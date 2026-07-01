ПОТРЕСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ПОТРЕСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - деятель российского социал-демократического движения.

Из дво­рян. Окон­чил ес­тественное от­де­ле­ние фи­зи­ко-ма­те­ма­тического фа­куль­те­та Санкт-Пе­тербургского уни­верситета (1891), в 1891-1893 годы учил­ся так­же на юри­дическом факультете. С начала 1890-х годов - мар­к­сист. Член Пе­тер­бург­ско­го «Сою­за борь­бы за ос­во­бо­ж­де­ние ра­бо­че­го клас­са», осе­нью 1896 года фак­ти­че­ски воз­гла­вил его. В де­каб­ре аре­сто­ван, в 1897-1899 годы в ссыл­ке в Вят­ской губернии. В це­лом при­зна­вал не­об­хо­ди­мость ре­фор­ми­ро­ва­ния мар­ксиз­ма в со­от­вет­ст­вии с но­вы­ми ис­то­рическими ус­ло­вия­ми, од­на­ко в конце 1890-х годов вы­сту­пил с рез­кой кри­ти­кой Э. Берн­штей­на, счи­тая, что он не ре­фор­ми­ро­вал, а раз­ру­шал уче­ние. На поч­ве не­при­ятия берн­штей­ни­ан­ст­васбли­зил­ся с В.И. Ле­ни­ным. В апреле 1900 года вы­ехал в Гер­ма­нию, один из ини­циа­то­ров из­да­ния газеты «Ис­кра», уча­ст­во­вал в её ре­дак­ти­ро­ва­нии (1900-1905 годы, кро­ме № 46-52). В 1901-1903 годы на ле­че­нии в Швей­ца­рии. Идей­но всё боль­ше рас­хо­дил­ся с Ле­ни­ным, счи­тая, что он ви­дит в ра­бо­чем клас­се лишь по­слуш­ное ору­дие партийной тео­кра­тии. Уча­ст­во­вал в ра­бо­те 2-го съез­да РСДРП (1903), член его про­грамм­ной ко­мис­сии, ав­тор од­ной из двух ре­зо­лю­ций об от­но­ше­нии к ли­бе­ра­лам (обе при­ня­ты на съез­де), до­пус­кав­шей со­гла­ше­ние с ни­ми на оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях. При рас­ко­ле пар­тии на две фрак­ции примк­нул к мень­ше­ви­кам, во­шёл в чис­ло их ли­де­ров. По­ле­ми­зи­ро­вал с Ле­ни­ным по прин­ци­пи­аль­ным во­про­сам строе­ния и функ­ций пар­тии. В РСДРП, по мне­нию Потресова, не имею­щей ре­аль­ных свя­зей с ра­бо­чей сре­дой, в от­сут­ст­вие кон­тро­ли­рую­ще­го влия­ния этой сре­ды ги­пер­тро­фи­ро­ва­но ру­ко­во­дя­щее на­ча­ло, что при­во­дит к бю­ро­кра­ти­за­ции пар­тии.

Вер­нул­ся в Рос­сию по­сле опуб­ли­ко­ва­ния Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года, ре­дак­тор мень­ше­ви­ст­ских га­зет «На­ча­ло» (1905), «Нев­ский го­лос» (1905). Ли­дер «ли­к­ви­да­то­ров», вы­сту­пал за ли­к­ви­да­цию не­ле­галь­ных партийных ор­га­ни­за­ций, под­дер­жал вы­дви­ну­тую П.Б. Ак­сель­ро­дом идею со­зы­ва ра­бо­че­го съез­да с це­лью об­ра­зо­ва­ния ле­галь­ной ра­бо­чей пар­тии. Ос­тал­ся в Рос­сии по­с­ле «Третье­июнь­ско­го пе­ре­во­ро­та» 1907 года. Был убе­ж­дён в не­воз­мож­но­сти и да­же вред­но­сти ру­ко­во­дства пар­ти­ей из эмиг­ра­ции. В 1908 и 1912 годы под­вер­гал­ся крат­ко­временным аре­стам. Один из ре­дак­то­ров (совместно с Ю.О. Мар­то­вым, П.П. Мас­ло­вым и другими) из­да­ния «Об­ще­ст­вен­ное дви­же­ние в Рос­сии в на­ча­ле XX ве­ка» (тома 1-4, 1909-1914 годы). Ор­га­ни­зо­вал вы­пуск ле­галь­но­го мень­ше­ви­ст­ско­го ж. «На­ша за­ря» (1910-1914). Ав­тор се­рии ста­тей, в ко­то­рых под­верг кри­ти­ке кон­цеп­цию про­ле­тар­ской куль­ту­ры А.А. Бо­гда­но­ва. Счи­тал, что ра­бо­чий, по­гло­щён­ный прак­тической ре­во­люционной дея­тель­но­стью, не име­ет вре­ме­ни для за­ня­тий ху­дожественным твор­че­ст­вом, он дол­жен при­об­щать­ся к ми­ро­вой куль­ту­ре, а не из­мыш­лять «сво­их соб­ст­вен­ных ху­дож­ни­ков». С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны Потресов вы­сту­пил ли­де­ром пат­рио­тического на­прав­ле­ния в сре­де российских со­ци­ал-де­мо­кра­тов. По­ра­же­ние Гер­ма­нии, по мне­нию Потресова, от­кры­ло бы не­срав­нен­но луч­шие пер­спек­ти­вы для со­циа­ли­стического дви­же­ния, чем по­ра­же­ние стран Ан­тан­ты. Уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти ра­бо­чих групп Центральных и Московских во­ен­но-про­мыш­лен­ных ко­ми­те­тов. В мае 1917 года вер­нул­ся в Пет­ро­град, ре­дак­тор мень­ше­ви­ст­ской газеты «День». Ли­дер фрак­ции мень­ше­виков-обо­рон­цев. Сто­рон­ник коа­ли­ции ли­бе­ра­лов и со­циа­ли­стов во Временном пра­ви­тель­ст­ве, от­стаи­вал идею еди­не­ния про­ле­та­риа­та и бур­жуа­зии во имя со­хра­не­ния го­су­дар­ст­вен­но­сти. При­ход боль­ше­ви­ков к вла­сти в Пет­ро­гра­де в хо­де Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года рас­це­нил как «убий­ст­во де­мо­кра­тии» и тор­же­ст­во «со­циа­лиз­ма ду­ра­ков». В знак про­тес­та про­тив при­ня­то­го ЦК РСДРП (объ­е­ди­нён­ной) ре­ше­ния о со­гла­ше­нии со­ци­ал-де­мо­кра­тов с боль­ше­ви­ка­ми и об от­ка­зе от во­оружённой борь­бы с ни­ми вы­шел из со­ста­ва ЦК этой пар­тии, об­ра­зо­вал со свои­ми сто­рон­ни­ка­ми аль­тер­на­тив­ный партийный центр - Временное бю­ро со­ци­ал-де­мо­кра­тов. В сентябре 1918 года пе­ре­шёл на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние, уча­ст­во­вал в за­се­да­ни­ях Сою­за воз­ро­ж­де­ния Рос­сии (впо­след­ст­вии счи­тал этот шаг ошиб­кой). В сентябре 1919 года аре­сто­ван Пет­рогр. ЧК, ос­во­бо­ж­дён в но­ябре то­го же го­да под по­ру­чи­тель­ст­во мень­ше­ви­ст­ских ли­де­ров и бла­го­да­ря вме­ша­тель­ст­ву Н.И. Бу­ха­ри­на, Л.Б. Кра­си­на и А.В.Лу­на­чар­ско­го. За­ни­мал­ся на­учной и пре­по­да­ва­тель­ской ра­бо­той. В начале 1925 года по­лу­чил раз­ре­ше­ние на вы­езд для ле­че­ния за гра­ни­цу в об­мен на пе­ре­да­чу Институту В.И. Ле­ни­на при ЦК ВКП(б) под­лин­ни­ков ле­нин­ских пи­сем. Жил в Бер­ли­не, за­тем в Па­ри­же. Опуб­ли­ко­вал книгу «В пле­ну у ил­лю­зий: мой спор с офи­ци­аль­ным мень­ше­виз­мом» (Па­риж, 1927). При­зы­вал к объ­е­ди­не­нию всех де­мо­кра­тических сил про­тив дик­та­ту­ры боль­ше­ви­ков. Пре­ду­пре­ж­дал сто­рон­ни­ков со­циа­ли­стической идеи, что на­сту­пит мо­мент, ко­гда об­ще­ст­во вос­ста­нет про­тив это­го «ги­гант­ско­го» и «из­на­чаль­но об­ре­чён­но­го» со­ци­аль­но­го экс­пе­ри­мен­та, и то­гда ви­нов­ны­ми ока­жут­ся не толь­ко те, кто его воз­глав­лял, но и са­ма идея со­циа­лиз­ма. В эмиг­ра­ции со­труд­ни­чал в вы­пус­кав­шем­ся А.Ф. Ке­рен­ским журнале «Дни», из­да­вал книж­ную се­рию «Биб­лио­те­ка де­мо­кра­ти­че­ско­го со­циа­лиз­ма» (1925-1930), журнал «За­пис­ки со­ци­ал-де­мо­кра­та» (1931-1934). По­хо­ро­нен на клад­би­ще Пер-Ла­шез в Па­ри­же.

Сочинения:

Этю­ды о рус­ской ин­тел­ли­ген­ции. СПб., 1906;

Вой­на и во­про­сы ме­ж­ду­на­род­но­го де­мо­кра­ти­че­ско­го соз­на­ния. П., 1916;

Из­бран­ное. М., 2002;

Ак­сель­род П.Б., Мар­тов Ю.О., По­тре­сов А.Н. О ре­во­лю­ции и со­циа­лиз­ме. М., 2010.

Исторические ис­точники:

Из ар­хи­ва А.Н. По­тре­со­ва. М., 2007. Вып. 1-2;

Ю.О. Мар­тов и А.Н. По­тре­сов. Пись­ма. 1898-1913. М., 2007.