынского, «Маяковский начинается» («повесть в стихах») Н.Н. Асеева.
Дополнительная литература: Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1; он же. Разделение поэзии на роды и виды // Там же. М., 1954. Т. 5; Русская повесть XIX в.: История и проблематика жанра. Л., 1973; Русская советская повесть 20–30-х гг. Л., 1976; Утехин Н.П. Жанры эпической прозы. Л., 1982; Чичерин А.В. Очерки по истории русского литературного стиля: повествовательная проза и лирика. М., 1985.