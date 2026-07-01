ПОТЕЙ ИПАТИЙ
ПОТЕЙ ИПАТИЙ - государственный и церковный деятель Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, писатель-полемист, один из организаторов Брестской церковной унии.
Из православной семьи Льва Потеевича Пацея (Тышковича), подскарбия и писаря Великого княжества Литовского (ВКЛ), придворного польского короля Сигизмунда I. После смерти отца (1550) пользовался покровительством канцлера ВКЛ кальвиниста князя Николая Радзивилла Чёрного (1515-1565), за его счёт окончил Краковскую академию (ныне Ягеллонский университет). Став секретарём своего покровителя, перешёл в кальвинизм. С 1566 года земский писарь в Бресте; как представитель Брестского воеводства подписал акт Люблинской унии 1569 года, в 1573 году - акт Варшавской конфедерации, гарантировавший свободу вероисповедания для шляхты, и вернулся в православие. В 1578-1579 годы участвовал в Ливонской войне 1558-1583 годов с Россией, затем - в мирных переговорах. За успешное выполнение дипломатической миссии в Москве получил должность брестского каштеляна (1588), войдя в число высших сановников Речи Посполитой.
Овдовев в 1592 году, под влиянием князя К.К. Острожского епископом Луцким Кириллом (Терлецким) в 1593 году пострижен в монахи с именем Ипатий. В том же году получил от короля привилей, рукоположен в епископы и поставлен на Владимирско- Брестскую кафедру. Потей Ипатий присутствовал на Брестском соборе 1594 года, искавшем выход из глубокого кризиса, в котором оказалась православная Церковь на западно-русских землях по причине нравственного упадка высшего духовенства, притеснений со стороны католических властей Речи Посполитой, массового перехода православных в кальвинизм. В ходе собора выявились острые противоречия между епископатом и православными братствами. Вероятно, в идее заключения унии с Римско-католической церковью Потей Ипатий видел преодоление этого кризиса. В необходимости унии ещё в 1588-1589 годы он пытался убедить пребывавшего в то время в Речи Посполитой патриарха Константинопольского Иеремию II (1572-1595, с перерывами). После собора 1594 года Потей Ипатий вместе с епископом Кириллом (Терлецким) собирал среди западно-русских епископов подписи под «артикулами унии» (смотреть Брестская уния 1596 года), которые осенью 1595 года ими были доставлены в Рим папе Клименту VIII (1592-1605). Потей Ипатий присутствовал на Брестском унионном соборе 1596 года. Лишён епископского сана проходившим одновременно Брестским православным собором.
Потей Ипатий 26.9.1599 года был поставлен униатским митрополитом Киевским с сохранением за ним Владимиро-Волынской епархии, а также архимандритом Киево-Печерского монастыря (будущая Киево-Печерская лавра). Продолжил борьбу с православными, в том числе судебно преследовал мирян Бреста, Новогрудка, Владимира-Волынского, Вильно; кроме репрессий, пытался воздействовать многочисленными проповедями. В 1601 году вытеснил из виленского Свято-Троицкого монастыря православное братство, затем подчинил униатам сам монастырь. В 1601 году в Вильно им основана униатская духовная семинария. В дальнейшем Потей Ипатий подчинил себе также ряд крупных монастырей: Супрасльский монастырь, слуцкий Свято-Троицкий монастырь, киевские Выдубецкий (Выдубицкий) монастырь и Софийский собор. Похоронен в Успенском соборе в городе Владимир-Волынский (ныне кафедральный православный собор).