ПОТЕШНЫЕ ПОЛКИ

ПОТЕШНЫЕ ПОЛКИ - вое­ни­зи­ро­ван­ные от­ря­ды в Русском государстве в 1680-1690-х годах, соз­дан­ные из при­двор­ных слуг и их де­тей для во­ен­ных игр юно­го ца­ря Пет­ра I .

Уча­ст­во­ва­ли в по­теш­ных ог­не­стрель­ных за­ня­ти­ях Пет­ра I в сё­лах Во­робь­ё­во (про­во­ди­лись в 1682 году под на­блю­де­ни­ем ино­зем­ца ка­пи­та­на С. Зом­ме­ра) и Пре­об­ра­жен­ское близ Мо­ск­вы (ны­не оба в чер­те го­ро­да). К уча­стию в по­теш­ных за­ня­ти­ях, в 1685 году став­ших по­сто­ян­ны­ми, так­же при­вле­ка­лись сол­да­ты и ба­ра­бан­щи­ки «вы­бор­но­го» Бу­тыр­ско­го пол­ка под ко­мандованием П.И. Гор­до­на . На реке Яу­за бы­ла воз­ве­де­на «по­теш­ная кре­по­ст­ца». От­де­лён­ная от ста­ро­го Пре­об­ра­жен­ско­го двор­ца рвом, она ста­ла по­ли­го­ном, где Пётр I и его то­ва­ри­щи обу­ча­лись стрель­бе, инженерному де­лу и мас­те­ро­вым про­фес­си­ям. Там же, на Яу­зе, с 1688 года соз­да­ва­лась «по­теш­ная» фло­ти­лия, вклю­чав­шая и лич­ное суд­но мо­ло­до­го ца­ря - Из­май­лов­ский бо­тик. Осе­нью то­го же го­да с ча­стью «Потешных» полков и мас­те­ров-ино­зем­цев Пётр I пе­ре­брал­ся на озеро Пле­щее­во близ Пе­ре­слав­ля-За­лес­ско­го, где несколько ме­ся­цев за­ни­мал­ся по­строй­кой су­дов. Во вре­мя по­ли­тического кри­зи­са августа - сентября 1689 года, за­вер­шив­ше­го­ся уст­ра­не­ни­ем ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны от вла­сти, «Потешные» полки (около 250 человек) вме­сте со стре­лец­ким пол­ком под ко­мандованием полковника Л.П. Су­ха­ре­ва и Бу­тыр­ским пол­ком Гор­до­на обес­пе­чи­ли по­бе­ду Пет­ру I. На сле­дую­щий год из «Потешных» полков сфор­ми­ро­ва­ны Пре­об­ра­жен­ский и Се­мё­нов­ский пол­ки (с 1700 года Пре­об­ра­жен­ский лейб-гвар­дии полк и Се­мё­нов­ский лейб-гвар­дии полк).

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