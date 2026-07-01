ПОТТЕР ПАУЛЮС
ПОТТЕР ПАУЛЮС - голландский живописец, рисовальщик и офортист.
Учился в Амстердаме у своего отца, живописца П.С. Поттера. Работал в Делфте (с 1646 года член гильдии живописцев), Гааге (1649-1652), Амстердаме (1652-1654). Создатель нового жанра голландской живописи - пейзажа с животными, в котором последним отводится центральное место, что позволяет рассматривать Поттера в качестве анималиста. В его картинах крупные изображения одиночных животных, созданные на основе многочисленных натурных штудий (картины «Молодой бык», около 1647 года, Маурицхёйс, Гаага; «Цепная собака», 1650-1652 годы, Эрмитаж, Санкт-Петербург) и представленные с низкой точки зрения, сочетаются с атмосферным пейзажем, отличающимся непосредственностью и натуроподобием, особое внимание Поттер уделял передаче освещения. Писал также сцены из жизни на ферме («Ферма», 1649), серии («Наказание охотника», 1647 год; обе - Эрмитаж) и портреты.