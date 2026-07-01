ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ - термин, применяемый к группе западно-европейских и американских писателей, выступивших в 1920-е годы и отразивших в своём творчестве трагический опыт Первой мировой войны 1914-1918 годов.
Впервые выражение «Потерянное поколение» использовал Э. Хемингуэй в качестве эпиграфа к роману «И восходит солнце» (1926) (впоследствии в книге «Праздник, который всегда с тобой» (1964) он свидетельствовал, что авторство термина принадлежит Г. Стайн). Главные темы литературы «Потерянного поколения» - фронтовые будни (иногда описанные в весьма натуралистическом ключе), нелепая смерть или беспросветное послевоенное существование с тщетными попытками найти своё место в мирной жизни. В произведениях писателей «Потерянного поколения» нашли воплощение тотальное разочарование в современной цивилизации, в научном и социальном прогрессе, чувство внутренней опустошённости, утрата веры в нравственные идеалы и возможность утверждения гуманистических ценностей; эстетизируется чувство одиночества, социальной апатии, отчуждённости от антигуманного мира. Первоначально литература «Потерянного поколения» получила широкое распространение в США, где наиболее резко был ощутим контраст между мирным существованием и пережитым американскими солдатами военным опытом в Европе: романы «По эту сторону рая» (1920), «Великий Гэтсби» (1925) Ф.С. Фицджералда, «Три солдата» Дж. Дос Пассоса (1921), «Огромная камера» Э.Э. Каммингса (1922), «Солдатская награда» У. Фолкнера (1926). В 1929 году вышли в свет романы наиболее известных представителей «Потерянного поколения»: «На западном фронте без перемен» Э.М. Ремарка, «Смерть героя» Р. Олдингтона, «Прощай, оружие!» Хемингуэя. Литература «Потерянного поколения» исчерпывает себя к концу 1930-х годов, однако некоторые её темы и мотивы после Второй мировой войны 1939-1945 годов нашли отзвук в творчестве битников в США, «рассерженных молодых людей» в Великобритании, «поколения вернувшихся» в ФРГ.