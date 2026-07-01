ПОТСДАМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1945
ПОТСДАМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1945 года. Опубликована 26.07.1945 года в городе Потсдам от имени премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, президента США Гарри Трумэна и президента Китая Чан Кайши.
Потсдамская декларация содержала ультимативное требование безоговорочной капитуляции Японии как участника агрессивного Пакта трёх держав 1940 года и одного из виновников развязывания 2-й мировой войны. Декларация предусматривала ликвидацию в Японии власти и влияния милитаристов, временную оккупацию японской территории, выполнение Декларации правительств США, Великобритании и Китая, принятой на Каирской конференции 1943 года, и ограничение суверенитета Японии островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку, а также некоторыми менее крупными островами (эти острова должны были быть указаны впоследствии), наказание военных преступников, устранение всех препятствий к возрождению и укреплению в стране демократических традиций; перевод японской экономики на мирные рельсы и другое. В Потсдамской декларации содержалась угроза полного уничтожения японских вооружённых сил и опустошения японской территории в случае отказа Японии безоговорочно капитулировать. Японское правительство 28.7.1945 года отклонило требования Потсдамской декларации в расчёте на то, что, продолжая сопротивление, оно добьётся приемлемых для себя условий мира, которые обеспечат сохранение основ японского милитаристского государства. После присоединения 8.8.1945 года к Потсдамской декларации СССР и начала военных действий советских войск против Японии (смотреть Советско-японская война 1945 года) японское правительство 14.8.1945 года сообщило о принятии условий Потсдамской декларации 2.9.1945 года подписан Акт о капитуляции Японии, который обязал японское правительство и его преемников «честно выполнять условия Потсдамской декларации».
Исторические источники:
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1955. Вып. 11.