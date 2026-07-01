ПОТОК СОЗНАНИЯ
ПОТОК СОЗНАНИЯ - в литературе, повествовательная техника, состоящая в максимально непосредственном воспроизведении автором возникающих у героя впечатлений, желаний, импульсов, вообще любых мыслей до и вне их логической организации.
К литературе потока сознания относят преимущественно западно модернистскую прозу XX века, развивавшуюся под влиянием интуитивизма А. Бергсона и психоанализа З. Фрейда (внимание к бессознательному, метод свободных ассоциаций и другое). Термин «Поток сознания» возник в психологии и впервые употреблён в книге «Научные основы психологии» (1890) У. Джеймса. Применительно к литературе его в 1918 году использовала английская писательница и критик М. Синклер в статье о романе «Островерхие крыши» (1915) Д. Ричардсон. Поток сознания в литературном произведении представляет собой особую форму внутреннего монолога персонажа (имитирующую его внутреннюю речь), которая характеризуется крайней степенью недосказанности, обрывочностью и ассоциативностью устанавливаемых связей и может быть прервана авторскими комментариями, служащими для ещё большей логической дезинтеграции; возможна также форма несобственно- прямой речи (речь героя выделена в потоке авторской речи лишь стилистически). Поток сознания был подготовлен обращённой к психологическому анализу литературой XVIII-XIX веков: «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» Л. Стерна (1760-1767), «Красное и чёрное» Стендаля (1831), «Госпожа Бовари» Г. Флобера (1857), «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского (1864), «Анна Каренина» Л.Н. Толстого (1876-1877) и другие. В XX веке поток сознания стал ведущим приёмом в творчестве Дж. Джойса (монолог Молли Блум в романе «Улисс», 1922 год; «Поминки по Финнегану», 1939 год), нашёл выражение в романах С. Беккета, В. Вулф, Дж. Дос Пассоса, И. Звево, Дж. Керуака, Х. Кортасара, Г. Миллера, Н. Саррот, Л.Ф. Селина, Г. Стайн, У. Фолкнера, М. Фриша; в России - А. Белого и других. Причисление к литературе потока сознания произведений М. Пруста (принятое в англо-американском и российском литературоведении) оспаривается современными французскими исследователями, усматривающими в романном цикле «В поисках утраченного времени» определённую логическую упорядоченность воспоминаний, основанную на метафорическом или метонимическом принципах, присущих механизмам «непроизвольной памяти» в целом.