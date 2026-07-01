ПОТСДАМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1945

ПОТСДАМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1945 года. Опубликована 26.07.1945 года в городе Потсдам от имени премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилл я, президента США Гарри Трумэна и президента Китая Чан Кайши.

Потсдамская декларация со­дер­жа­ла уль­ти­ма­тив­ное тре­бо­ва­ние бе­зо­го­во­роч­ной ка­пи­ту­ля­ции Япо­нии как уча­ст­ни­ка аг­рес­сив­но­го Пак­та трёх дер­жав 1940 года и од­но­го из ви­нов­ни­ков раз­вя­зы­ва­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны . Дек­ла­ра­ция пре­ду­смат­ри­ва­ла ли­к­ви­да­цию в Япо­нии вла­сти и влия­ния ми­ли­та­ри­стов, временную ок­ку­па­цию японской тер­ри­то­рии, вы­пол­не­ние Дек­ла­ра­ции пра­ви­тельств США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ки­тая, при­ня­той на Ка­ир­ской кон­фе­рен­ции 1943 года, и ог­ра­ни­че­ние су­ве­ре­ни­те­та Япо­нии ост­ро­ва­ми Хон­сю, Хок­кай­до, Кю­сю, Си­ко­ку, а так­же не­ко­то­ры­ми ме­нее круп­ны­ми ост­ро­ва­ми (эти ост­ро­ва долж­ны бы­ли быть ука­за­ны впо­след­ст­вии), на­ка­за­ние во­енных пре­ступ­ни­ков, уст­ра­не­ние всех пре­пят­ст­вий к воз­ро­ж­де­нию и ук­ре­п­ле­нию в стра­не де­мо­кра­тических тра­ди­ций; пе­ре­вод японской эко­но­ми­ки на мир­ные рель­сы и другое. В Потсдамской декларации со­дер­жа­лась уг­ро­за пол­но­го унич­то­же­ния японских воо­ружённых сил и опус­то­ше­ния японской тер­ри­то­рии в слу­чае от­ка­за Япо­нии бе­зо­го­во­роч­но ка­пи­ту­ли­ро­вать. Японское пра­ви­тель­ст­во 28.7.1945 года от­кло­ни­ло тре­бо­ва­ния Потсдамской декларации в рас­чё­те на то, что, про­дол­жая со­про­тив­ле­ние, оно добь­ёт­ся при­ем­ле­мых для се­бя ус­ло­вий ми­ра, ко­то­рые обес­пе­чат со­хра­не­ние ос­нов японского ми­ли­та­ри­ст­ско­го го­су­дар­ст­ва. По­сле при­сое­ди­не­ния 8.8.1945 года к Потсдамской декларации СССР и на­ча­ла во­енных дей­ст­вий советских войск про­тив Япо­нии (смотреть Со­вет­ско-япон­ская вой­на 1945 года) японское пра­ви­тель­ст­во 14.8.1945 года со­об­щи­ло о при­ня­тии ус­ло­вий Потсдамской декларации 2.9.1945 года под­пи­сан Акт о ка­пи­ту­ля­ции Япо­нии, ко­то­рый обя­зал японское пра­ви­тель­ст­во и его пре­ем­ни­ков «че­ст­но вы­пол­нять ус­ло­вия Пот­сдам­ской дек­ла­рации».

Исторические ис­точники:

Сбор­ник дей­ст­вую­щих до­го­во­ров, со­гла­ше­ний и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных СССР с ино­стран­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми. М., 1955. Вып. 11.

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