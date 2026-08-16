Потре́сов, Александр Николаевич

Потре́сов, Александр Николаевич (19[31].08.1869, Москва — 11.07.1934, Париж) — российский политический деятель. Из дворян. В 1891 окончил естественное отделение физико-­математического факультета Санкт-­Петербургского факультета. С 1892 — член марксистского кружка, в котором состояли также П. Б. Струве и Ю. О. Мартов . В 1894 организовал в России легальное издание марксистской литературы. В 1896 участвовал в Лондонском конгрессе Интернационала 2‑го . В 1896 — член Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса. В декабре арестован, в 1898 сослан в Вятскую губернию. В 1900–1905 — в эмиграции. Член редакции «Искры». Один из лидеров Российской социал-­демократической рабочей партии (РСДРП), меньшевик. Редактировал газеты «Начало» и «Невский голос». Делегат IV и V съездов РСДРП. Сторонник ликвидаторства , с 1910 выпускал журналы «Наша заря», «Наше дело», «Дело». В 1908–1915 неоднократно арестовывался. В 1909–1914 вместе с Ю. О. Мартовым и П. П. Масловым — соредактор и участник 4‑томного издания «Общественное движение в России в начале XX века». Во время Первой мировой вой­ны 1914–1918 — «оборонец». Участвовал в работе Центрального и Московского военно-­промышленных комитетов . В 1917 — член РСДРП (объединенная). Избран в Учредительное собрание 1918 . В декабре 1917 П. и его сторонники, составлявшие правое крыло партии, отказались участвовать в выборах ЦК и создали Временное бюро социал-­демократов. В сентябре 1918. П. вышел из РСДРП. Участник Союза возрождения России . В сентябре—ноябре 1919 находился под арестом. В 1925 выехал для лечения за границу. Издавал «Библиотеку демократического социализма», журнал «Записки социал-­демократа». Характеризовал большевистский режим как реакционный и эксплуататорский.

Соч. : Этюды о русской интеллигенции. СПб., 1906; В плену у иллюзий. Мой спор с официальным меньшевизмом. Париж, 1927; Посмертный сборник произведений А. Н. Потресова. Париж, 1937; Избранное. М., 2005; Рубикон. 1917–1918. М., 2016.

Лит .: Социал-­демократическое движение в России. Материалы. Т. 1 / Под ред. А. Н. Потресова и Б. И. Николаевского. М.–Л., 1928; Из архива А. Н. Потресова. Вып. 1–2. М., 2007; Ю. О. Мартов и А. Н. Потресов. Письма 1898–1913. М., 2007; Ненароков А. П. Правый меньшевизм: прозрения российской социал-­демократии. М., 2011. А. В. Шубин .