ПОТОП (ВТОРЖЕНИЕ)

ПОТОП (ВТОРЖЕНИЕ) - шведское вторжение в Речь Посполитую в ходе Северной войны 1655-1660 годов.

В ию­ле 1655 года Шве­ция, не до­жи­да­ясь кон­ца швед­ско-польского Штумс­дорф­ско­го пе­ре­ми­рия 1635 года, втор­глась в РП с тер­ри­то­рии По­мо­рья и Ли­во­нии. В ре­зуль­та­те вой­ны с Русским государством, на­чав­шей­ся в 1654 году (смотреть Рус­ско-поль­ские вой­ны XVII века), и внут­ри­по­ли­тических про­ти­во­ре­чий РП бы­ла ос­лаб­ле­на. В ию­ле - но­ябре 1655 года вой­ска шведского ко­ро­ля Кар­ла X Гус­та­ва за­ня­ли Ве­ли­кую Поль­шу, Ма­зо­вию, Ма­лую Поль­шу, большую часть Ко­ро­лев­ской Прус­сии. Ко­рон­ная польская ар­мия и шля­хет­ские опол­че­ния отдельных про­вин­ций сда­лись поч­ти без со­про­тив­ле­ния, зна­чительная часть шлях­ты и маг­на­тов, в том числе гет­ма­ны С. По­тоц­кий и С. Лянц­ко­рон­ский, пе­ре­шли на сто­ро­ну шве­дов. 20.10.1655 года князь Я. Рад­зи­вилл ра­зо­рвал Люб­лин­скую унию 1569 года и под­пи­сал унию Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го (ВКЛ) со Шве­ци­ей. Польский ко­роль Ян II Ка­зи­мир вы­ехал из стра­ны в Ополь­скую Си­ле­зию, на­хо­див­шую­ся в его временном вла­де­нии. По­ли­ти­ка Шве­ции на за­хва­чен­ных зем­лях (вы­воз куль­тур­ных цен­но­стей, ре­к­ви­зи­ция цен­но­стей и про­до­воль­ст­вия, раз­граб­ле­ние ка­то­лических хра­мов и свя­тынь (са­ми шве­ды бы­ли про­тес­тан­та­ми)) вы­зы­ва­ла не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния. К концу 1655 года оно вы­ли­лось в ор­га­ни­за­цию мас­со­во­го со­про­тив­ле­ния (ра­нее все­го - в Великой Поль­ше; осо­бен­но ши­ро­кий раз­мах при­об­ре­ло в Кра­ков­ском вое­вод­ст­ве), в ко­то­ром при­ня­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли всех со­сло­вий польского об­ще­ст­ва во гла­ве с ре­ги­мен­та­ри­ем (заместитель гет­ма­на) С. Чар­нец­ким. В ВКЛ в борь­бу с Рад­зи­вил­лом всту­пил ви­теб­ский вое­во­да П. Са­пе­га. Об­ще­му пат­рио­тическому подъ­ё­му в РП спо­соб­ст­во­ва­ла ге­ро­ическая ус­пеш­ная обо­ро­на мо­на­сты­ря пау­ли­нов Яс­на-Гу­ра в Чен­сто­хо­ве (18.11-26.12.1655). В городе Ты­шов­це, в ок­ре­ст­но­стях За­мос­ця (За­мос­тья), по ини­циа­ти­ве Чар­нец­ко­го 29.12.1655 года уч­ре­ж­де­на кон­фе­де­ра­ция из со­ста­ва ко­рон­ной польской ар­мии, воз­глав­лен­ная ко­ро­лём и ко­рон­ны­ми гет­ма­на­ми По­тоц­ким и Лянц­ко­рон­ским, не­за­дол­го до это­го по­ки­нув­ши­ми шведский ла­герь (в январе 1656 года, по­сле воз­вра­ще­ния в РП Яна II Ка­зи­ми­ра, пре­об­ра­зо­ва­на в ге­не­раль­ную кон­фе­де­ра­цию). Объ­е­ди­не­ние всех польских пат­рио­тических сил по­ло­жи­ло на­ча­ло ос­во­бо­ж­де­нию РП от шве­дов, за­вер­шив­ше­му­ся по­сле под­пи­са­ния Олив­ско­го ми­ра 1660 года.

«Потоп» зна­чи­тель­но по­дор­вал эко­но­мический по­тен­ци­ал РП, стра­на по­нес­ла ог­ром­ные люд­ские по­те­ри (точ­ная циф­ра не­из­вест­на, счи­та­ют­ся со­пос­та­ви­мы­ми с бое­вы­ми по­те­ря­ми Поль­ши во 2-й ми­ро­вой вой­не), бы­ли без­воз­врат­но ут­ра­че­ны многие куль­тур­ные цен­но­сти. Со­бы­ти­ям шведского втор­же­ния по­свя­ще­ны ро­ман Г. Сен­ке­ви­ча «По­топ» (1884-1886) и од­но­имённый фильм Е. Гоф­ма­на (1974).

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