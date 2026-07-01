ПОУП АЛЕКСАНДР

ПОУП АЛЕКСАНДР - английский по­эт.

Ро­дил­ся в ка­то­лической се­мье; сын тор­гов­ца по­лот­ном. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, вла­дел латинским, французским и итальянским язы­ка­ми.

Сти­хи на­чал пи­сать в 12 лет, из­брав об­раз­цом для под­ра­жа­ния по­эзию Дж. Драй­де­на . Пер­вое из­дан­ное про­из­ве­де­ние - «Пас­то­ра­ли» («Pastorals», 1709) сра­зу при­нес­ло ему из­вест­ность.

Ре­пу­та­цию Поупа как клас­си­ци­ста, по­сле­до­ва­те­ля Го­ра­ция и Н. Буа­ло, ут­вер­ди­ла по­эма «Опыт о кри­ти­ке» («Essay on criticism», 1711). В «то­по­гра­фи­че­ской по­эме» «Винд­зор­ский лес» («Windsor forest», 1713 год; сокращённый русский перевод Н.М. Ка­рам­зи­на - 1791 год), от­ра­зив­шей влия­ние «Ге­ор­гик» Вер­ги­лия, опи­са­ние при­ро­ды со­че­та­лось с раз­мыш­ле­ния­ми о судь­бах ци­ви­ли­за­ции, ко­то­рая, по мыс­ли Поупа, не про­ти­во­сто­ит при­ро­де, а стро­ит­ся по её об­раз­цу, вос­про­из­во­дя прин­цип един­ст­ва в мно­го­об­ра­зии.

Ирои­ко­ми­че­ская по­эма «По­хи­ще­ние ло­ко­на» («The rape of the lock», 1712 год; 2-я вер­сия в 1714 году, русский перевод 1761 года), близ­кая эс­те­ти­ке ро­ко­ко, по­свя­ще­на свет­ской жиз­ни с её ус­лов­но­стя­ми и скуд­ны­ми ин­те­ре­са­ми.

В 1714 году по ини­циа­ти­ве Поупа соз­да­но литературное объ­е­ди­не­ние «Клуб Мар­ти­на Скриб­ле­ру­са» (Дж. Свифт, Дж. Гей и другие), це­лью ко­то­ро­го ста­ло вы­смеи­ва­ние раз­но­об­раз­ных про­яв­ле­ний глу­по­сти в ли­те­ра­ту­ре, нау­ке и нра­вах; па­фо­сом борь­бы про­тив не­ве­же­ст­ва про­ник­ну­ты са­ти­рические по­эмы Поупа «Дун­сиа­да» («The Dunciad», 1728) и «Но­вая Дун­сиа­да» («The new Dunciad», 1742).

Главное со­чи­не­ние - фи­лософская по­эма «Опыт о че­ло­ве­ке» («Essay on man», 1733-1734 годы, русский перевод 1757 года Н.Н. По­пов­ско­го), в ко­то­рой Поуп, во мно­гом опи­ра­ясь на взгля­ды Дж. Лок­ка , пред­ста­вил про­све­ти­тель­скую кон­цеп­цию че­ло­ве­ка, на­де­лён­но­го эго­из­мом, под­ви­гаю­щим его на ак­тив­ные дей­ст­вия, и ра­зу­мом, по­зво­ляю­щим пред­ви­деть их по­след­ст­вия.

С «Опы­том о че­ло­ве­ке» те­ма­ти­че­ски свя­за­ны ещё че­ты­ре сти­хотв. по­сла­ния к раз­ным ли­цам, из­вест­ные под об­щим названием «Опы­ты о мо­ра­ли» («Moral essays», 1731-1735).

Про­явил се­бя как мас­тер «ге­рои­че­ско­го сти­ха» (5-стоп­ный ямб с пар­ной риф­мов­кой), пред­по­ла­гаю­ще­го точ­ность и афо­ри­стич­ность мыс­ли; многие афо­риз­мы Поупа во­шли в английский язык.

При­зна­ние со­вре­мен­ни­ков сни­ска­ли вы­пол­нен­ные Поупом пе­ре­во­ды «Илиа­ды» (1715-1720) и «Одис­сеи» (1725-1726), в ко­то­рых он час­то от­хо­дил от «гру­бо­стей» ори­ги­на­ла ра­ди клас­си­ци­стич. «хо­ро­ше­го вку­са».

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - под­ра­жа­ния пись­мам и са­ти­рам Го­ра­ция; по­сла­ние «Элои­за Абе­ля­ру» («Eloisa to Abelard», 1717 год, русский перевод 1765 года).

Сочинения:

По­эмы. М., 1988;

The major works. Oxf., 2006.