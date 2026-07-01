ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ - тер­мин, при­ме­няе­мый к груп­пе западно-ев­ропейских и американских пи­са­те­лей, вы­сту­пив­ших в 1920-е годы и от­ра­зив­ших в сво­ём твор­че­ст­ве тра­гический опыт Пер­вой ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годов.

Впер­вые вы­ра­же­ние «Потерянное поколение» ис­поль­зо­вал Э. Хе­мин­гу­эй в ка­че­ст­ве эпи­гра­фа к ро­ма­ну «И вос­хо­дит солн­це» (1926) (впо­след­ст­вии в книге «Празд­ник, ко­то­рый все­гда с то­бой» (1964) он сви­де­тель­ст­во­вал, что ав­тор­ст­во тер­ми­на при­над­ле­жит Г. Стайн). Главные те­мы литературы «Потерянного поколения» - фрон­то­вые буд­ни (ино­гда опи­сан­ные в весь­ма на­ту­ра­ли­стическом клю­че), не­ле­пая смерть или бес­про­свет­ное по­сле­во­ен­ное су­ще­ст­во­ва­ние с тщет­ны­ми по­пыт­ка­ми най­ти своё ме­сто в мир­ной жиз­ни. В про­из­ве­де­ни­ях пи­са­те­лей «Потерянного поколения» нашли во­пло­ще­ние то­таль­ное раз­оча­ро­ва­ние в современной ци­ви­ли­за­ции, в на­уч­ном и со­ци­аль­ном про­грес­се, чув­ст­во внут­рен­ней опус­то­шён­но­сти, ут­ра­та ве­ры в нравственные идеа­лы и воз­мож­ность ут­вер­жде­ния гу­ма­ни­стических цен­но­стей; эс­те­ти­зи­ру­ет­ся чув­ст­во оди­но­че­ст­ва, со­ци­аль­ной апа­тии, от­чу­ж­дён­но­сти от ан­ти­гу­ман­но­го ми­ра. Пер­во­на­чаль­но литература «Потерянного поколения» по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в США, где наи­бо­лее рез­ко был ощу­тим кон­траст ме­ж­ду мир­ным су­ще­ст­во­ва­ни­ем и пе­ре­жи­тым американскими сол­да­та­ми во­енным опы­том в Ев­ро­пе: ро­ма­ны «По эту сто­ро­ну рая» (1920), «Ве­ли­кий Гэтс­би» (1925) Ф.С. Фицд­же­рал­да, «Три сол­да­та» Дж. Дос Пас­со­са (1921), «Ог­ром­ная ка­ме­ра» Э.Э. Кам­минг­са (1922), «Сол­дат­ская на­гра­да» У. Фолк­не­ра (1926). В 1929 году вы­шли в свет ро­ма­ны наи­бо­лее из­вест­ных пред­ста­ви­те­лей «Потерянного поколения»: «На за­пад­ном фрон­те без пе­ре­мен» Э.М. Ре­мар­ка, «Смерть ге­роя» Р. Ол­динг­то­на, «Про­щай, ору­жие!» Хе­мин­гу­эя. Литература «Потерянного поколения» ис­чер­пы­ва­ет се­бя к концу 1930-х годов, од­на­ко не­ко­то­рые её те­мы и мо­ти­вы по­сле Вто­рой ми­ро­вой вой­ны 1939-1945 годов на­шли от­звук в твор­че­ст­ве бит­ни­ков в США, «рас­сер­жен­ных мо­ло­дых лю­дей» в Ве­ли­ко­бри­та­нии, «по­ко­ле­ния вер­нув­ших­ся» в ФРГ.

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