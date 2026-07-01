ПОТТЕР ПАУЛЮС

ПОТТЕР ПАУЛЮС - голландский живописец, рисовальщик и офортист.

Учил­ся в Ам­стер­да­ме у сво­его от­ца, жи­во­пис­ца П.С. Пот­те­ра. Ра­бо­тал в Дел­фте (с 1646 года член гиль­дии жи­во­пис­цев), Гаа­ге (1649-1652), Ам­стер­да­ме (1652-1654). Соз­да­тель но­во­го жан­ра голландской жи­во­пи­си - пей­за­жа с жи­вот­ны­ми, в ко­то­ром по­след­ним от­во­дит­ся центральное ме­сто, что по­зво­ля­ет рас­смат­ри­вать Поттера в ка­че­ст­ве ани­ма­ли­ста. В его кар­ти­нах круп­ные изо­бра­же­ния оди­ноч­ных жи­вот­ных, соз­дан­ные на ос­но­ве мно­го­численных на­тур­ных шту­дий (кар­ти­ны «Мо­ло­дой бык», около 1647 года, Мау­риц­хёйс, Гаа­га; «Цеп­ная со­ба­ка», 1650-1652 годы, Эр­ми­таж , Санкт-Пе­тер­бург) и пред­став­лен­ные с низ­кой точ­ки зре­ния, со­че­та­ют­ся с ат­мо­сфер­ным пей­за­жем, от­ли­чаю­щим­ся не­по­сред­ст­вен­но­стью и на­ту­ро­по­до­би­ем, осо­бое вни­ма­ние Поттер уде­лял пе­ре­да­че ос­ве­ще­ния. Пи­сал так­же сце­ны из жиз­ни на фер­ме («Фер­ма», 1649), се­рии («На­ка­за­ние охот­ни­ка», 1647 год; обе - Эр­ми­таж) и порт­ре­ты.