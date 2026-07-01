ПОТСДАМСКАЯ СОЮЗНАЯ КОНВЕНЦИЯ 1805

ПОТСДАМСКАЯ СОЮЗНАЯ КОНВЕНЦИЯ 1805 года - соглашение между Российской империей и Пруссией против Франции.

За­клю­че­на в хо­де русско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года года по­сле пе­ре­го­во­ров в Бер­ли­не российский император Алек­сан­д­ра I и вы­сту­пав­ше­го за со­хра­не­ние Прус­си­ей ней­тра­ли­те­та ко­ро­ля Фрид­ри­ха Виль­гель­ма III. Под­пи­са­на 22 октябрря (3 но­ября) с российской сто­ро­ны то­ва­ри­щем министром иностранных дел князем А.А. Чар­то­рый­ским, генерал-адъ­ю­тан­том князем П.П. Дол­го­ру­ко­вым (из ро­да Дол­го­ру­ко­вых ) и чрез­вы­чай­ным по­слан­ни­ком и пол­но­моч­ным ми­ни­ст­ром Рос­сии в Прус­сии М.М. Ало­пе­усом, с прус­ской - министром иностранных дел князем К.А. фон Гар­ден­бер­гом и государственным ми­ни­ст­ром графом К. фон Ха­уг­ви­цем. Со­стоя­ла из дек­ла­ра­ции, пре­ам­бу­лы, 12 ста­тей, а так­же до­пол­нительной дек­ла­ра­ции, 2 от­дель­ных и сек­рет­ных ста­тей. Обя­зы­ва­ла Прус­сию вы­сту­пить воо­ружённым «по­сред­ни­ком» ме­ж­ду Фран­ци­ей и стра­на­ми - уча­ст­ница­ми 3-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции. Для это­го в те­че­ние 4 нед Прус­сия долж­на бы­ла, мо­би­ли­зо­вав вой­ска (не ме­нее 180 тысяч человек), ли­бо всту­пить в вой­ну про­тив Фран­ции, ли­бо дос­тиг­нуть до­го­во­рён­но­сти о за­клю­че­нии ми­ра ме­ж­ду воюю­щи­ми сто­ро­на­ми на вы­ра­бо­тан­ных со­юз­ни­ка­ми ус­ло­ви­ях (уве­ли­че­ние тер­ри­то­рий Сар­дин­ско­го ко­ро­лев­ст­ва и Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, ли­к­ви­да­ция Ба­тав­ской рес­пуб­ли­ки, Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва и Итальянского ко­ро­лев­ст­ва, не­за­ви­си­мость Швей­цар­ской Кон­фе­де­ра­ции). При всту­п­ле­нии Прус­сии в вой­ну Потсдамская союзная конвенция пред­по­ла­га­ла ока­за­ние ей российской по­мо­щи в за­куп­ках про­до­воль­ст­вия, а так­же вы­де­ле­ние Прус­сии Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей в со­от­вет­ст­вии с Пе­тер­бург­ским со­юз­ным до­го­во­ром 1805 года суб­си­дии из рас­чё­та 1,25 миллионов фунтов-стерлингов на 100 тысяч человек в год (или треть го­до­вой сум­мы за мо­би­ли­за­цию войск - в слу­чае дос­ти­же­ния ми­ра без во­енных дей­ст­вий). Рос­сия обе­ща­ла Прус­сии своё со­дей­ст­вие в во­про­се о пе­ре­да­че ей Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей кур­фюр­ше­ст­ва Ган­но­вер, за­ня­то­го в 1803 году французскими вой­ска­ми и ра­нее обе­щан­но­го прусскому ко­ро­лю императором На­по­ле­о­ном I за со­хра­не­ние ней­тра­ли­те­та. В слу­чае от­ка­за Ве­ли­ко­бри­та­нии от фи­нан­со­вых обя­за­тельств и тер­ри­то­ри­аль­ных ус­ту­пок Прус­сия по­лу­ча­ла пра­во за­клю­чить се­па­рат­ный мир с Фран­ци­ей, пре­ду­пре­див со­юз­ни­ков об этом за пол­го­да.

В день под­пи­са­ния Потсдамской союзной конвенции к ней при­со­еди­ни­лась Свя­щен­ная Римская им­пе­рия (дек­ла­ра­цию под­пи­сал граф К. Мет­тер­них). По­сле по­ра­же­ния российсо-австрийских войск в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года На­по­ле­он I от­ка­зал­ся от прусского по­сред­ни­че­ст­ва, а Прус­сия (в на­ру­ше­ние ус­ло­вий Потсдамской союзной конвенции) не объ­я­ви­ла вой­ну Фран­ции. Кон­вен­ция ан­ну­ли­ро­ва­на фран­ко-прусскими со­юз­ны­ми со­гла­ше­ния­ми - Шён­брунн­ским (1805) и Па­риж­ским (1806).

Исторические ис­точники:

Мар­тенс Ф.Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1875. Т. 2. № 58.

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