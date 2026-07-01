ПОТРЕБНОСТИ

ПОТРЕБНОСТИ - в экономике, исходный импульс хозяйственной деятельности людей.

По­ня­тие «эко­но­мия» фор­ми­ро­ва­лось че­рез ан­ти­те­зу на­сущ­ных, жиз­не­обес­пе­чи­ваю­щих потребностей и из­бы­точ­ных потребностей, в том числе по­треб­но­сти в уве­ли­че­нии де­нег, по­ро­ж­даю­щей хре­ма­ти­сти­ку (Ари­сто­тель). Это про­ти­во­пос­тав­ле­ние от­ра­зи­ло про­явив­шее­ся в раз­ви­тии ци­ви­ли­за­ции столк­но­ве­ние тен­ден­ций стрем­ле­ния к рос­ко­ши и их по­ри­ца­ния: си­ба­рит­ст­во и за­ко­но­да­тель­ст­во Ли­кур­га в Спар­те (об­ра­зец для Ксе­но­фон­та и Пла­то­на); фи­лософские спо­ры эпи­ку­рей­цев и стои­ков; за­ко­ны про­тив рос­ко­ши (leges sumptuariae) в позд­ней Римской рес­пуб­ли­ке, по­пран­ные бас­но­слов­ным рас­то­чи­тель­ст­вом в Римской им­пе­рии; хри­сти­ан­ский ас­ке­тизм как обуз­да­ние ма­те­ри­аль­ных потребностей (про­по­ве­дуе­мое схо­ла­сти­кой) и мно­го­численные за­ко­ны про­тив рос­ко­ши, сви­де­тель­ст­вую­щие о её не­ис­ко­ре­ни­мо­сти в феодальной Западной Ев­ро­пе. С эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния по­яв­ля­ет­ся взгляд на из­ли­ше­ст­ва в потребностях как на ус­ло­вие и сти­мул рос­та ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры, бла­го­твор­но­го не толь­ко для на­сла­ж­де­ния бо­га­тых, но и для обес­пе­че­ния ра­бо­той бед­ных клас­сов со­ци­аль­ных (Под­жо Брач­чо­ли­ни, У. Пет­ти, Ш.Л. Мон­тес­кьё и другие). Од­но­вре­мен­но про­дол­жа­ет­ся в раз­ных фор­мах тра­ди­ция борь­бы с рос­ко­шью (в про­по­ве­дях Дж. Са­во­на­ро­лы и урав­ни­тель­ном ком­му­низ­ме; в же­нев­ском каль­ви­низ­ме и английском пу­ри­та­низ­ме; в фи­ло­со­фии Б. Пас­ка­ля, Ж.Ж. Рус­со и других).

В по­ли­ти­че­ской эко­но­мии воз­ник­ла идея от­но­си­тель­но­сти и воз­вы­ше­ния лич­ных потребностей (уже у А. Сми­та), ото­жде­ст­в­ле­ния рос­ко­ши со всем тем, что не яв­ля­ет­ся на­сущ­ны­ми потребностями в дан­ной груп­пе или по­ко­ле­нии (В. Ро­шер), а по­сле вве­де­ния А. Мар­шал­лом ка­те­го­рии «эла­стич­ность» - про­ве­де­ние раз­ли­чия ме­ж­ду низ­кой эла­стич­но­стью на­сущ­ных потребностей и вы­со­кой эла­стич­но­стью изы­скан­ных потребностей. В рам­ках немецкой ис­то­рическй шко­лы сло­жи­лись 2 про­ти­во­по­лож­ных по­ни­ма­ния (В. Зом­бар­та и М. Ве­бе­ра) ро­ли из­бы­точ­ных чув­ст­вен­ных потребностей (или их ог­ра­ни­че­ния) в про­ис­хо­ж­де­нии ка­пи­та­лиз­ма.

Ав­ст­рий­ская шко­ла ос­но­ва­ла субъ­ек­ти­ви­ст­скую тео­рию ме­но­вой цен­но­сти хо­зяйственных благ на шка­ли­ро­ва­нии ин­ди­ви­ду­аль­ных потребностей по сте­пе­ни их на­сущ­но­сти и на про­ти­во­пос­тав­ле­нии «ро­до­вых» и кон­крет­ных потребностей в ма­те­ри­аль­ных бла­гах. Э. Бём-Ба­верк из потребностей в за­бо­те о бу­ду­щем вы­во­дил ка­те­го­рию ка­пи­та­ла, а из не­до­оцен­ки бу­ду­щих потребностей - су­ще­ст­во­ва­ние ссуд­но­го про­цен­та. Рас­про­ст­ра­не­ние мо­де­ли эко­но­мического че­ло­ве­ка и со­цио­ло­гического по­ня­тия «аль­тру­изм» по­влек­ло дис­кус­сии о со­от­но­ше­нии эгои­стических и аль­труи­стических потребностей, сти­му­ли­ро­вав­шие но­вые под­хо­ды к клас­си­фи­ка­ции потребностей. Наи­бо­лее ори­ги­наль­ную кон­цеп­цию, пред­вос­хи­тив­шую 5-уров­не­вую схе­му А. Мас­лоу, пред­ло­жил М.И. Ту­ган-Ба­ра­нов­ский.

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