ПОТОК СОЗНАНИЯ

ПОТОК СОЗНАНИЯ - в литературе, повествовательная техника, состоящая в максимально непосредственном воспроизведении автором возникающих у героя впечатлений, желаний, импульсов, вообще любых мыслей до и вне их логической организации.

К литературе потока сознания от­но­сят пре­имущественно западно мо­дер­ни­ст­скую про­зу XX века, раз­ви­вав­шую­ся под влия­ни­ем ин­туи­ти­виз­ма А. Берг­со­на и пси­хо­ана­ли­за З. Фрей­да (вни­ма­ние к бес­соз­на­тель­но­му, ме­тод сво­бод­ных ас­со­циа­ций и другое). Тер­мин «Поток сознания» воз­ник в пси­хо­ло­гии и впер­вые упот­реб­лён в книге «На­уч­ные ос­но­вы пси­хо­ло­гии» (1890) У. Джейм­са. При­ме­ни­тель­но к литературе его в 1918 году ис­поль­зо­ва­ла английская пи­са­тель­ни­ца и кри­тик М. Синк­лер в ста­тье о ро­ма­не «Ост­ро­вер­хие кры­ши» (1915) Д. Ри­чард­сон. Поток сознания в литературном про­из­ве­де­нии пред­став­ля­ет со­бой осо­бую фор­му внут­рен­не­го мо­но­ло­га пер­со­на­жа (ими­ти­рую­щую его внут­рен­нюю речь), ко­то­рая ха­рак­те­ри­зу­ет­ся край­ней сте­пе­нью не­дос­ка­зан­но­сти, об­ры­воч­но­стью и ас­со­циа­тив­но­стью ус­та­нав­ли­вае­мых свя­зей и мо­жет быть пре­рва­на ав­тор­ски­ми ком­мен­та­рия­ми, слу­жа­щи­ми для ещё боль­шей ло­гической де­зин­те­гра­ции; воз­мож­на так­же фор­ма не­соб­ст­вен­но- пря­мой ре­чи (речь ге­роя вы­де­ле­на в по­то­ке ав­тор­ской ре­чи лишь сти­ли­сти­че­ски). Поток сознания был под­го­тов­лен об­ра­щён­ной к пси­хо­ло­гическому ана­ли­зу литературой XVIII-XIX веков: «Жизнь и мне­ния Три­ст­ра­ма Шен­ди, джент­ль­ме­на» Л. Стер­на (1760-1767), «Крас­ное и чёр­ное» Стен­да­ля (1831), «Гос­по­жа Бо­ва­ри» Г. Фло­бе­ра (1857), «За­пис­ки из под­по­лья» Ф.М. Дос­то­ев­ско­го (1864), «Ан­на Ка­ре­ни­на» Л.Н. Тол­сто­го (1876-1877) и другие. В XX веке поток сознания стал ве­ду­щим приё­мом в твор­че­ст­ве Дж. Джой­са (мо­но­лог Мол­ли Блум в ро­ма­не «Улисс», 1922 год; «По­мин­ки по Фин­не­га­ну», 1939 год), на­шёл вы­ра­же­ние в ро­ма­нах С. Бек­ке­та, В. Вулф, Дж. Дос Пас­со­са, И. Зве­во, Дж. Ке­руа­ка, Х. Кор­та­са­ра, Г. Мил­ле­ра, Н. Сар­рот, Л.Ф. Се­ли­на, Г. Стайн, У. Фолк­не­ра, М. Фри­ша; в Рос­сии - А. Бе­ло­го и других. При­чис­ле­ние к литературе потока сознания про­из­ве­де­ний М. Пру­ста (при­ня­тое в анг­ло-американском и российском ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии) ос­па­ри­ва­ет­ся современными французскими ис­сле­до­ва­те­ля­ми, ус­мат­ри­ваю­щи­ми в ро­ман­ном цик­ле «В по­ис­ках ут­ра­чен­но­го вре­ме­ни» оп­ре­де­лён­ную ло­гическую упо­ря­до­чен­ность вос­по­ми­на­ний, ос­но­ван­ную на ме­та­фо­рическом или ме­то­ни­ми­че­ском прин­ци­пах, при­су­щих ме­ха­низ­мам «не­про­из­воль­ной па­мя­ти» в це­лом.

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