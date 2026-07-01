ПОТСДАМСКАЯ СОЮЗНАЯ КОНВЕНЦИЯ 1805
ПОТСДАМСКАЯ СОЮЗНАЯ КОНВЕНЦИЯ 1805 года - соглашение между Российской империей и Пруссией против Франции.
Заключена в ходе русско-австро-французской войны 1805 года года после переговоров в Берлине российский император Александра I и выступавшего за сохранение Пруссией нейтралитета короля Фридриха Вильгельма III. Подписана 22 октябрря (3 ноября) с российской стороны товарищем министром иностранных дел князем А.А. Чарторыйским, генерал-адъютантом князем П.П. Долгоруковым (из рода Долгоруковых) и чрезвычайным посланником и полномочным министром России в Пруссии М.М. Алопеусом, с прусской - министром иностранных дел князем К.А. фон Гарденбергом и государственным министром графом К. фон Хаугвицем. Состояла из декларации, преамбулы, 12 статей, а также дополнительной декларации, 2 отдельных и секретных статей. Обязывала Пруссию выступить вооружённым «посредником» между Францией и странами - участницами 3-й антифранцузской коалиции. Для этого в течение 4 нед Пруссия должна была, мобилизовав войска (не менее 180 тысяч человек), либо вступить в войну против Франции, либо достигнуть договорённости о заключении мира между воюющими сторонами на выработанных союзниками условиях (увеличение территорий Сардинского королевства и Священной Римской империи, ликвидация Батавской республики, Неаполитанского королевства и Итальянского королевства, независимость Швейцарской Конфедерации). При вступлении Пруссии в войну Потсдамская союзная конвенция предполагала оказание ей российской помощи в закупках продовольствия, а также выделение Пруссии Великобританией в соответствии с Петербургским союзным договором 1805 года субсидии из расчёта 1,25 миллионов фунтов-стерлингов на 100 тысяч человек в год (или треть годовой суммы за мобилизацию войск - в случае достижения мира без военных действий). Россия обещала Пруссии своё содействие в вопросе о передаче ей Великобританией курфюршества Ганновер, занятого в 1803 году французскими войсками и ранее обещанного прусскому королю императором Наполеоном I за сохранение нейтралитета. В случае отказа Великобритании от финансовых обязательств и территориальных уступок Пруссия получала право заключить сепаратный мир с Францией, предупредив союзников об этом за полгода.
В день подписания Потсдамской союзной конвенции к ней присоединилась Священная Римская империя (декларацию подписал граф К. Меттерних). После поражения российсо-австрийских войск в Аустерлицком сражении 1805 года Наполеон I отказался от прусского посредничества, а Пруссия (в нарушение условий Потсдамской союзной конвенции) не объявила войну Франции. Конвенция аннулирована франко-прусскими союзными соглашениями - Шёнбруннским (1805) и Парижским (1806).
Исторические источники:
Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1875. Т. 2. № 58.