ПОТОП (ВТОРЖЕНИЕ)
ПОТОП (ВТОРЖЕНИЕ) - шведское вторжение в Речь Посполитую в ходе Северной войны 1655-1660 годов.
В июле 1655 года Швеция, не дожидаясь конца шведско-польского Штумсдорфского перемирия 1635 года, вторглась в РП с территории Поморья и Ливонии. В результате войны с Русским государством, начавшейся в 1654 году (смотреть Русско-польские войны XVII века), и внутриполитических противоречий РП была ослаблена. В июле - ноябре 1655 года войска шведского короля Карла X Густава заняли Великую Польшу, Мазовию, Малую Польшу, большую часть Королевской Пруссии. Коронная польская армия и шляхетские ополчения отдельных провинций сдались почти без сопротивления, значительная часть шляхты и магнатов, в том числе гетманы С. Потоцкий и С. Лянцкоронский, перешли на сторону шведов. 20.10.1655 года князь Я. Радзивилл разорвал Люблинскую унию 1569 года и подписал унию Великого княжества Литовского (ВКЛ) со Швецией. Польский король Ян II Казимир выехал из страны в Опольскую Силезию, находившуюся в его временном владении. Политика Швеции на захваченных землях (вывоз культурных ценностей, реквизиция ценностей и продовольствия, разграбление католических храмов и святынь (сами шведы были протестантами)) вызывала недовольство населения. К концу 1655 года оно вылилось в организацию массового сопротивления (ранее всего - в Великой Польше; особенно широкий размах приобрело в Краковском воеводстве), в котором приняли участие представители всех сословий польского общества во главе с региментарием (заместитель гетмана) С. Чарнецким. В ВКЛ в борьбу с Радзивиллом вступил витебский воевода П. Сапега. Общему патриотическому подъёму в РП способствовала героическая успешная оборона монастыря паулинов Ясна-Гура в Ченстохове (18.11-26.12.1655). В городе Тышовце, в окрестностях Замосця (Замостья), по инициативе Чарнецкого 29.12.1655 года учреждена конфедерация из состава коронной польской армии, возглавленная королём и коронными гетманами Потоцким и Лянцкоронским, незадолго до этого покинувшими шведский лагерь (в январе 1656 года, после возвращения в РП Яна II Казимира, преобразована в генеральную конфедерацию). Объединение всех польских патриотических сил положило начало освобождению РП от шведов, завершившемуся после подписания Оливского мира 1660 года.
«Потоп» значительно подорвал экономический потенциал РП, страна понесла огромные людские потери (точная цифра неизвестна, считаются сопоставимыми с боевыми потерями Польши во 2-й мировой войне), были безвозвратно утрачены многие культурные ценности. Событиям шведского вторжения посвящены роман Г. Сенкевича «Потоп» (1884-1886) и одноимённый фильм Е. Гофмана (1974).