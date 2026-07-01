ПОТЕШНАЯ ПАЛАТА
ПОТЕШНАЯ ПАЛАТА - в России первоначально помещение в царском дворце для придворных увеселений, в XVII веке своеобразное ведомство, занимавшееся их устройством.
Великокняжеская «потеха» с участием скоморохов была традиц. забавой при дворе московских князей: ко 2-й половине XV века относятся сведения о бывших при дворе «трубниках», «нагарниках», «набатниках» (трубачах, барабанщиках, литавристах). Скоморохов свозили в Москву из разных мест, главным образом из Новгородской земли. Ко времени царствования Михаила Фёдоровича (1613-1645) относятся первые сведения о причислении к Потешной палате иностранных музыкантов, выходцев в основном из немецких государств и Речи Посполитой, - «органников», «цымбальников», «скрыпотчиков» (органистов, клавесинистов, исполнителей на струнных инструментах). Потешная палата располагала лучшими в Москве сочинителями и исполнителями музыки, первоклассными мастерами музыкальных инструментов. Достигла расцвета в царствование Алексея Михайловича (1645-1676), который поддерживал светское иск-во при дворе. Размещалась в подклете Теремного дворца в Московском Кремле, входила в ведение царского постельничего, затем - Тайных дел приказа. Наряду с этим помещением существовали Потешные хоромы, которые по указу Алексея Михайловича выстроили на Цареборисовском дворе в Кремле. В конце 1670-х годов место Потешной палаты занял кремлёвский Потешный дворец.