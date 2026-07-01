ПОТЕШНАЯ ПАЛАТА

ПОТЕШНАЯ ПАЛАТА - в России первоначально помещение в царском дворце для придворных увеселений, в XVII веке своеобразное ведомство, занимавшееся их устройством.

Ве­ли­ко­кня­же­ская «по­те­ха» с уча­сти­ем ско­мо­ро­хов бы­ла тра­диц. за­ба­вой при дво­ре московских кня­зей: ко 2-й половине XV века от­но­сят­ся све­де­ния о быв­ших при дво­ре «труб­ни­ках», «на­гар­ни­ках», «на­бат­ни­ках» (тру­ба­чах, ба­ра­бан­щи­ках, ли­тав­ри­стах). Ско­мо­ро­хов сво­зи­ли в Мо­ск­ву из раз­ных мест, главным образом из Нов­го­род­ской зем­ли. Ко вре­ме­ни цар­ст­во­ва­ния Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (1613-1645) от­но­сят­ся пер­вые све­де­ния о при­чис­ле­нии к Потешной палате иностранных му­зы­кан­тов, вы­ход­цев в основном из немецких го­су­дарств и Ре­чи По­спо­ли­той , - «ор­ган­ни­ков», «цым­баль­ни­ков», «скры­пот­чи­ков» (ор­га­ни­стов, кла­ве­си­ни­стов, ис­пол­ни­те­лей на струн­ных ин­ст­ру­мен­тах). Потешная палата рас­по­ла­га­ла луч­ши­ми в Мо­ск­ве со­чи­ни­те­ля­ми и ис­пол­ни­те­ля­ми му­зы­ки, пер­во­класс­ны­ми мас­те­ра­ми музыкальных ин­ст­ру­мен­тов. Дос­тиг­ла рас­цве­та в цар­ст­во­ва­ние Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (1645-1676), ко­то­рый под­дер­жи­вал свет­ское иск-во при дво­ре. Раз­ме­ща­лась в под­кле­те Те­рем­но­го двор­ца в Мо­с­ков­ском Крем­ле, вхо­ди­ла в ве­де­ние цар­ско­го по­стель­ни­че­го, за­тем - Тай­ных дел при­ка­за. На­ря­ду с этим по­ме­ще­ни­ем су­ще­ст­во­ва­ли По­теш­ные хо­ро­мы, ко­то­рые по ука­зу Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча вы­строи­ли на Ца­ре­бо­ри­сов­ском дво­ре в Крем­ле. В конце 1670-х годов ме­сто Потешной палаты за­нял крем­лёв­ский По­теш­ный дво­рец.

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