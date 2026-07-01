ПОУП АЛЕКСАНДР
ПОУП АЛЕКСАНДР - английский поэт.
Родился в католической семье; сын торговца полотном. Получил домашнее образование, владел латинским, французским и итальянским языками.
Стихи начал писать в 12 лет, избрав образцом для подражания поэзию Дж. Драйдена. Первое изданное произведение - «Пасторали» («Pastorals», 1709) сразу принесло ему известность.
Репутацию Поупа как классициста, последователя Горация и Н. Буало, утвердила поэма «Опыт о критике» («Essay on criticism», 1711). В «топографической поэме» «Виндзорский лес» («Windsor forest», 1713 год; сокращённый русский перевод Н.М. Карамзина - 1791 год), отразившей влияние «Георгик» Вергилия, описание природы сочеталось с размышлениями о судьбах цивилизации, которая, по мысли Поупа, не противостоит природе, а строится по её образцу, воспроизводя принцип единства в многообразии.
Ироикомическая поэма «Похищение локона» («The rape of the lock», 1712 год; 2-я версия в 1714 году, русский перевод 1761 года), близкая эстетике рококо, посвящена светской жизни с её условностями и скудными интересами.
В 1714 году по инициативе Поупа создано литературное объединение «Клуб Мартина Скриблеруса» (Дж. Свифт, Дж. Гей и другие), целью которого стало высмеивание разнообразных проявлений глупости в литературе, науке и нравах; пафосом борьбы против невежества проникнуты сатирические поэмы Поупа «Дунсиада» («The Dunciad», 1728) и «Новая Дунсиада» («The new Dunciad», 1742).
Главное сочинение - философская поэма «Опыт о человеке» («Essay on man», 1733-1734 годы, русский перевод 1757 года Н.Н. Поповского), в которой Поуп, во многом опираясь на взгляды Дж. Локка, представил просветительскую концепцию человека, наделённого эгоизмом, подвигающим его на активные действия, и разумом, позволяющим предвидеть их последствия.
С «Опытом о человеке» тематически связаны ещё четыре стихотв. послания к разным лицам, известные под общим названием «Опыты о морали» («Moral essays», 1731-1735).
Проявил себя как мастер «героического стиха» (5-стопный ямб с парной рифмовкой), предполагающего точность и афористичность мысли; многие афоризмы Поупа вошли в английский язык.
Признание современников снискали выполненные Поупом переводы «Илиады» (1715-1720) и «Одиссеи» (1725-1726), в которых он часто отходил от «грубостей» оригинала ради классицистич. «хорошего вкуса».
Среди других произведений - подражания письмам и сатирам Горация; послание «Элоиза Абеляру» («Eloisa to Abelard», 1717 год, русский перевод 1765 года).
Сочинения:
Поэмы. М., 1988;
The major works. Oxf., 2006.