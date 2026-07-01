ПОВЕСТЬ

ПОВЕСТЬ - эпи­чес­кий жанр, пре­имущественно про­заи­че­ский; за­ни­ма­ет про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние ме­ж­ду ро­ма­ном и рас­ска­зом как по объ­ё­му, так и по ти­пу по­ве­ст­во­ва­ния.

Вы­де­ле­ние повести в отдельный жанр при­над­ле­жит отечественному лите­ра­ту­ро­ве­де­нию и от­сут­ст­ву­ет в западно-ев­ропейской тра­ди­ции.

Повесть, как пра­ви­ло, тя­го­те­ет к хро­ни­каль­но­му сю­же­ту, не ос­лож­нён­но­му па­рал­лель­ны­ми ли­ния­ми и со­сре­до­то­чен­но­му во­круг гл. пер­со­на­жа; ох­ва­ты­ва­ет срав­ни­тель­но не­боль­шой пе­ри­од вре­ме­ни; не­ред­ко ха­рак­те­ри­зу­ет­ся пре­об­ла­да­ни­ем опи­са­тель­но­сти (пей­за­жи, ду­шев­ные со­стоя­ния и другое). В повести обыч­но от­чёт­ли­вее, чем в ро­ма­не, вы­ра­же­но при­сут­ст­вие ав­то­ра - его стрем­ле­ние «по­ве­дать», в ко­то­ром не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли ус­мат­ри­ва­ют от­го­ло­сок свя­зи повести с уст­ной тра­ди­ци­ей рас­ска­зы­ва­ния, сбли­жаю­щей повесть с рас­ска­зом (в про­ти­во­по­лож­ность ро­ма­ну, ори­ен­ти­ро­ван­но­му на письм. куль­ту­ру). Вме­сте с тем о не­оп­ре­де­лён­но­сти жан­ро­вых гра­ниц повести сви­де­тель­ст­ву­ет, в ча­ст­но­сти, тот факт, что про­из­ве­де­ние, пер­во­на­чаль­но обо­зна­чен­ное ав­то­ром как «Повесть», в даль­ней­шем мо­жет быть на­зва­но им «ро­ма­ном» («Ру­дин» И.С. Тур­ге­не­ва). Объ­ём так­же не все­гда по­ка­зате­лен: «рас­сказ» Ф.М. Дос­то­ев­ско­го «Веч­ный муж» боль­ше его же «по­вес­ти» «Хо­зяй­ка» и «ро­ма­на» «Бед­ные лю­ди»; под­за­го­ло­вок «Повесть» дал сво­ей че­тырёх­том­ной хро­ни­ке «Жизнь Кли­ма Сам­ги­на» М. Горь­кий.

По ха­рак­те­ру со­дер­жа­ния при­ня­то вы­де­лять повести: био­гра­фи­че­ские, ис­то­ри­че­ские, пси­хо­ло­ги­че­ские, нра­во­опи­са­тель­ные, фан­та­сти­че­ские, во­ен­ные и другие; име­ет ме­сто так­же клас­си­фи­ка­ция Повестей по литературным на­прав­ле­ни­ям: сен­ти­мен­таль­ная, ро­ман­ти­че­ская и другие.

По­ня­тие «Повесть», со­хра­няю­щее не­ко­то­рую связь с по­ве­стью древ­не­рус­ской, в современом зна­че­нии скла­ды­ва­ет­ся на ру­беже XVIII-XIX веков и свя­за­но с твор­че­ст­вом Н.М. Ка­рам­зи­на («Бед­ная Ли­за», «Ост­ров Борн­гольм» и другие). Упот­реб­ле­ние в за­го­лов­ках про­из­ве­де­ний XVIII века сло­ва «Повесть» не име­ло тер­ми­но­ло­гического зна­че­ния и ис­поль­зо­ва­лось для по­ве­ст­во­вательных про­из­ве­де­ний раз­но­го объ­ё­ма и со­дер­жа­ния. Русская повесть по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в 1820-1830-е годы («Ро­ман и Оль­га», «Ре­вель­ский тур­нир», «Фре­гат "На­де­ж­да"», «Ама­лат-Бек» А.А. Бес­ту­же­ва; «Ла­фер­тов­ская ма­ков­ни­ца» А. По­го­рель­ско­го; «Ве­чер на­ка­ну­не Ива­на Ку­па­ла», «Ночь пе­ред Ро­ж­де­ст­вом», «Ста­ро­свет­ские по­ме­щи­ки», «Нев­ский про­спект» Н.В. Го­го­ля; «По­вес­ти по­кой­но­го Ива­на Пет­ро­ви­ча Бел­ки­на», «Еги­пет­ские но­чи» А.С. Пуш­ки­на, и другие) и вы­дви­ну­лась на пер­вый план в литературе 1840-х годов («Боль­шой свет», «Та­ран­тас» В.А. Сол­ло­гу­ба; «Ши­нель» Го­го­ля; «По­линь­ка Сакс» А.В. Дру­жи­ни­на; «Де­рев­ня», «Ан­тон Го­ре­мы­ка» Д.В. Гри­го­ро­ви­ча; «Двой­ник», «Сла­бое серд­це», «Бе­лые но­чи» Ф.М. Дос­то­ев­ско­го; «Док­тор Кру­пов», «Со­ро­ка-во­ров­ка» А.И. Гер­це­на, и другие). Сыг­рав за­мет­ную роль во 2-й половине XIX века («Ася», «Пер­вая лю­бовь», «Веш­ние во­ды» И.С. Тур­гене­ва; «Дет­ские го­ды Баг­ро­ва-вну­ка» С.Т. Ак­са­ко­ва; «Дет­ст­во», «От­ро­че­ст­во», «Юность», «Смерть Ива­на Иль­и­ча», «Крей­це­ро­ва со­на­та» Л.Н. Тол­сто­го; «Се­ло Сте­пан­чи­ко­во и его оби­та­те­ли», «За­пис­ки из под­по­лья» Дос­то­ев­ско­го; «Степь», «Па­ла­та № 6», «Три го­да», «Моя жизнь» А.П. Че­хо­ва, и другие), повесть и в даль­ней­шем про­дол­жа­ет ос­та­вать­ся од­ним из ве­ду­щих жан­ров отечественной про­зы.

Сре­ди сти­хотворных про­из­ве­де­ний, по­лу­чив­ших ав­тор­ское обо­зна­че­ние «Повесть»: «Мед­ный всад­ник» («пе­тер­бург­ская по­весть») А.С. Пуш­ки­на , «Де­мон» и «Из­ма­ил-бей» («вос­точ­ные по­вес­ти») и «Там­бов­ская ка­зна­чей­ша» («со­вре­мен­ная по­весть») М.Ю. Лер­мон­то­ва, «Эда» («фин­лянд­ская по­весть») Е.А. Бо­ра­тын­ско­го, «Мая­ков­ский на­чи­на­ет­ся» («по­весть в сти­хах») Н.Н. Асее­ва.

Дополнительная литература: Бе­лин­ский В.Г. О рус­ской по­вес­ти и по­вес­тях г. Го­го­ля // Бе­лин­ский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1; он же. Раз­де­ле­ние по­эзии на ро­ды и ви­ды // Там же. М., 1954. Т. 5; Рус­ская по­весть XIX в.: Ис­то­рия и про­бле­ма­ти­ка жан­ра. Л., 1973; Рус­ская со­вет­ская по­весть 20–30-х гг. Л., 1976; Уте­хин Н.П. Жан­ры эпи­чес­кой про­зы. Л., 1982; Чи­че­рин А.В. Очер­ки по ис­то­рии рус­ско­го ли­те­ра­тур­но­го сти­ля: по­ве­ст­во­ва­тель­ная про­за и ли­рика. М., 1985.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)