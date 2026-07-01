ПОТРЕСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ПОТРЕСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - деятель российского социал-демократического движения.
Из дворян. Окончил естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета (1891), в 1891-1893 годы учился также на юридическом факультете. С начала 1890-х годов - марксист. Член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», осенью 1896 года фактически возглавил его. В декабре арестован, в 1897-1899 годы в ссылке в Вятской губернии. В целом признавал необходимость реформирования марксизма в соответствии с новыми историческими условиями, однако в конце 1890-х годов выступил с резкой критикой Э. Бернштейна, считая, что он не реформировал, а разрушал учение. На почве неприятия бернштейнианствасблизился с В.И. Лениным. В апреле 1900 года выехал в Германию, один из инициаторов издания газеты «Искра», участвовал в её редактировании (1900-1905 годы, кроме № 46-52). В 1901-1903 годы на лечении в Швейцарии. Идейно всё больше расходился с Лениным, считая, что он видит в рабочем классе лишь послушное орудие партийной теократии. Участвовал в работе 2-го съезда РСДРП (1903), член его программной комиссии, автор одной из двух резолюций об отношении к либералам (обе приняты на съезде), допускавшей соглашение с ними на определённых условиях. При расколе партии на две фракции примкнул к меньшевикам, вошёл в число их лидеров. Полемизировал с Лениным по принципиальным вопросам строения и функций партии. В РСДРП, по мнению Потресова, не имеющей реальных связей с рабочей средой, в отсутствие контролирующего влияния этой среды гипертрофировано руководящее начало, что приводит к бюрократизации партии.
Вернулся в Россию после опубликования Манифеста 17 октября 1905 года, редактор меньшевистских газет «Начало» (1905), «Невский голос» (1905). Лидер «ликвидаторов», выступал за ликвидацию нелегальных партийных организаций, поддержал выдвинутую П.Б. Аксельродом идею созыва рабочего съезда с целью образования легальной рабочей партии. Остался в России после «Третьеиюньского переворота» 1907 года. Был убеждён в невозможности и даже вредности руководства партией из эмиграции. В 1908 и 1912 годы подвергался кратковременным арестам. Один из редакторов (совместно с Ю.О. Мартовым, П.П. Масловым и другими) издания «Общественное движение в России в начале XX века» (тома 1-4, 1909-1914 годы). Организовал выпуск легального меньшевистского ж. «Наша заря» (1910-1914). Автор серии статей, в которых подверг критике концепцию пролетарской культуры А.А. Богданова. Считал, что рабочий, поглощённый практической революционной деятельностью, не имеет времени для занятий художественным творчеством, он должен приобщаться к мировой культуре, а не измышлять «своих собственных художников». С началом 1-й мировой войны Потресов выступил лидером патриотического направления в среде российских социал-демократов. Поражение Германии, по мнению Потресова, открыло бы несравненно лучшие перспективы для социалистического движения, чем поражение стран Антанты. Участвовал в деятельности рабочих групп Центральных и Московских военно-промышленных комитетов. В мае 1917 года вернулся в Петроград, редактор меньшевистской газеты «День». Лидер фракции меньшевиков-оборонцев. Сторонник коалиции либералов и социалистов во Временном правительстве, отстаивал идею единения пролетариата и буржуазии во имя сохранения государственности. Приход большевиков к власти в Петрограде в ходе Октябрьской революции 1917 года расценил как «убийство демократии» и торжество «социализма дураков». В знак протеста против принятого ЦК РСДРП (объединённой) решения о соглашении социал-демократов с большевиками и об отказе от вооружённой борьбы с ними вышел из состава ЦК этой партии, образовал со своими сторонниками альтернативный партийный центр - Временное бюро социал-демократов. В сентябре 1918 года перешёл на нелегальное положение, участвовал в заседаниях Союза возрождения России (впоследствии считал этот шаг ошибкой). В сентябре 1919 года арестован Петрогр. ЧК, освобождён в ноябре того же года под поручительство меньшевистских лидеров и благодаря вмешательству Н.И. Бухарина, Л.Б. Красина и А.В.Луначарского. Занимался научной и преподавательской работой. В начале 1925 года получил разрешение на выезд для лечения за границу в обмен на передачу Институту В.И. Ленина при ЦК ВКП(б) подлинников ленинских писем. Жил в Берлине, затем в Париже. Опубликовал книгу «В плену у иллюзий: мой спор с официальным меньшевизмом» (Париж, 1927). Призывал к объединению всех демократических сил против диктатуры большевиков. Предупреждал сторонников социалистической идеи, что наступит момент, когда общество восстанет против этого «гигантского» и «изначально обречённого» социального эксперимента, и тогда виновными окажутся не только те, кто его возглавлял, но и сама идея социализма. В эмиграции сотрудничал в выпускавшемся А.Ф. Керенским журнале «Дни», издавал книжную серию «Библиотека демократического социализма» (1925-1930), журнал «Записки социал-демократа» (1931-1934). Похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже.
Сочинения:
Этюды о русской интеллигенции. СПб., 1906;
Война и вопросы международного демократического сознания. П., 1916;
Избранное. М., 2002;
Аксельрод П.Б., Мартов Ю.О., Потресов А.Н. О революции и социализме. М., 2010.
Исторические источники:
Из архива А.Н. Потресова. М., 2007. Вып. 1-2;
Ю.О. Мартов и А.Н. Потресов. Письма. 1898-1913. М., 2007.