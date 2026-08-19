ПОТСДАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОТСДА́МСКАЯ КОНФЕРЕ́НЦИЯ (Берлинская конференция), совещание глав трех крупнейших держав Антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания), на котором были обсуждены основополагающие принципы послевоенного устройствма Европы и мира. Конференция стала третьей и последней встречей руководителей трех стран (после Тегерана в 1943 г. и Ялты в 1945 г.).

Конференция проходила с 17 июля по 2 августа 1945 г. во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме, близ Берлина. К началу конференции во дворце были отремонтированы 37 помещений из 176, подготовлен центральный конференц-зал с тремя отдельными входами. Помещения предназначенные для советской делегации были отделаны в белых тонах, для американской делегации – в голубых, для английской делегации – в розовых.

Делегации были размещены на виллах в пригороде Потсдама – Бабельсберге, который практически не подвергся бомбардировкам и артобстрелам.

Состав делегаций

Американскую делегацию возглавил президент США Гарри Трумэн, который по договоренности трех сторон, председательствовал на всех заседаниях Потсдамской конференции. Трумэна сопрровождали государсвтенный секретарь США Джеймс Бирнс, начальник Штаба Армии США генерал Армии США Джордж Маршалл, командующий ВВС США генерал Армии США Генри Арнольд, главнокомандующий ВМС США адмирал флота Эрнст Кинг, начальник Личного штаба Президента США адмирал флота США Уильям Лихи и др.

Во главе советсккой делегации стоял председатель Совета народных комиссаров СССР и Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин. В работе конференции также принимал участие нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, 1-й заместитель наркома инос транных дел Андрей Вышинский, начальник Генерального штаба РККА генерал армии Алексей Антонов, маршал авиации Федор Фалалеев, главнокомандуюший ВМФ СССР адмирал флота Николай Кузнецов, посол в США Андрей Громыко и др.

Первоначально главой английской делегации являлся премьер-министр Уинстон Черчилль; во врея 1-го этапа работы конференции в Великобритании проходили выборы в Палаты общин, в связи с чем Черчилля сопровождал лидер оппозции Клемент Эттли, после того, как консерваторы проиграли выборы, Эттли 28 июля занял пост премьер-министра, возглавив одновременно и английскую делегацию на конференции. Черчилля сопрвождал министр иностранных дел Энтони Иден (25 июля он покинул конференцию, а 28 июля его преемником стал Эрнест Бевин). В состав английской делегации вошли также начальник Имперского Генерального штаба фельдмаршал Алан Брук, Высший командующий войсками Союзников на Средиземноморском театре военных действий фельдмаршал Гарольд Александер, 1-й морской лорд адмирал флота барон Эндрю Каннингхэм, главнокомандующий британскими оккупационными войсками в Германии фельдмаршал Бернард Монтгомери, начальник штаба ВВС маршал Королевских ВВС Чарльз Портэл, начяальник Личного штаба премьер-министра генерал Гастингс Исмей и др.

Предыстория

С идеей организовать новую встречу в верхах после капитуляции Германии пепрвым высказал У. Черчилль 11 мая 1945 г. в письме Г. Трумэну. Последний 16 мая на пресс-конференции озвучил возможность проведения подобной встречи. В ходе переговоров была определена дата встечи – середина июля, мес том был избран практически неразрушенный Потсдам (20 км от Берлина), контролировавшийся на тот момент советскими войсками.

Дата начмала встречи неоднократно переносилась Трумэном под различными предлогами, на самом деле он ждал проведения испытаний атомной бомбы и дал солгасие на начало конференции лишь получив информацию, что они пройдут со дня на день.

Американская и британская делегации прибыли 15 июля, после чего Черчилль и Трумэн посетили осмотрели разрушенный Берлин. Советская лелегация прибыла в Берлин поездом 16 июля.

17 июля в 12:00 состоялась беседа Сталина и Молотова с Трумэном и Бирнсом, встреча носила характер первого знакомства, поскольку Сталин и Трумэн ранее не вс тречались.

Ход конференции

Главная цель, стоявшпая перед участниками Потсдамской конференции – на основе решений Ятлинской конференции определить конкретные политические и экономические аспекты будущей Германии.

Конференция начала работу 17 июля, наряду с пленарными заседаниями, в которых принимали участие главе делегаций, также проводились совещания министров иностранных дел (и сопровождавших их дипломатов) и отдельно военных советников. Встреча в Потсдаме проходила в закрытом режиме без участия прессы.

22–23 июля Сталин и Молотов огласили на заседании конференции советские территориальные претензии к Турции, включая и требование о введении благоприятного для СССР режима использования Черноморских проливов. Однако американской и английской делагациям удалось отложить решение этого вопросы, посколько формально на конференции обсуждались вопросы, связанные с Германией. Советской делеагции уждалось добдиться внесения в заключительный протокол пункта о возможном пересмотра конвенции Монтрё, однако положение что оно должно проводиться «с учетом мнения турецкой стороны» сводило его значение на нет.

Вечером 24 июля Черчилль сообщил, что 25-го день английская делегация должна отбыть в Лондон, где должны быть оглашены итогов парламентских выборов. Работа возобновилась 28 июля, когда британскую делегацию уже возглавили лейбористы.

Серьезный разногласия на конференции вызвали вопросы раздела германского военного и торгового флотов, репараций и наказания нацистских военных преступников. США и Великобритании удалось добиться решения о выплате репараций каждый из сторон за счет своих зон оккупаций, что было явным ущемлением прав СССР, поскольку Восточная зона находилась в значительно более тяжелой экономической ситуации, чем Западная, огде было сосредоточено большинство работающих предприятий. При этом СССР обзяался удовлетворить репарационные претензии Польши из своей доли репараций.

В ходе обсуждения вопросов между главами трех стран обозначился целый ряд серьезных противоречий и несовпадений по мнениях по основным положениям послевоенного мира. При этом с Трумэном отношения у Сталина сложились значительно более натянутые, чем с Рузвельтом. США заняли значительно более непримиримую и не склонную к компромисам позицию, чем на предыдущих встречах. Наметившиеся на клонференции противоречия не были решены в последующие месяцы, а лишь обострились, положив начало в 1946 г. холодной войне.

Всего было проведено 13 заседаний, первой открылось 17 июля в 17:08, последнее закончилось 2 августа в 0:30.

В последний день конференции (1 августа) руководители трех стран приняли Протокол конференции, куда вошли основополагающие решения по урегулированию вопросов устройства послевоенной Европы, прежде всего, Германии.

Потсдамская декларация

Во время Потсдамской конференции Сталин от имени СССР подтвердил взятое ранее обязательство объявил войну Японии не позднее, чем через три месяца после капитуляции Германии.

26 июля была опублиикована т.н. Потсдамская декларация, которую подписали США, Великобритания и Китай, как основные страны, находящиеся в состоянии войны с Японией. Поскольку между Японией и СССР действовал подписанный в 1941 г. Советско-японский договор о взаимном нейтралитететакже, и СССР на тот момент не являлся стороной конфликта, представители СССР декларацию не подписывали (СССР присоединился к декларации 8 августа 1945 г., т.е. уже после завершения работы Потсдамской конференции).

В декларации страны-союзники потвердили свою решимость «вести войну против Японии до тех пор, пока она не прекратит свое сопротивление». Чтобы избежать ненужных жертв и разрушений, от Японии протребовали принять следующие требования:

«6. Навсегда должны быть устранены власть и влияние тех, кто обманул и ввел в заблуждение народ Японии...

7. До тех пор, пока такой новый порядок не будет установлен... пункты на японской территории, которые будут указаны союзниками, будут оккупированы...

8. ...Японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем.

9. Японским вооруженным силам после того, как они будут разоружены, будет разрешено вернуться к своим очагам...

10. ...Все военные преступники... должны понести суровое наказание...

12. Оккупационные войска союзников будут отведены из Японии, как только будут достигнуты эти цели...

13. Мы призываем правительство Японии провозгласить теперь же безоговорочную капитуляцию всех японских вооруженных сил...».

Японское правительство 28 июля требования декларации отклонило.

Решения Потсдамской конференции

Потсдамская конфыеренция приняла целый ряд важнейших решений, которые вошли в финальный Протокол, состоявший из 21-го пункта.

I. Об учреждении Совета министров иностранных дел. Такое Совет, куда входили министры Выеликобритании, СССР, Китая, Франции и США) создавался в Лондоне «для проведения необходимой подготовительной работы по мирному урегулированию». В 1945–1949 гг. состоялось шесть сессий Совета, после чего его деятельность была свернута из-за наличия непреодолимых противоречий между участниками.

II. Политические и экономические принципы, которыми необходимо руководствоваться при обращении с Германией в начальный контрольный период.

Страны-победительницы определили, что верховная власть в Германии будет осуществлять Контрольным советом, в состав которого войдут главнокомандующий оккупационными войсками СССР, США, Великобритании и Франции. Были также обозначены главные цели оккупации Германии:

– «полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвидация всей германской промышленности, которая может быть использована для военного производства, или контроль над ней», для чего подлежали упразднению «все сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы Германии, СС, СА, СД» и остальные военные и полувоенные, а также ветеранские организации, а «все вооружение, амуниция и орудия войны» и т.д. передаются союзникам либо уничтожаютя;

– «убедить немецкий народ..., что он не может избежать ответственности за то, что он навлек на себя...»;

– «уничтожить национал-социалистскую партию и ее филиалы и подконтрольные организации, распустить все нацистские учреждения, обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой форме, и предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганду».

Кроме того, страны-победительности декларировали:

– отмену всех «нацистских законов, которые создали базис для гитлеровского режима или которые установили дискриминацию на основе расы, религии или политических убеждений»;

– арест и предание суду военных преступников;

– исключение «с общественных или полуобщественных должностей и с ответственных постов в важных частных предприятиях» членов нацистской партии;

– исключение из образования «нацистских и милитаристских доктрин»;

– реорганизация судебной системы на принципах демократии;

– восстановление местного самоуправления на приницпах выборности, создание и поддержка демократических политических партий;

– разерешение, «с учетом необходимости поддержания военной безопасности», свободы слова, печати и религии, создание свободных профсоюзов.

Для решения политических вопросов, страны-участницы также определили оновные принципы экономической политики в отношении Германии:

– запрещение производства «вооружений, военного снаряжения и орудий войны», установление стогого контроля за производством «металлов, химических продуктов, машиностроения и... других предметов»;

–децентрализация экономики;

– приоритет в развитии сельского хозяйства и промышленности внутреннего потребления;

– принятие немедленных меры в организации ремонта транспорта, увеличения добычи угля, производства сельскохозяйственной продукции и ремонта жилищ и коммунальных предприятий.

III. Репарации с Германии регулировались рядом детальных положений. При этом стороны отказались от «всех претензий в отношении репараций на акции германских предприятий»: СССР – на Запада, Великобритания и США – на Востоке. Кроме того, было заявлено, что СССР «не имеет претензий на золото, захваченное союзными войсками в Германии».

IV. Передача германского военно-морского и торгового флота. На конференции было решено, что надводный ВМФ должен быть разделен поровну между СССР, Великобританией и США. Подводный флот затоплялся, за исключением 30 подлодок, которые также делились поровну между Союзниками.

V. Город Кёнигсберг и прилегающий к нему район. Было озвучено принципиальное согласие на передачу СССР Кёнигсберга и прилегающего к нему района и установления «прилегающей к Балтийскому морю части западной границы СССР... от пункта на восточном берегу Данцигской бухты к востоку – севернее Браунсберга – Гольдапа к стыку границ Литвы, Польской Республики и Восточной Пруссии».

VI. Военные преступники. Страны-участницы подтвердили «свои намерения предать этих преступников скорому и справедливому суду».

VII. Об Австрии. Было решено изучать в будущем вопрос о распространении компетенции Временного австрийского правительства на всю Австрию, а также было заявлено, что «репарации не должны взиматься с Австрии».

VIII. Польша. Конференция подтвердила, что «бывшие германские территории, расположенные к востоку от линии, проходящей от Балтийского моря чуть западнее Свинемюнде и отсюда вдоль реки Одер до слияния с рекой Западная Нейсе и вдоль реки Западная Нейсе до чехословацкой границы, включая ту часть Восточной Пруссии, которая в соответствии с решением Берлинской конференции не поставлена под управление» СССР, «и включая территорию бывшего свободного города Данцига, должны находиться под управлением Польского государства».

IX. Заключение мирных договоров и допущение в Организацию Объединенных Наций. Этот пункт предусматривал заключение мирных договоров с Италией, Болгарией, Финляндией, Венгрией и Румынией. Всем нейтральным странам, а также и тем, кто подпишет соответвующие договора, открывалась возможность вступления в ООН.

X. О подопечных территориях.

XI. Пересмотренная процедура Союзных контрольных комиссий в Румынии, Болгарии и Венгрии.

XII. Упорядоченное перемещение германского населения. Страны-участницы установили, «что должно быть предпринято перемещение в Германию немецкого населения или части его, оставшегося в Польше, Чехословакии и Венгрии».

XIII. Нефтеоборудование в Румынии.

XIV. Иран. Этот пункт предусматривал немедленный вывод союзных войск из Тегерана, а затем постепенный вывод войск и из лдр. районов Ирана.

XV. О международной зоне Танжера. Установлено, «что эта зона, включающая город Танжер и прилегающий к нему район, ввиду ее особого стратегического значения, должна остаться международной».

XVI. Черноморские проливы.

XVII. Международные внутренние водные пути.

XVIII. О конференции по внутриевропейскому транспорту.

XIX. Директива главнокомандующим, членам Союзного контрольного совета в германии.

XX. Использование союзной собственности для уплаты репараций странами-сателлитами или в качестве военных трофеев

XXI. Переговоры по военным вопросам.