ПОТЕШНЫЕ ПОЛКИ
ПОТЕШНЫЕ ПОЛКИ - военизированные отряды в Русском государстве в 1680-1690-х годах, созданные из придворных слуг и их детей для военных игр юного царя Петра I.
Участвовали в потешных огнестрельных занятиях Петра I в сёлах Воробьёво (проводились в 1682 году под наблюдением иноземца капитана С. Зоммера) и Преображенское близ Москвы (ныне оба в черте города). К участию в потешных занятиях, в 1685 году ставших постоянными, также привлекались солдаты и барабанщики «выборного» Бутырского полка под командованием П.И. Гордона. На реке Яуза была возведена «потешная крепостца». Отделённая от старого Преображенского дворца рвом, она стала полигоном, где Пётр I и его товарищи обучались стрельбе, инженерному делу и мастеровым профессиям. Там же, на Яузе, с 1688 года создавалась «потешная» флотилия, включавшая и личное судно молодого царя - Измайловский ботик. Осенью того же года с частью «Потешных» полков и мастеров-иноземцев Пётр I перебрался на озеро Плещеево близ Переславля-Залесского, где несколько месяцев занимался постройкой судов. Во время политического кризиса августа - сентября 1689 года, завершившегося устранением царевны Софьи Алексеевны от власти, «Потешные» полки (около 250 человек) вместе со стрелецким полком под командованием полковника Л.П. Сухарева и Бутырским полком Гордона обеспечили победу Петру I. На следующий год из «Потешных» полков сформированы Преображенский и Семёновский полки (с 1700 года Преображенский лейб-гвардии полк и Семёновский лейб-гвардии полк).