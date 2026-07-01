ПОТРЕБНОСТИ
ПОТРЕБНОСТИ - в экономике, исходный импульс хозяйственной деятельности людей.
Понятие «экономия» формировалось через антитезу насущных, жизнеобеспечивающих потребностей и избыточных потребностей, в том числе потребности в увеличении денег, порождающей хрематистику (Аристотель). Это противопоставление отразило проявившееся в развитии цивилизации столкновение тенденций стремления к роскоши и их порицания: сибаритство и законодательство Ликурга в Спарте (образец для Ксенофонта и Платона); философские споры эпикурейцев и стоиков; законы против роскоши (leges sumptuariae) в поздней Римской республике, попранные баснословным расточительством в Римской империи; христианский аскетизм как обуздание материальных потребностей (проповедуемое схоластикой) и многочисленные законы против роскоши, свидетельствующие о её неискоренимости в феодальной Западной Европе. С эпохи Возрождения появляется взгляд на излишества в потребностях как на условие и стимул роста материальной культуры, благотворного не только для наслаждения богатых, но и для обеспечения работой бедных классов социальных (Поджо Браччолини, У. Петти, Ш.Л. Монтескьё и другие). Одновременно продолжается в разных формах традиция борьбы с роскошью (в проповедях Дж. Савонаролы и уравнительном коммунизме; в женевском кальвинизме и английском пуританизме; в философии Б. Паскаля, Ж.Ж. Руссо и других).
В политической экономии возникла идея относительности и возвышения личных потребностей (уже у А. Смита), отождествления роскоши со всем тем, что не является насущными потребностями в данной группе или поколении (В. Рошер), а после введения А. Маршаллом категории «эластичность» - проведение различия между низкой эластичностью насущных потребностей и высокой эластичностью изысканных потребностей. В рамках немецкой историческй школы сложились 2 противоположных понимания (В. Зомбарта и М. Вебера) роли избыточных чувственных потребностей (или их ограничения) в происхождении капитализма.
Австрийская школа основала субъективистскую теорию меновой ценности хозяйственных благ на шкалировании индивидуальных потребностей по степени их насущности и на противопоставлении «родовых» и конкретных потребностей в материальных благах. Э. Бём-Баверк из потребностей в заботе о будущем выводил категорию капитала, а из недооценки будущих потребностей - существование ссудного процента. Распространение модели экономического человека и социологического понятия «альтруизм» повлекло дискуссии о соотношении эгоистических и альтруистических потребностей, стимулировавшие новые подходы к классификации потребностей. Наиболее оригинальную концепцию, предвосхитившую 5-уровневую схему А. Маслоу, предложил М.И. Туган-Барановский.