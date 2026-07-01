ПОТЕЙ ИПАТИЙ

ПОТЕЙ ИПАТИЙ - государственный и церковный деятель Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, писатель-полемист, один из организаторов Брестской церковной унии.

Из пра­во­слав­ной се­мьи Льва По­тее­ви­ча Па­цея (Тыш­ко­ви­ча), под­скар­бия и пи­са­ря Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ), при­двор­но­го польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да I. По­сле смер­ти от­ца (1550) поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом канц­ле­ра ВКЛ каль­ви­ни­ста князя Ни­ко­лая Рад­зи­вил­ла Чёр­но­го (1515-1565), за его счёт окон­чил Кра­ков­скую ака­де­мию (ны­не Ягел­лон­ский уни­вер­си­тет). Став сек­ре­та­рём сво­его по­кро­ви­те­ля, пе­ре­шёл в каль­ви­низм. С 1566 года зем­ский пи­сарь в Бре­сте; как пред­ста­ви­тель Бре­ст­ско­го вое­вод­ст­ва под­пи­сал акт Люб­лин­ской унии 1569 года, в 1573 году - акт Вар­шав­ской кон­фе­де­ра­ции, га­ран­ти­ро­вав­ший сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния для шлях­ты, и вер­нул­ся в пра­во­сла­вие. В 1578-1579 годы уча­ст­во­вал в Ли­вон­ской вой­не 1558-1583 годов с Рос­си­ей, за­тем - в мир­ных пе­ре­го­во­рах. За ус­пеш­ное вы­пол­не­ние ди­пло­ма­тической мис­сии в Мо­ск­ве по­лу­чил долж­ность бре­ст­ско­го каш­те­ля­на (1588), вой­дя в чис­ло выс­ших са­нов­ни­ков Ре­чи По­спо­ли­той.

Ов­до­вев в 1592 году, под влия­ни­ем князя К.К. Ост­рож­ско­го епископом Луц­ким Ки­рил­лом (Тер­лец­ким) в 1593 году по­стри­жен в мо­на­хи с име­нем Ипа­тий. В том же году по­лу­чил от ко­ро­ля при­ви­лей, ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы и по­став­лен на Вла­ди­мир­ско- Бре­ст­скую ка­фед­ру. Потей Ипатий при­сут­ст­во­вал на Бре­ст­ском со­бо­ре 1594 года, ис­кав­шем вы­ход из глу­бо­ко­го кри­зи­са, в ко­то­ром ока­за­лась пра­во­слав­ная Цер­ковь на западно-русских зем­лях по при­чи­не нрав­ст­вен­но­го упад­ка выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва, при­тес­не­ний со сто­ро­ны ка­то­лических вла­стей Ре­чи По­спо­ли­той, мас­со­во­го пе­ре­хо­да пра­во­слав­ных в каль­ви­низм. В хо­де со­бо­ра вы­яви­лись ост­рые про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду епи­ско­па­том и пра­во­слав­ны­ми брат­ст­ва­ми. Ве­ро­ят­но, в идее за­клю­че­ния унии с Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью Потей Ипатий ви­дел пре­одо­ле­ние это­го кри­зи­са. В не­об­хо­ди­мо­сти унии ещё в 1588-1589 годы он пы­тал­ся убе­дить пре­бы­вав­ше­го в то вре­мя в Ре­чи По­спо­ли­той пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ие­ре­мию II (1572-1595, с пе­ре­ры­ва­ми). По­сле со­бо­ра 1594 года Потей Ипатий вме­сте с епископом Ки­рил­лом (Тер­лец­ким) со­би­рал сре­ди западно-русских епи­ско­пов под­пи­си под «ар­ти­ку­ла­ми унии» (смотреть Бре­ст­ская уния 1596 года), ко­то­рые осе­нью 1595 года ими бы­ли дос­тав­ле­ны в Рим па­пе Кли­мен­ту VIII (1592-1605). Потей Ипатий при­сут­ст­во­вал на Бре­ст­ском уни­он­ном со­бо­ре 1596 года. Ли­шён епи­скоп­ско­го са­на про­хо­див­шим од­но­вре­мен­но Бре­ст­ским пра­во­слав­ным со­бо­ром.

Потей Ипатий 26.9.1599 года был по­став­лен уни­атским митрополитом Ки­ев­ским с со­хра­не­ни­ем за ним Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ской епар­хии, а так­же ар­хи­ман­д­ри­том Кие­во-Пе­чер­ско­го монастыря (бу­ду­щая Кие­во-Пе­чер­ская лав­ра ). Про­дол­жил борь­бу с пра­во­слав­ны­ми, в том числе су­деб­но пре­сле­до­вал ми­рян Бре­ста, Но­во­груд­ка, Вла­ди­ми­ра-Во­лын­ско­го, Виль­но; кро­ме ре­прес­сий, пы­тал­ся воз­дей­ст­во­вать мно­го­численными про­по­ве­дя­ми. В 1601 году вы­тес­нил из ви­лен­ско­го Свя­то-Тро­иц­ко­го монастыря пра­во­слав­ное брат­ст­во, за­тем под­чи­нил униа­там сам мо­на­стырь. В 1601 году в Виль­но им ос­но­ва­на уни­ат­ская ду­хов­ная се­ми­на­рия. В даль­ней­шем Потей Ипатий под­чи­нил се­бе так­же ряд круп­ных мо­на­сты­рей: Суп­расль­ский монастырь, слуц­кий Свя­то-Тро­иц­кий монастырь, ки­ев­ские Вы­ду­бец­кий (Вы­ду­биц­кий) монастырь и Со­фий­ский со­бор. По­хо­ро­нен в Ус­пен­ском со­бо­ре в городе Вла­ди­мир-Во­лын­ский (ны­не ка­фед­раль­ный пра­во­слав­ный со­бор).